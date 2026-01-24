Atlético de Madrid vs Mallorca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid recibirá al Mallorca en uno de los duelos más atractivos de la jornada 21 de LaLiga. Los Colchoneros marchan en la cuarta posición de la tabla, igualados en puntos con el Villarreal, aunque con un partido más disputado que el Submarino Amarillo. El conjunto dirigido por Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone buscará aprovechar la localía para seguir presionando en la pelea por el tercer lugar y recortar distancias con el Real Madrid y el Barcelona.
A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre el duelo entre el Atleti y el Mallorca: dónde y cómo ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Mallorca?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: domingo 25 de enero
Horario: 8:00 horas (ET), 7:00 horas (México), 14:00 horas (España)
Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Mallorca en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN Deportes
Fubo Sports, ESPN Select, ESPN Unlimited
México
Sky Sports, Izzi
España
M+ LaLiga,
Movistar Plus+, Orange Futbol 1
Últimos cinco partidos
Atlético de Madrid
Mallorca
Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid 21/1/2026
RCD Mallorca 3-2 Athletic Club 17/1/2026
Atlético de Madrid 1-0 Deportivo Alavés 18/1/2026
Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca 11/1/2026
RC Deportivo 0-1 Atlético de Madrid 13/1/2026
RCD Mallorca 1-2 Girona FC 4/1/2026
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 8/1/2026
Valencia CF 1-1 RCD Mallorca 19/12/2025
Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid 4/1/2026
RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca 16/12/2025
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El futuro de Julián Álvarez promete ser agitado este verano ante el interés de varios clubes. Aunque el argentino está enfocado actualmente en el Atlético de Madrid y la próxima cita mundialista respresentando a la selección argentina, los reportes más recientes señalan que tanto el Chelsea como el Barcelona siguen de cerca sus pasos para un posible fichaje.
El delantero de 25 años registra once goles y cinco asistencias a lo largo de 28 partidos disputados esta temporada en LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.
De acuerdo con la información más reciente, el equipo Colchonero pediría una cifra por arriba de los 100 millones de euros para negociar al delantero argentino que no termina por ser la gran figura rojiblanca.
Últimas noticias del Mallorca
El Mallorca continúa analizando opciones para reforzarse en este mercado de enero. Tras asegurar la llegada del joven Justin Kalumba procedente del Angers, la prioridad de la dirección deportiva ahora es fichar a un extremo con experiencia para aportar resultados inmediatos. El gran favorito es el argentino Benjamín Domínguez, actualmente en el Bolonia, quien ya habría mostrado interés en unirse al proyecto bermellón para lo que resta de temporada.
De acuerdo con los reportes recientes, Domínguez quiere salir en enero para tener más minutos, pero el Bolonia se opone por ahora a dejarlo marchar.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensa: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri
Media: Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone
Delantera: Alexander Sörloth, Julián Alvarez
Mallorca
Portero: Leo Román
Defensas: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Lato
Media: Omar Mascarell, Samú, Sergi Darder, Mateo Joseph
Delantera: Jan Virgili, Vedat Muriqi
Pronóstico SI
El Atlético llega con una racha impresionante en su estadio, donde ha ganado la gran mayoría de sus encuentros esta temporada. De hecho, históricamente es muy difícil que el Mallorca puntúe en Madrid.
Atlético de Madrid 2 - 0 Mallorca
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.