Atlético de Madrid vs Sevilla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Colchonero buscará recortar distancias contra el lider Real Madrid, recibiendo al Sevilla por la jornada 11 de LaLiga.
Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

LaLiga nos regala un gran enfrentamiento en la jornada 11. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibirá en el Metropolitano al Sevilla de Matías Almeyda, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará este martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs. Sevilla ?

  • Ciudad: Madrid, España
  • Fecha: sábado 1 de noviembre
  • Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 09:15 horas (México), 16.15 horas (España)
  • Estadio: Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Sevilla en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

ESPN

ESPN

México

Disney+

Disney+

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Betis

2-0 V

LaLiga

Arsenal

4-0 D

UEFA Champions League

Osasuna

1-0 V

LaLiga

Inter

1-1 (4-3 V)

Amistoso

Celta

1-1 E

LaLiga

Últimos cinco partidos del Sevilla

Rival

Resultado

Competición

Toledo

4-1 V

Copa del Rey

Real Sociedad

2-1 D

LaLiga

Mallorca

3-1 D

LaLiga

Barcelona

4-1 V

LaLiga

Rayo

1-0 V

LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

En los últimos 40 días, solo perdió un partido: 4-0 ante el Arsenal en Londres por Champions, pero por Liga no conoce la derrota desde el 17 de agosto ante el Espanyol en Barcelona, por 2-1. Llega entusiasmado luego de un gran 2-0 en el Benito Villamarín ante el Betis.

Últimas noticias del Sevilla

Real Sociedad v Sevilla FC - LaLiga EA Sports

Por la Copa del Rey, se recuperó tras la derrota en LaLiga por 2-1 ante la Real Sociedad, al ganarle 4-1 al Toledo como vistiante, con la gran noticia del gol de Januzaj, el primero en tres años. Azpilicueta, Mendy y Nianzou aparecen por el entrenamiento grupal del Sevilla este jueves. Matías Almeyda deberá decidir si alguno viaja a Madrid para jugar contra el Atlético.

Posibles alineaciones

Sevilla

  • Portero: Vlachodimos
  • Defensas: Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo
  • Centrocampistas: Agoumé, Gudelj; Sánchez, Sow, Vargas
  • Delanteros: Romero

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri
  • Centrocampistas: Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori
  • Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Pronóstico SI

Atlético de Madrid 2 - Sevilla 2

