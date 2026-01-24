Sports Illustrated

Atlético de Madrid vs Mallorca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Colchoneros saldrán como favoritos para llevarse los tres puntos en casa
Uriel Salmerón García|
RCD Mallorca v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
RCD Mallorca v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Atlético de Madrid recibirá al Mallorca en uno de los duelos más atractivos de la jornada 21 de LaLiga. Los Colchoneros marchan en la cuarta posición de la tabla, igualados en puntos con el Villarreal, aunque con un partido más disputado que el Submarino Amarillo. El conjunto dirigido por Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone buscará aprovechar la localía para seguir presionando en la pelea por el tercer lugar y recortar distancias con el Real Madrid y el Barcelona.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre el duelo entre el Atleti y el Mallorca: dónde y cómo ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Mallorca?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 25 de enero

Horario: 8:00 horas (ET), 7:00 horas (México), 14:00 horas (España)

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Mallorca en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

ESPN Deportes

Fubo Sports, ESPN Select, ESPN Unlimited

México

Sky Sports, Izzi

España

M+ LaLiga,

Movistar Plus+, Orange Futbol 1

Últimos cinco partidos

Atlético de Madrid

Mallorca

Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid 21/1/2026

RCD Mallorca 3-2 Athletic Club 17/1/2026

Atlético de Madrid 1-0 Deportivo Alavés 18/1/2026

Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca 11/1/2026

RC Deportivo 0-1 Atlético de Madrid 13/1/2026

RCD Mallorca 1-2 Girona FC 4/1/2026

Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 8/1/2026

Valencia CF 1-1 RCD Mallorca 19/12/2025

Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid 4/1/2026

RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca 16/12/2025

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez promete ser agitado este verano ante el interés de varios clubes. Aunque el argentino está enfocado actualmente en el Atlético de Madrid y la próxima cita mundialista respresentando a la selección argentina, los reportes más recientes señalan que tanto el Chelsea como el Barcelona siguen de cerca sus pasos para un posible fichaje.

El delantero de 25 años registra once goles y cinco asistencias a lo largo de 28 partidos disputados esta temporada en LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

De acuerdo con la información más reciente, el equipo Colchonero pediría una cifra por arriba de los 100 millones de euros para negociar al delantero argentino que no termina por ser la gran figura rojiblanca.

Julian Alvarez
Galatasaray A.S. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Mallorca

El Mallorca continúa analizando opciones para reforzarse en este mercado de enero. Tras asegurar la llegada del joven Justin Kalumba procedente del Angers, la prioridad de la dirección deportiva ahora es fichar a un extremo con experiencia para aportar resultados inmediatos. El gran favorito es el argentino Benjamín Domínguez, actualmente en el Bolonia, quien ya habría mostrado interés en unirse al proyecto bermellón para lo que resta de temporada.

De acuerdo con los reportes recientes, Domínguez quiere salir en enero para tener más minutos, pero el Bolonia se opone por ahora a dejarlo marchar.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensa: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri

Media: Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone

Delantera: Alexander Sörloth, Julián Alvarez

Mallorca

Portero: Leo Román

Defensas: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Lato

Media: Omar Mascarell, Samú, Sergi Darder, Mateo Joseph

Delantera: Jan Virgili, Vedat Muriqi

Pronóstico SI

El Atlético llega con una racha impresionante en su estadio, donde ha ganado la gran mayoría de sus encuentros esta temporada. De hecho, históricamente es muy difícil que el Mallorca puntúe en Madrid.

Atlético de Madrid 2 - 0 Mallorca

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO

Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

Home/Futbol