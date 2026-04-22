Atlas vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

La última fecha doble del certamen y la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Atlas recibirá al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 16 en un enfrentamiento en donde ambos buscarán quedarse con las tres unidades.

De esa manera, les dejamos la información más relevante de este compromiso que será muy interesante entre ambas escuadras.

Pronóstico SI Fútbol

Los rojinegros han tenido un bajo rendimiento en el tema ofensivo, solo 14 goles a favor en todo el torneo es una cuota muy baja a comparación de los 22 de los felinos.

En este encuentro es posible que haya un empate, ya que ambos saldrán con el objetivo de sumar de a tres, ya que los dos tienen esperanzas de poder meterse a la Liguilla a pesar del inconsistente torneo que han tenido.

Atlas 1-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Atlas vs Tigres UANL?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Jalisco

: Jalisco Fecha : miércoles 22 de abril

: miércoles 22 de abril Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

El estadio Jalisco será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlas y el Tigres UANL (últimos cinco partidos)

Atlas : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 2

Último partido entre ambos: 24/09/25 - Tigres UANL 2-0 Atlas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Atlas Tigres UANL Santos 0-1 Atlas 19/04/26 Seattle Sounders 3-1 Tigres 15/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26 Tigres UANL 4-1 Chivas 11/04/26 León 2-0 Atlas 04/04/26 Tigres 2-0 Seattle Sounders 08/04/26 Atlas 0-1 Chivas 29/03/26 Tijuana 1-0 Tigres UANL 03/04/26 Querétaro 0-0 Atlas 21/03/26 Juárez 2-1 Tigres UANL 22/03/26

¿Cómo ver el Atlas vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México ViX y Canal 5

Últimas noticias de Atlas

Los rojinegros aún tienen posibilidades de meterse a la Liguilla, luego de su triunfo a domicilio frente a Santos Laguna 0-1 se encuehtran en zona de clasificación en el séptimo lugar.

A falta de solo dos fechas dependen de sí mismos para permanecer en zona de clasificación, de lo contrario aún podrían salir de los mejores ocho sitio de la tabla general.

Posible alineación de Atlas (3-5-2): Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Diego González, Paulo Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Gustavo Ferrareis; Arturo González y Eduardo Aguirre.

Últimas noticias de Tigres UANL

Ángel Correa volvió a sacar las papas del fuego y clavó el gol del empate en la compensación para rescatar un punto y mantenerse esperanzados de clasificarse a la Liguilla, aunque en estos momentos están fuera de la zona de clasificación.

Tras igualar 1-1 frente a los Rayos del Necaxa son novenos de la tabla general y a falta de dos jornadas aún pueden meterse entre los mejores ocho y avanzar a la Fiesta Grande.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim; Rômulo Zwarg, Jesús Angulo; César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Ángel Correa.

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