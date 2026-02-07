Atlético de Madrid vs Real Betis: previa, predicciones y alineaciones

El fútbol no da tregua y el destino ha querido que Atlético de Madrid y Real Betis se vuelvan a ver las caras apenas unos días después de su cruce en Copa del Rey. Este domingo, el Cívitas Metropolitano abre sus puertas para un duelo con aroma a revancha.

El conjunto del Cholo Simeone llega con la moral por las nubes tras aplastar 0-5 a los verdiblancos en la Copa, un resultado que confirmó su buen momento y el impacto inmediato de su fichaje estelar, Ademola Lookman.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini, quinto en la tabla, aterriza en la capital herido en su orgullo. Con bajas sensibles en la creación, pero con la presencia de Álvaro Fidalgo, los sevillanos intentarán demostrar que lo del jueves fue un accidente y no la norma.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Real Betis?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Cívitas Metropolitano

: Cívitas Metropolitano Fecha : domingo 8 de febrero de 2026

: domingo 8 de febrero de 2026 Hora : 14:00 CDMX, 15:00 ET (USA), 21:00 España

: 14:00 CDMX, 15:00 ET (USA), 21:00 España Competición: Jornada 23 - LaLiga EA Sports

Cívitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid | SOPA Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid: 2 victorias

Empate: 1

Real Betis: 2 victorias

Dato destacado: Contrario a la creencia popular, el Betis ha sabido competirle al Atleti recientemente. Sin embargo, el último antecedente es brutal: una victoria 0-5 del Atlético hace apenas unos días en Copa. En la primera vuelta de esta Liga, empataron 2-2 en el Villamarín.

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Real Betis Betis 0-5 Atlético

(05/02/26) [Copa] Betis 0-5 Atlético

(05/02/26) [Copa] Atlético 0-0 Levante

(31/01/26) Betis 2-1 Valencia

(01/02/26) Atlético 1-2 Bodo/Glimt

(28/01/26) [UCL] Betis 2-1 Feyenoord

(29/01/25) [UEL] Atlético 3-0 Mallorca

(25/01/26) Alavés 2-1 Betis

(25/01/25) Galatasaray 1-1 Atlético

(21/01/26) [UCL] PAOK 2-0 Betis

(22/01/25) [UEL]

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Real Betis por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, Fubo México Sky Sports, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga TV

Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | Fran Santiago/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone tiene motivos para sonreír. El equipo funciona y los refuerzos rinden. La gran atracción es Ademola Lookman, quien llegó el último día de mercado desde el Atalanta y debutó con gol y asistencia en Copa; todo apunta a que se estrenará ante su afición en Liga como titular.

En la enfermería, Pablo Barrios estará fuera un mes. Hay dudas sobre la condición física de Johnny Cardoso y Alexander Sørloth, quienes pasaron pruebas de última hora. Julián Álvarez buscará romper su sequía goleadora en Liga, respaldado por un equipo que ha hecho del Metropolitano un fortín (31 puntos en 11 partidos en casa).

Posible alineación de Atlético (4-3-3): Jan Oblak; Marc Pubill, Dávid Hancko, José María Giménez, Matteo Ruggeri; Koke, Marcos Llorente, Álex Baena; Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Julián Álvarez.

Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | Fran Santiago/GettyImages

Últimas noticias del Real Betis

El Ingeniero Pellegrini tiene un rompecabezas que resolver. La derrota 5-0 fue un golpe anímico y las bajas no ayudan: el cerebro del equipo, Isco Alarcón, está lesionado, al igual que Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat.

Además, Héctor Bellerín y 'Cucho' Hernández son duda hasta el último minuto. Ante este panorama, el brasileño Antony deberá asumir galones por la banda derecha, mientras que Chimy Ávila se perfila como la referencia en punta para intentar aprovechar algún contragolpe y silenciar al estadio rojiblanco.

Posible alineación de Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles; Ortiz, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Ez Abde; Chimy Ávila.

Pronóstico SI Fútbol

Es difícil no dar como favorito al Atlético. Juegan en casa, donde son casi invencibles, y vienen de destrozar táctica y anímicamente a este mismo rival hace menos de 72 horas. El Betis llega con demasiadas bajas en su columna vertebral (Isco/Lo Celso). Aunque el orgullo bético ajustará el marcador, los tres puntos deberían quedarse en Madrid.

Atlético de Madrid 3-1 Real Betis