Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la última jornada de la fase de liga entre el Atlético de Madrid y el Bodo/Glimt en la UEFA Champions League 2025/26.

Después de siete compromisos el conjunto español es doceavo lugar de la clasificación con cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Mientras que, el cuadro noruego es vigésimo octavo sitio con seis unidades producto de una victoria, tres empates y tres derrotas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro rojiblanco en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Maurizio Mariani (ITA) VAR: Michael Fabbri (ITA)

Riyadh Air Metropolitano | Europa Press Sports/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

No hay historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que ambos equipos se midan en un terreno de juego.

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Bodo/Glimt Atlético de Madrid 3-0 Mallorca 25/01/26 Bodo/Glimt 3-1 Manchester City Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid 21/01/25 Bodo/Glimt 4-1 Diosgyori Atlético de Madrid 1-0 Alavés 18/01/26 Groningen 0-4 Bodo/Glimt Deportivo 0-1 Atlético de Madrid 13/01/26 BVB 2-2 Bodo/Glimt Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 08/01/26 Bodo/Glimt 5-0 Fredrikstad

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ y ViX México HBO Mex España Movistar+

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El conjunto colchonero goleó 3-0 al Mallorca en el campeonato español y son terceros de la clasificación a la espera de la actividad del Villarreal. Alexander Sørloth, David López (en propia puerta) y Thiago Almada marcaron los goles.

Los rojiblancos están muy activos en este mercado, y tras dar salida a cuatro jugadores ahora buscan incorporaciones. Uno de los objetivos es el centrocampista del Bayern Múnich, León Goretzka, a quien habrían tasado en 20 millones de euros.

La posible alineación del Atlético de Madrid contra el Bodo/Glimt (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Almada; Sorloth, Álvarez.

Últimas noticias del Bodo/Glimt

Los noruegos consiguieron una victoria contundente sobre los citizens por 3-1, algo histórico consiguiendo su primer triunfo en la competición europea. Y saben que si quieren seguir en la competición, deberán asaltar el Metropolitano.

“Nosotros siempre queremos ganar todos los partidos. El Atlético depende de marcar goles para la clasificación en el Top-8 .Va a ser bastante difícil el partido. El ritmo será muy intenso. Tenemos que tener mucha intensidad desde el principio y atacar igual que lo hicimos contra el Manchester City. Debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos. Sería fantástica una victoria”, dijo el técnico Kjetil Knutsen.

Posible alineación del Bodo/Glimt contra el Atlético de Madrid (4-3-3): Haikin; Sjovold, Luras, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Didrik, Waarst y Hauge.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro noruego viene de dar una gran sorpresa derrotando al Manchester City 3-1 en la pasada fecha de Champions, sin embargo, repetir la hazaña de manera consecutiva frente al Atlético luce complicado, más cuando el equipo del 'Cholo' busca mejorar su posición en la clasificación general. Por ende la victoria sería para los locales en casa.

Atlético de Madrid 2-1 Bodo/Glimt

