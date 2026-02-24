Atlético de Madrid vs Brujas: previa, predicciones y alineaciones

El Estadio Metropolitano de Madrid será el escenario en el que este martes 24 de febrero el Atlético de Madrid buscará meterse entre los 16 mejores equipos de Europa. Para ello deberá superar a un combativo Brujas, que tras remontar un 0-2 en la ida, ha demostrado que también tiene altas sus pretensiones.

El encuentro de la semana pasada en el Jan Breydelstadion acabó igualado 3-3 con tantos de Julián Álvarez, Ademola Lookman y Joel Ordoñez en contra su propia valla para el conjunto colchonero y de Raphael Onyedika, Nicoló Tresoldi y Christos Tzoldis para el local.

Se espera un recinto completo y las expectativas son altísimas de ambos lados. Cabe recordar que el vencedor enfrentará a Tottenham o Liverpool en la siguiente fase.

A continuación, la previa con toda la información indispensable para disfrutar de este apasionante encuentro.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Brujas?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Metropolitano

: Metropolitano Fecha : martes 24 de febrero

: martes 24 de febrero Hora : 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro : Clement Turpin (FRA)

: Clement Turpin (FRA) VAR: Eric Wattellier (FRA)

Historial de enfrentamientos directos entre Brujas y Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid : 1

: 1 Empate : 3

: 3 Brujas: 1

Último partido entre ambos: Brujas 3-3 Atlético de Madrid (18/02/26 - Ida 16vos de final Champions League)

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Brujas Atlético de Madrid 4-2 Espanyol (21/02/26) Brujas 2-1 OH Leuven (21/02/26) Brujas 3-3 Atlético de Madrid (18/02/26) Brujas 3-3 Atlético de Madrid (18/02/26) Atlético de Madrid 4-0 Barcelona (12/02/26) Cercle Brugge 1-2 Brujas (15/02/26) Atlético de Madrid 0-1 Real Betis (08/02/26) Brujas 3-0 Standard Lieja (08/02/26) Real Betis 0-5 Atlético de Madrid (05/02/26) St. Gilloise 1-0 Brujas (01/02/26)

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Brujas por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA, ViX México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Diego Simeone aún mantiene ciertas dudas con respecto al once inicial. Luego de su doblete ante Espanyol, Alexander Sorloth superó la marca goleadora de Luis Suárez (36 tantos vs 34 del uruguayo) y pide pista para entrar en el once inicial. De todas formas, el acompañante de Julián Álvarez sería Griezmann.

Álex Baena, de gran actuación el fin de semana, es otro que cuenta con grandes chances de titularidad para acompañar a Koke en la mitad del campo de juego. Y si bien aparece un poco más relegado en la consideración del Cholo, Johnny Cardoso tampoco debe ser descartado como una opción.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra Brujas (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Últimas noticias del Brujas

El elenco conducido Ivan Leko viajará a Madrid buscando su tercera participación consecutiva en los octavos de final de la UEFA Champions League. En la edición 24/25 superó a Atalanta en la ronda preliminar y luego cayó con Aston Villa. En 23/24 no participó de la Champions, mientras que en 22/23 fue eliminado por Benfica en los octavos (formato antiguo sin ronda preliminar).

Los belgas vienen de obtener un triunfo por 2 a 1 ante el OH Leuven por la liga local en un encuentro en el que el entrenador alternó titulares con habituales suplentes. Nicoló Tresoldi, autor de uno de los goles en la ida y máximo referente ofensivo del equipo, disputó 75' y anotó un tanto en la victoria.

Posible alineación del Brujas contra Atlético de Madrid (4-5-1): Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicoló Tresoldi.

Pronóstico SI Fútbol

La irregularidad ha marcado a fondo al Atlético de Madrid en esta temporada como no sucedía hace tiempo, de allí lo imprecedible del resultado de esta serie. De todas formas, imaginamos que los colchoneros sacarán a relucir su chapa copera y avanzarán a los octavos de final.

Atlético de Madrid 3-1 Brujas

