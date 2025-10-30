Atlético de Madrid vs Sevilla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga nos regala un gran enfrentamiento en la jornada 11. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibirá en el Metropolitano al Sevilla de Matías Almeyda, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará este martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs. Sevilla ?
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 09:15 horas (México), 16.15 horas (España)
- Estadio: Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Sevilla en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
ESPN
ESPN
México
Disney+
Disney+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Betis
2-0 V
LaLiga
Arsenal
4-0 D
UEFA Champions League
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Inter
1-1 (4-3 V)
Amistoso
Celta
1-1 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del Sevilla
Rival
Resultado
Competición
Toledo
4-1 V
Copa del Rey
Real Sociedad
2-1 D
LaLiga
Mallorca
3-1 D
LaLiga
Barcelona
4-1 V
LaLiga
Rayo
1-0 V
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
En los últimos 40 días, solo perdió un partido: 4-0 ante el Arsenal en Londres por Champions, pero por Liga no conoce la derrota desde el 17 de agosto ante el Espanyol en Barcelona, por 2-1. Llega entusiasmado luego de un gran 2-0 en el Benito Villamarín ante el Betis.
Últimas noticias del Sevilla
Por la Copa del Rey, se recuperó tras la derrota en LaLiga por 2-1 ante la Real Sociedad, al ganarle 4-1 al Toledo como vistiante, con la gran noticia del gol de Januzaj, el primero en tres años. Azpilicueta, Mendy y Nianzou aparecen por el entrenamiento grupal del Sevilla este jueves. Matías Almeyda deberá decidir si alguno viaja a Madrid para jugar contra el Atlético.
Posibles alineaciones
Sevilla
- Portero: Vlachodimos
- Defensas: Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo
- Centrocampistas: Agoumé, Gudelj; Sánchez, Sow, Vargas
- Delanteros: Romero
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori
- Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Pronóstico SI
Atlético de Madrid 2 - Sevilla 2
