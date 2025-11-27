Sports Illustrated Fútbol

Atlético de Madrid vs Real Oviedo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Colchonero buscará subir posiciones contra el colista de LaLiga.
Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Angel Martinez/GettyImages

El Atlético de Madrid viene de empatar frente al Inter de Milán por la UEFA Champions League y buscará subir posiciones en LaLiga recibiendo al Real Oviedo, que tras un inicio aceptable de campaña se hundió en la tabla hasta el último puesto.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Real Oviedo?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid v Malaga - La Liga
Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Real Oviedo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN

ESPN App

México

Sky Sports México

Sky+

España

DAZN

DAZN LaLiga

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Inter de Milán

1-1 E

UEFA Champions League

Getafe

1-0 V

LaLiga

Levante

3-1 V

LaLiga

Union Saint-Gilloise

3-1 V

UEFA Champions League

Sevilla

3-0 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Real Oviedo

Rival

Resultado

Competición

Rayo Vallecano

0-0 E

LaLiga

Athletic Club

1-0 D

LaLiga

Osasuna

0-0 E

LaLiga

Ourense

4-2 D

Copa del Rey

Girona

3-3 E

LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Giacomo Raspadori
Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Atlético de Madrid ganó 2-1 con el Inter de Milán en el Metropolitano y tendrá una nueva oportunidad de regalarle un triunfo a su gente. En la tabla de LaLiga están cuartos, a un punto del Villarreal, a tres del FC Barcelona y a cuatro del Real Madrid, quien hoy es el líder de la competencia.

Para este partido, Simeone no podrá contar con Robin Le Normand ni con Marcos Llorente, ambos de baja por lesión.

Últimas noticias del Real Oviedo

Federico Vinas, Colombatto, Nacho Vidal
Girona FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El club asturiano no marcha en buena forma, ubicándose último de la tabla de posiciones con nueve puntos, y aunque no están lejos de salir de la zona de descenso la realidad indica que no marchan nada bien en los últimos partidos. No ganan desde el 30 de septiembre, cuando vencieron al Valencia.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Juan Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, José María Giménez, Nahuel Molina

Mediocampista: Johnny Cardoso

Volantes ofensivos: Álex Baena, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone

Delantero: Julián Álvarez.

Real Oviedo

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal

Mediocampistas: Leander Dendoncker, Santiago Colombatto

Volantes ofensivos: Pablo Agudín, Santi Cazorla, Federico Viñas

Delantero: Salomón Rondon.

Pronóstico SI

El Aleti sacará ventaja de la localía y se impondrá sin problemas en el Metropolitano contra un equipo que está en una crisis futbolística.

Atlético de Madrid 2-0 Real Oviedo

