Atlético de Madrid vs Real Sociedad: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentarán este sábado 7 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano Metropolitano por la jornada 27 de La Liga, en un duelo que tendrá un contexto especial. Ambos equipos llegan en un gran momento tras asegurar su clasificación a la final de la Copa del Rey, donde volverán a verse las caras el próximo 18 de abril en La Cartuja.

El conjunto de Diego Simeone ocupa actualmente el tercer puesto del campeonato y busca consolidarse en zona de Champions League, mientras que la Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, intenta acercarse a los puestos europeos. Los antecedentes recientes favorecen al Atlético, que no pierde ante el conjunto donostiarra en La Liga desde 2019 y acumula 12 encuentros consecutivos sin derrotas frente a este rival.

Sonríe, este sábado juega nuestro Atleti 😊 pic.twitter.com/pxYVNJGNWK — Atlético de Madrid (@Atleti) March 6, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Victoria ajustada del Atlético en casa

Los dos equipos llegan con confianza después de alcanzar la final de la Copa del Rey, un logro que elevó el ánimo en ambos vestuarios. Atlético atraviesa además un buen momento en la liga, donde ganó sus últimos dos partidos y mantiene un rendimiento muy sólido como local durante toda la temporada.

Real Sociedad, por su parte, ha mostrado competitividad fuera de casa y suele ser un rival incómodo, con una ofensiva que ha marcado en la gran mayoría de sus partidos de liga. Sin embargo, el historial reciente favorece claramente al equipo de Simeone y el Metropolitano suele ser un escenario muy difícil para los visitantes. En un partido que promete ser equilibrado, la fortaleza del Atlético en casa podría terminar inclinando la balanza.

Atlético de Madrid 2 – Real Sociedad 1

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Real Sociedad?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 12:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro : Adrián Cordero Vega

: Adrián Cordero Vega VAR: Rubén Ávalos

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Real Sociedad (últimos cinco partidos)



Atlético de Madrid : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Real Sociedad: 2

Último partido entre ambos: 04/01/2026 - Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid - La Liga Jornada 18

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Real Sociedad Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 03/03/26 Real Sociedad 1-0 Athletic Club 04/03/26 Real Oviedo 0-1 Atlético de Madrid



28/02/26 Mallorca 0-1 Real Sociedad 28/02/26 Atlético de Madrid 4-1 Brujas



24/02/26 Real Sociedad 3-3 Oviedo 21/02/26 Atlético de Madrid 4-2 Espanyol



21/02/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 14/02/26 Brujas 3-3 Atlético de Madrid



18/02/26 Athletic Club 0-1 Real Sociedad 11/02/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN DeportesESPN SelectfuboTVESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV 2, M+ LALIGA TV 3

Últimas noticias del Atlético de Madrid

La gran novedad en el entorno rojiblanco tiene que ver con Antoine Griezmann. El delantero francés decidió permanecer en el Atlético de Madrid hasta el final de la temporada, descartando por ahora un posible traspaso al Orlando City de la MLS. De esta manera, el máximo goleador histórico del club seguirá a disposición de Diego Simeone en la recta final del curso, con el objetivo de pelear por la Copa del Rey, avanzar en la Champions League y asegurar la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

En lo estrictamente deportivo, el técnico argentino podría recuperar a Pablo Barrios, quien se perdió los últimos cuatro partidos de La Liga por una molestia muscular y tiene chances de volver a la convocatoria. De cara al duelo ante la Real Sociedad, Simeone también evalúa algunos ajustes en ataque, con Alexander Sørloth como candidato a ingresar desde el inicio, mientras que Álex Baena continúa presionando por un lugar en el once titular.

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Alineación posible del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Alvarez, Sorloth.

Últimas noticias de la Real Sociedad

El conjunto txuri urdin también llega a este partido con novedades importantes en su plantilla. Brais Méndez vuelve a estar disponible tras cumplir una suspensión, una buena noticia para el equipo de Pellegrino Matarazzo en un momento clave de la temporada.

Sin embargo, el conjunto donostiarra tendrá algunas ausencias relevantes. Álvaro Odriozola, Iñaki Rupérez y Takefusa Kubo continúan fuera por lesión y no viajarán a Madrid. En el resto del equipo no se esperan demasiados cambios: Álex Remiro regresará a la portería tras descansar en la Copa del Rey, mientras que Mikel Oyarzabal apunta a liderar el ataque con Álex Barrenetxea y Gonçalo Guedes por las bandas.

Real Sociedad V Athletic Club De Bilbao - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

Alineación posible del Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal