Atlético de Madrid vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid se medirá al Inter de Milán en un partido amistoso durante la Fecha FIFA de octubre. Ambas escuadras tendrán numerosas bajas para este choque ya que gran parte de sus jugadores se encuentran con sus respectivas selecciones.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este choque: dónde y cómo ver, horarios, probables alineaciones, noticias de los dos equipos y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Inter de Milán?
Ciudad: Bengasi, Libia
Fecha: viernes 10 de octubre
Horario: 12:00 horas (ET), 10:00 horas (México), 18:00 horas (España)
Estadio: Estadio 28 de Marzo
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
-
-
México
-
-
España
-
-
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competencia
Celta de Vigo
1-1
LaLiga
Eintracht Frankfurt
5-1 V
Champions League
Real Madrid
5-2 V
LaLiga
Rayo Vallecano
3-2 V
LaLiga
Mallorca
1-1
LaLi
Últimos cinco partidos del Inter de Milán
Rival
Resultado
Competencia
Cremonese
4-1
Serie A
Slavia Praga
3-0 V
Champions League
Cagliari
5-2 V
LaLiga
Sassuolo
2-1 V
LaLiga
Ajax
0-2 V
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El conjunto colchonero no contará con 12 jugadores del primer equipo debido a que estos fueron convocados por sus respectivas selecciones nacionales para la Fecha FIFA de octubre.
Luis de la Fuente, el estratega español, convocó a La Furia Roja a Álex Baena, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Robin Le Normand.
Por su parte, Lionel Scaloni llamó a Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nico González para los compromisos de la selección argentina.
Finalmente, David Hancko (Eslovaquia), Alexander Sorloth (Noruega), Jan Oblak (Eslovenia) y Giacomo Raspadori (Italia) fueron citados a sus respectivas selecciones.
Últimas noticias del Inter de Milán
Un total de 13 jugadores del primer equipo del Inter de Milán fueron convocados por sus selecciones en esta Fecha FIFA y se perderán este partido amistoso.
Nicoló Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio y Davide Frattesi fueron convocados para tener actividad con la selección italiana en esta pausa.
Denzel Dumfries y Stefan de Vrij fueron requeridos por Países Bajos para las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.
Lautaro Martínez (Argentina), Petar Sucic (Croacia), Manuel Akanji (Suiza), Hakan Calhanoglu (Turquía), Piotr Zielinski (Polonia) y Carlos Augusto (Brasil).
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Musso
Defensa: Pubill, GIménez, Lenglet, Rugger
Media: Carlos Martín, Koke, C. Gallagher, Galán
Delantera: Almada y Griezmann
Inter de Milán
Portero: Sommer
Defensa: Palacios, Acerbi, Bissseck, Darmian
Mediocampo: Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Isaiaka Kamatw
Delantera: Bonny y Matteo Spinacce
Pronóstico SI
Ambas escuadras llegan a este compromiso con más de 10 jugadores convocados, cada uno. Se espera que el duelo entre el Atleti y
