Atlético de Madrid vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid se medirá al Inter de Milán en un partido amistoso durante la Fecha FIFA de octubre. Ambas escuadras tendrán numerosas bajas para este choque ya que gran parte de sus jugadores se encuentran con sus respectivas selecciones.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este choque: dónde y cómo ver, horarios, probables alineaciones, noticias de los dos equipos y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Inter de Milán?

Ciudad: Bengasi, Libia

Fecha: viernes 10 de octubre

Horario: 12:00 horas (ET), 10:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Estadio 28 de Marzo

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos - - México - - España - -

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competencia Celta de Vigo 1-1 LaLiga Eintracht Frankfurt 5-1 V Champions League Real Madrid 5-2 V LaLiga Rayo Vallecano 3-2 V LaLiga Mallorca 1-1 LaLi

Últimos cinco partidos del Inter de Milán

Rival Resultado Competencia Cremonese 4-1 Serie A Slavia Praga 3-0 V Champions League Cagliari 5-2 V LaLiga Sassuolo 2-1 V LaLiga Ajax 0-2 V LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El conjunto colchonero no contará con 12 jugadores del primer equipo debido a que estos fueron convocados por sus respectivas selecciones nacionales para la Fecha FIFA de octubre.

Luis de la Fuente, el estratega español, convocó a La Furia Roja a Álex Baena, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Robin Le Normand.

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Por su parte, Lionel Scaloni llamó a Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nico González para los compromisos de la selección argentina.

Finalmente, David Hancko (Eslovaquia), Alexander Sorloth (Noruega), Jan Oblak (Eslovenia) y Giacomo Raspadori (Italia) fueron citados a sus respectivas selecciones.

Últimas noticias del Inter de Milán

Un total de 13 jugadores del primer equipo del Inter de Milán fueron convocados por sus selecciones en esta Fecha FIFA y se perderán este partido amistoso.

Nicoló Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio y Davide Frattesi fueron convocados para tener actividad con la selección italiana en esta pausa.

Denzel Dumfries y Stefan de Vrij fueron requeridos por Países Bajos para las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Lautaro Martínez (Argentina), Petar Sucic (Croacia), Manuel Akanji (Suiza), Hakan Calhanoglu (Turquía), Piotr Zielinski (Polonia) y Carlos Augusto (Brasil).

FC Internazionale v US Cremonese - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Musso



Defensa: Pubill, GIménez, Lenglet, Rugger



Media: Carlos Martín, Koke, C. Gallagher, Galán



Delantera: Almada y Griezmann

Inter de Milán

Portero: Sommer



Defensa: Palacios, Acerbi, Bissseck, Darmian



Mediocampo: Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Isaiaka Kamatw



Delantera: Bonny y Matteo Spinacce

Pronóstico SI

Ambas escuadras llegan a este compromiso con más de 10 jugadores convocados, cada uno. Se espera que el duelo entre el Atleti y

Más noticias sobre fútbol europeo