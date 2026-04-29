Atlético de Madrid vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

Dos equipos que nunca levantaron la tan deseada UEFA Champions League comienzan a dirimir este miércoles 29 de abril cúal de los dos tendrá la chance de pelear por el título en la gran final de Budapest. Atlético de Madrid y Arsenal abren una serie con pronóstico reservado, sin un claro favorito y con mucho en juego para las aspiraciones de ambos clubes.

El dueño de casa viene de ganarle al Athletic Club en su último partido de Liga, alcanzando los 12 encuentros consecutivos con al menos un gol. Ante conjuntos ingleses tiene un historial adverso, con solo dos triunfos en sus últimos 12 partidos, aunque ha avanzado en 11 de las últimas 15 series europeas contra equipos de ese país, por lo que sobran motivos para entusiasmarse.

Del otro lado estará un Arsenal al que la presión en el tramo final de la temporada lo viene afectando. Si bien el triunfo sobre el Newcastle le permitió retomar la punta de la Premier, al menos hasta que el City recupere su partido pendiente, las recientes derrotas sembraron ciertas dudas en el que era hasta hace poco el gran candidato a levantar la Orejona. Necesita dar un golpe de efecto para dejarlas atrás y este encuentro en el Metropolitano es la oportunidad perfecta.

A continuación, toda la información sobre este gran cruce de ida de la semifinal de Champions League.

Un objetivo en mente. pic.twitter.com/ccg6YTPREx — Atlético de Madrid (@Atleti) April 27, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un partido en el que el dominio de las acciones esté repartido, donde el margen de error pese más que la necesidad de imponer condiciones desde el primer minuto. Atlético de Madrid suele manejar bien ese tipo de contextos, sobre todo cuando el encuentro se vuelve más trabado. No necesita demasiadas situaciones para lastimar, y si logra llevar el partido a ese terreno, puede sentirse cómodo.

Del otro lado, Arsenal intentará sostener su idea, pero no siempre logra trasladarla con la misma naturalidad cuando juega fuera de casa en este tipo de escenarios. Tiene recursos para generar peligro, y ya ha demostrado que puede hacerle daño a este rival, aunque también puede sufrir en momentos donde el partido pierde ritmo y se lleva a un terreno más físico. En ese equilibrio, todo apunta a un desarrollo parejo, con alternativas para ambos pero sin que ninguno termine de romperlo.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Arsenal?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : miércoles 29 de abril

: miércoles 29 de abril Hora : 15:000 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:000 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Países Bajos)

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Arsenal

Partidos jugados: 3

3 Atlético de Madrid : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Athletic: 1

Último partido entre ambos: 21/10/2025 - Atlético 0-4 Arsenal - Champions League 2025/26, Fase de Grupos, Fecha 3

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Arsenal Atlético 3-2 Athletic 25/04/26 Arsenal 1-0 Newcastle 25/04/26 Elche 3-2 Atlético de Madrid 22/04/26 Manchester City 2-1 Arsenal 19/04/26 Atlético 2 (3)-(4) 2 Real Sociedad 18/04/26 Arsenal 0-0 Sporting Lisboa 15/04/26 Atlético 1-2 Barcelona 14/04/26 Arsenal 1-2 Bournemouth 11/04/26 Sevilla 2-1 Atlético de Madrid 11/04/26 Sporting Lisboa 0-1 Arsenal 07/04/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México FOX Mexico, tabii, FOX One España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone llega con algunas bajas sensibles en la mitad de la cancha y en defensa. Pablo Barrios y José María Giménez están descartados por lesión, mientras que Ademola Lookman y Dávid Hancko arrastran molestias físicas y serán evaluados antes del partido. Su presencia no está asegurada desde el inicio.

Jugadores como Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza o Marcos Llorente aparecen como opciones para ocupar el lugar de Barrios en el mediocampo junto a Koke. Incluso Llorente podría retrasarse al lateral derecho, aunque Nahuel Molina también tiene chances de mantenerse en ese sector. En ataque, la atención está puesta en Julián Álvarez, que viene con algunas molestias pero estará desde el inicio, acompañando a Antoine Griezmann o a Alexander Sørloth, que viene de firmar un doblete en su último partido.

Alineación posible del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez; Griezmann, Alvarez.

Atletico De Madrid V Athletic Club De Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

El conjunto de Mikel Arteta también convive con varias incógnitas en la previa. Las bajas confirmadas son Mikel Merino, que se perderá lo que resta de la temporada, y Jurrien Timber, aún en proceso de recuperación. A ellos se suma la duda con Riccardo Calafiori, que arrastra molestias, mientras que Kai Havertz y Eberechi Eze están siendo evaluados tras sufrir problemas musculares en el último encuentro. Martín Zubimendi, por su parte, ya superó un cuadro de enfermedad, aunque habrá que esperar hasta horas antes del encuentro para saber si está en condiciones.

Entre las noticias positivas. Bukayo Saka volvió a sumar minutos desde el banco ante Newcastle y dejó buenas sensaciones, por lo que podría meterse en el equipo titular. En ataque, si Havertz no está en condiciones, Viktor Gyokeres aparece como principal alternativa, mientras que por las bandas Gabriel Martinelli o Leandro Trossard pueden ganar protagonismo.

Arsenal v Newcastle United - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

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