Atlético de Madrid vs Celta: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Celta de Vigo se miden este sábado 9 de mayo en el marco de la 35° jornada de LaLiga en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

El equipo que conduce Diego Simeone llega al partido luego de la dolorosa eliminación en semifinales de Champions League a manos del Arsenal, una caída que acabó por sepultar la última posibilidad de obtener un título en esta temporada. El objetivo colchonero pasa ahora por sellar la clasificación a Champions League, meta que alcanzará con un triunfo.

El Celta, por su parte, visita el Metropolitano con la necesidad de sumar de a tres para consolidar su posición en zona de clasificación a torneos continentales. Por el momento se ubica en la 6° posición, sacando boleto a la próxima Conference League. Sin embargo, aún puede aspirar a superar al Betis, seis puntos por delante y hoy clasificado a la Europa League.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran duelo.

Pronóstico SI Fútbol

Atlético de Madrid juega en casa y sigue siendo un rival difícil de superar, pero la sensación es que llega a esta recta final sin la misma motivación que su adversario, que sí tiene objetivos muy concretos por delante. La clasificación a Champions está prácticamente asegurada, por lo que los jugadores deberán encontrar razones más allá de lo futbolístico para aferrarse a una levantada.

Celta de Vigo transmite otra energía. Llega más descansado, con una semana completa de preparación, y todavía pelea por meterse en los puestos altos de la tabla. Esa necesidad puede llevarlo a asumir riesgos en ciertos momentos, pero también a jugar con una intensidad distinta. El antecedente histórico en Madrid no lo favorece, pero apostamos por un batacazo en el Metropolitano.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1 - 2 Celta de Vigo

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Celta de Vigo?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 12:30 E.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 E.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo (últimos cinco partidos)



Atlético de Madrid : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Celta de Vigo: 0

Último partido entre ambos: 05/10/2025 - Celta 1-1 Atlético de Madrid - La Liga Jornada 8

FBL-ESP-LIGA-CELTA VIGO-ATLETICO MADRID | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Celta de Vigo Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26 Celta de Vigo 3-1 Elche 03/05/26 Valencia 0-2 Atlético de Madrid 02/05/26 Villarreal 2-1 Celta de Vigo 26/04/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/04/26 Barcelona 1-0 Celta de Vigo 22/04/26 Atlético de Madrid 3-2 Athletic 25/04/26 Celta de Vigo 1-3 Friburgo 16/04/26 Elche 3-2 Atlético de Madrid 22/04/26 Celta de Vigo 0-3 Oviedo 12/04/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Celta de Vigo por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético llega golpeado anímicamente y con varias dudas importantes en el equipo. Pablo Barrios continúa fuera por la lesión muscular sufrida a finales de abril y todo indica que no volverá a jugar esta temporada. A esa baja se suma la de Nico González, también afectado por un problema muscular que lo mantendrá alejado de las canchas hasta el cierre del curso.

Simeone además está pendiente también de la evolución de Julián Álvarez. El delantero argentino arrastra molestias en el tobillo y terminó resentido tras la semifinal en Londres, motivo por el cual fue reemplazado antes del final. Todo apunta a que no será arriesgado desde el inicio frente al Celta. Johnny Cardoso también encendió las alarmas tras sufrir una pequeña molestia en un entrenamiento y sigue bajo evaluación.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Alineación posible del Atlético de Madrid (4-5-1): Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Gonzalez; Griezmann, Álvarez.

Últimas noticias del Celta de Vigo

El conjunto gallego llega con menos desgaste físico, aunque también con algunas ausencias sensibles. Javier Rueda no podrá jugar por suspensión después de acumular cinco tarjetas amarillas, una baja importante en un equipo que suele darle mucho protagonismo a los carrileros.

En la enfermería siguen Miguel Román y Carl Starfelt. El mediocampista continúa recuperándose de la operación a la que fue sometido en marzo, mientras que el central sueco sigue afectado por una hernia discal y todavía no tiene fecha confirmada para volver. Además, Matías Vecino evoluciona bien de sus molestias físicas, pero su presencia sigue siendo duda y será evaluado hasta último momento.

La buena noticia para Claudio Giráldez pasa por el regreso de Óscar Mingueza, que apunta a ocupar el lugar de Rueda, y también por la vuelta de Borja Iglesias al equipo titular. El delantero atraviesa una temporada muy positiva, con 13 goles en La Liga, y será una de las principales armas ofensivas del Celta en el Metropolitano.

Villarreal Cf V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Alineación posible del Celta (3-4-2-1): Radu; Rodríguez, Lago, Alonso; Carreira, López, Moriba, Mingueza; Álvarez, Jutglá; Iglesias.