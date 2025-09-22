Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano: cómo ver el partido, últimas noticias y pronóstico

La jornada intersemanal nos trae un derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, un encuentro que siempre es especial y con un extra de tensión. El Metropolitano volverá a ser el escenario donde los rojiblancos buscará afianzarse y sumar puntos vitales ante un rival que juega sin complejos y que ya ha sorprendido a los grandes en más de una ocasión.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se disputa hoy.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 13:30 horas (México) 15:30 horas (ET), 21:30 horas (España)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +. En EEUU através de ESPN.

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Mallorca 1-1 E LaLiga Liverpool 3-2 D UCL Villarreal 2-0 V LaLiga Alavés 1-1 E LaLiga Elche 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Rayo Vallecano

Rival Resultado Competición Celta 1-1 E LaLiga Osasuna 2-0 D LaLiga FC Barcelona 1-1 E LaLiga Neman Grodno 4-0 V Fase Previa Conference League Athletic 1-0 D LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid está inmerso en varios frentes de actualidad. Primero, los propietarios del club están en negociaciones muy avanzadas con el fondo estadounidense Apollo Global Management para venderle una participación mayoritaria, con la idea de reforzar proyectos como la Ciudad del Deporte y continuar siendo competitivos en fichajes.



Deportivamente, justo después de una victoria 2-0 ante el Villarreal destacando a Koke, Barrios y Nico González, el equipo sufrió un empate 1-1 contra el Mallorca, marcado por una tarjeta roja de Sørloth y errores en defensa. También perdió su estreno en la Champions League 2025-26 ante el Liverpool (3-2), cayendo con un gol en el descuento tras remontar para empatar. Simeone, pese a estas dificultades, mantiene la convicción de que el Atlético puede seguir en la pelea por LaLiga, resaltando el proceso de adaptación de los nuevos fichajes.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

El Rayo sufrió una derrota por 2-0 ante Osasuna en la jornada 4 de LaLiga 2025-26, en un duelo donde dominó la posesión pero no pudo concretar. Además, la plantilla mantuvo un conclave con Raúl Martín Presa para expresar su descontento por problemas como el mal estado del césped en Vallecas y en la Ciudad Deportiva, retrasos en las nóminas y “viajes precarios”, como regresar en autobús desde El Sadar.



También se dio a conocer que el club pondrá a la venta las entradas para el partido contra el Celta con solo 47 horas de antelación y de forma presencial, tras una decisión de LaLiga de desautorizar la grada visitante. Finalmente, un joven defensa neerlandés, Jozhua Vertrouwd, debutó con el Rayo tras la lesión de Luiz Felipe, y se perfila para ganar minutos importantes en la zaga

Posibles alineaciones

Oblak | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Atletico de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko

Centrocampistas: Giuliano, Koke, Pablo Barrios, Nico González

Delanteros: Raspadori, Julián Álvarez

Rayo Vallecano

Portero: Batalla

Defensas: Ratiu, Lejeune, Ciss, Pacha Espino

Centrocampistas: De Frutos, Pedro Díaz, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón

Delantero: Camello

Pronóstico SI

Atlético de Madrid 1-1 Rayo Vallecano

