Atlético de Madrid vs Mallorca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid recibirá al Mallorca en uno de los duelos más atractivos de la jornada 21 de LaLiga. Los Colchoneros marchan en la cuarta posición de la tabla, igualados en puntos con el Villarreal, aunque con un partido más disputado que el Submarino Amarillo. El conjunto dirigido por Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone buscará aprovechar la localía para seguir presionando en la pelea por el tercer lugar y recortar distancias con el Real Madrid y el Barcelona.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre el duelo entre el Atleti y el Mallorca: dónde y cómo ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Mallorca?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 25 de enero

Horario: 8:00 horas (ET), 7:00 horas (México), 14:00 horas (España)

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Mallorca en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes Fubo Sports, ESPN Select, ESPN Unlimited México Sky Sports, Izzi España M+ LaLiga, Movistar Plus+, Orange Futbol 1

Últimos cinco partidos

Atlético de Madrid Mallorca Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid 21/1/2026 RCD Mallorca 3-2 Athletic Club 17/1/2026 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo Alavés 18/1/2026 Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca 11/1/2026 RC Deportivo 0-1 Atlético de Madrid 13/1/2026 RCD Mallorca 1-2 Girona FC 4/1/2026 Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 8/1/2026 Valencia CF 1-1 RCD Mallorca 19/12/2025 Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid 4/1/2026 RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca 16/12/2025

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez promete ser agitado este verano ante el interés de varios clubes. Aunque el argentino está enfocado actualmente en el Atlético de Madrid y la próxima cita mundialista respresentando a la selección argentina, los reportes más recientes señalan que tanto el Chelsea como el Barcelona siguen de cerca sus pasos para un posible fichaje.

El delantero de 25 años registra once goles y cinco asistencias a lo largo de 28 partidos disputados esta temporada en LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

De acuerdo con la información más reciente, el equipo Colchonero pediría una cifra por arriba de los 100 millones de euros para negociar al delantero argentino que no termina por ser la gran figura rojiblanca.

Galatasaray A.S. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Mallorca

El Mallorca continúa analizando opciones para reforzarse en este mercado de enero. Tras asegurar la llegada del joven Justin Kalumba procedente del Angers, la prioridad de la dirección deportiva ahora es fichar a un extremo con experiencia para aportar resultados inmediatos. El gran favorito es el argentino Benjamín Domínguez, actualmente en el Bolonia, quien ya habría mostrado interés en unirse al proyecto bermellón para lo que resta de temporada.

De acuerdo con los reportes recientes, Domínguez quiere salir en enero para tener más minutos, pero el Bolonia se opone por ahora a dejarlo marchar.

En este momento, el Bolonia no se muestra abierto a una posible salida de Benjamín Domínguez.



El Mallorca ha pedido informaciones sobre él. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 21, 2026

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensa: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri

Media: Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone

Delantera: Alexander Sörloth, Julián Alvarez

Mallorca

Portero: Leo Román

Defensas: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Lato

Media: Omar Mascarell, Samú, Sergi Darder, Mateo Joseph

Delantera: Jan Virgili, Vedat Muriqi

Pronóstico SI

El Atlético llega con una racha impresionante en su estadio, donde ha ganado la gran mayoría de sus encuentros esta temporada. De hecho, históricamente es muy difícil que el Mallorca puntúe en Madrid.

Atlético de Madrid 2 - 0 Mallorca

