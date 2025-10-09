Sports Illustrated Fútbol

Atlético de Madrid vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Diego Simeone y Cristian Chivu darán oportunidades a jugadores no habituales en los onces iniciales de sus respectivos equipos
Uriel Salmerón García|
FBL-EUR-C1-ATLETICOMADRID-INTER MILAN
FBL-EUR-C1-ATLETICOMADRID-INTER MILAN | THOMAS COEX/GettyImages

El Atlético de Madrid se medirá al Inter de Milán en un partido amistoso durante la Fecha FIFA de octubre. Ambas escuadras tendrán numerosas bajas para este choque ya que gran parte de sus jugadores se encuentran con sus respectivas selecciones.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este choque: dónde y cómo ver, horarios, probables alineaciones, noticias de los dos equipos y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Inter de Milán?

Ciudad: Bengasi, Libia

Fecha: viernes 10 de octubre

Horario: 12:00 horas (ET), 10:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Estadio 28 de Marzo

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming

Estados Unidos

-

-

México

-

-

España

-

-

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competencia

Celta de Vigo

1-1

LaLiga

Eintracht Frankfurt

5-1 V

Champions League

Real Madrid

5-2 V

LaLiga

Rayo Vallecano

3-2 V

LaLiga

Mallorca

1-1

LaLi

Últimos cinco partidos del Inter de Milán

Rival

Resultado

Competencia

Cremonese

4-1

Serie A

Slavia Praga

3-0 V

Champions League

Cagliari

5-2 V

LaLiga

Sassuolo

2-1 V

LaLiga

Ajax

0-2 V

LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El conjunto colchonero no contará con 12 jugadores del primer equipo debido a que estos fueron convocados por sus respectivas selecciones nacionales para la Fecha FIFA de octubre.

Luis de la Fuente, el estratega español, convocó a La Furia Roja a Álex Baena, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Robin Le Normand.

Marcos Llorente
RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Por su parte, Lionel Scaloni llamó a Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nico González para los compromisos de la selección argentina.

Finalmente, David Hancko (Eslovaquia), Alexander Sorloth (Noruega), Jan Oblak (Eslovenia) y Giacomo Raspadori (Italia) fueron citados a sus respectivas selecciones.

Últimas noticias del Inter de Milán

Un total de 13 jugadores del primer equipo del Inter de Milán fueron convocados por sus selecciones en esta Fecha FIFA y se perderán este partido amistoso.

Nicoló Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio y Davide Frattesi fueron convocados para tener actividad con la selección italiana en esta pausa.

Denzel Dumfries y Stefan de Vrij fueron requeridos por Países Bajos para las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Lautaro Martínez (Argentina), Petar Sucic (Croacia), Manuel Akanji (Suiza), Hakan Calhanoglu (Turquía), Piotr Zielinski (Polonia) y Carlos Augusto (Brasil).

Lautaro Martinez
FC Internazionale v US Cremonese - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Musso

Defensa: Pubill, GIménez, Lenglet, Rugger

Media: Carlos Martín, Koke, C. Gallagher, Galán

Delantera: Almada y Griezmann

Inter de Milán

Portero: Sommer

Defensa: Palacios, Acerbi, Bissseck, Darmian

Mediocampo: Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Isaiaka Kamatw

Delantera: Bonny y Matteo Spinacce

Pronóstico SI

Ambas escuadras llegan a este compromiso con más de 10 jugadores convocados, cada uno. Se espera que el duelo entre el Atleti y

Más noticias sobre fútbol europeo

Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

Home/Futbol