Atlético de Madrid vs Girona: previa, predicciones y alineaciones
Atlético de Madrid recibe al Girona este domingo 17 de mayo por la jornada N°37 de LaLiga. El conjunto colchonero disputará su último partido en casa de la temporada y buscará despedirse de su público con una alegría.
El curso ha dejado sensaciones encontradas en la afición colchonera. Irregular en la Liga, logró dejar afuera dos veces al Barcelona tanto en Copa del Rey como en Champions League, pero se despidió del torneo continental en semis ante Arsenal y cayó en la final copera frente a la Real Sociedad. El encuentro ante Girona servirá para tomar envión de cara a una nueva y desafiante temporada.
Todos los focos estarán puestos en Antoine Griezmann, la leyenda rojiblanca que jugará su último partido frente a la afición. El francés pondrá punto final a su segunda etapa en el club para continuar su carrera en el Orlando City de la MLS.
La visita llega con otras urgencias a la cita del domingo. Con 40 puntos, aún se encuentra en la pelea por la permanencia y un mal resultado podría dejar al conjunto de Míchel en zona de descenso con solo un partido por jugarse.
A continuación, toda la información de este gran encuentro.
Pronóstico SI Fútbol
En casa, ante un rival obligado a asumir riesgos y con la necesidad de cerrar la temporada dejando una imagen positiva, el Atlético parte como candidato en este duelo. Girona ha demostrado que puede competirle a equipos de mayor jerarquía, aunque fuera de casa le costó sostener regularidad. Si el equipo visitante adelanta líneas para discutir la posesión, puede terminar dejando espacios que el Atlético sabe explotar.
El contexto emocional también pesa. Desde hace semanas se habla de posibles cambios importantes en la plantilla del conjunto colchonero y de una etapa que podría acercarse a su final para algunos referentes. Eso suele traducirse en partidos con una intensidad distinta, sobre todo en el Metropolitano. Girona probablemente encuentre momentos para incomodar, pero mantener equilibrio durante los 90 minutos parece un desafío mayor.
Pronóstico: Atlético de Madrid 2 - 1 Girona
¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Girona?
- Ciudad: Madrid, España
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano
- Fecha: domingo 17 de mayo
- Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP
- Árbitro: Alejandro Muñíz Ruiz
Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Girona (últimos cinco partidos)
- Atlético de Madrid: 4
- Empate: 0
- Girona: 1
- Último partido entre ambos: 21/12/2025 - Girona 0-1 Atlético de Madrid - La Liga Jornada 17
Últimos 5 partidos
Atlético de Madrid
Girona
Osasuna 1-2 Atlético de Madrid 12/05/26
Girona 1-1 Real Sociedad 14/05/26
Atlético de Madrid 0-1 Celta 09/05/26
Rayo Vallecano 1-1 Girona 11/05/26
Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26
Girona 0-1 Mallorca 01/05/26
Valencia 0-2 Atlético de Madrid 02/05/26
Valencia 2-1 Girona 25/04/26
Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/04/26
Girona 2-3 Betis 21/04/26
¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Girona por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Atlético llega al partido con una lista de ausencias que obliga a Diego Simeone a reorganizar varias líneas del equipo. La baja confirmada más reciente es la de Marcos Llorente, expulsado ante Osasuna y suspendido para este compromiso. A eso se suman las lesiones de José María Giménez, Nahuel Molina y Johnny Cardoso, así como también las de Julián Álvarez, Pablo Barrios, Giuliano Simeone y Nico González.
Entre las noticias positivas aparece la posibilidad de ver más minutos para Alexander Sørloth, que volvió a responder desde el banquillo con un gol en la última jornada y podría ganarse un lugar desde el arranque. También Alex Baena está disponible nuevamente tras cumplir sanción.
Alineación posible del Atlético de Madrid (4-2-3-1): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Vargas, Koke; Baena, Griezmann, Lookman; Sorloth.
Últimas noticias del Girona
Girona tampoco llega completo. Vladyslav Vanat continúa fuera por lesión, mientras que Portu sigue recuperándose y no se espera que vuelva antes del inicio de la próxima campaña. Juan Carlos y Marc-André ter Stegen tampoco estarán disponibles. Donny van de Beek evoluciona bien tras su problema en el tendón de Aquiles, aunque el cuerpo técnico considera que todavía no está listo para competir al máximo nivel.
Una de las noticias más alentadoras para los visitantes pasa por el momento de Cristhian Stuani. El veterano delantero marcó dos goles en sus últimas dos apariciones y podría regresar al once inicial. A sus 39 años sigue siendo una referencia ofensiva y una solución frecuente cuando Girona necesita experiencia o eficacia cerca del área rival.
Alineación posible del Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Frances, Reis, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Ounahi, Roca; Stuani