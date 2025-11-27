Atlético de Madrid vs Real Oviedo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid viene de empatar frente al Inter de Milán por la UEFA Champions League y buscará subir posiciones en LaLiga recibiendo al Real Oviedo, que tras un inicio aceptable de campaña se hundió en la tabla hasta el último puesto.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Real Oviedo?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 29 de noviembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Real Oviedo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
DAZN
DAZN LaLiga
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Inter de Milán
1-1 E
UEFA Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Levante
3-1 V
LaLiga
Union Saint-Gilloise
3-1 V
UEFA Champions League
Sevilla
3-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Real Oviedo
Rival
Resultado
Competición
Rayo Vallecano
0-0 E
LaLiga
Athletic Club
1-0 D
LaLiga
Osasuna
0-0 E
LaLiga
Ourense
4-2 D
Copa del Rey
Girona
3-3 E
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid ganó 2-1 con el Inter de Milán en el Metropolitano y tendrá una nueva oportunidad de regalarle un triunfo a su gente. En la tabla de LaLiga están cuartos, a un punto del Villarreal, a tres del FC Barcelona y a cuatro del Real Madrid, quien hoy es el líder de la competencia.
Para este partido, Simeone no podrá contar con Robin Le Normand ni con Marcos Llorente, ambos de baja por lesión.
Últimas noticias del Real Oviedo
El club asturiano no marcha en buena forma, ubicándose último de la tabla de posiciones con nueve puntos, y aunque no están lejos de salir de la zona de descenso la realidad indica que no marchan nada bien en los últimos partidos. No ganan desde el 30 de septiembre, cuando vencieron al Valencia.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Juan Musso
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, José María Giménez, Nahuel Molina
Mediocampista: Johnny Cardoso
Volantes ofensivos: Álex Baena, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone
Delantero: Julián Álvarez.
Real Oviedo
Portero: Aarón Escandell
Defensas: Javi López, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal
Mediocampistas: Leander Dendoncker, Santiago Colombatto
Volantes ofensivos: Pablo Agudín, Santi Cazorla, Federico Viñas
Delantero: Salomón Rondon.
Pronóstico SI
El Aleti sacará ventaja de la localía y se impondrá sin problemas en el Metropolitano contra un equipo que está en una crisis futbolística.
Atlético de Madrid 2-0 Real Oviedo
