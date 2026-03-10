Atlético de Madrid vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones

Los octavos de final de la UEFA Champions League están a la vuelta de la esquina y el Atlético de Madrid será uno de los protagonistas, aunque enfrentará a un equipo que está en una situación llamativa: se metió entre los mejores ocho de la etapa de liguilla y viene de ser campeón de la Europa League pasada, pero el descenso los empieza a perseguir en la Premier League.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El Atlético de Madrid seguirá aferrado a su modelo de juego directo y férrea defensa, aprovechando el excelente momento que pasan figuras como Ademola Lookman, Giuliano Simeone y Matteo Ruggeri.

Por su parte, el Tottenham está sumergido en un mar de dudas y este partido de ida lo encuentra en un momento sumamente crítico, ya que estarán pensando más en el partido frente al Liverpool del próximo fin de semana para alejarse de la zona baja.

Atlético de Madrid 3-1 Tottenham

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Tottenham?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora : 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Serdar Gözübüyük (PBA)

Tottenham Hotspur v Liverpool - UEFA Champions League Final | Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Tottenham

Atlético de Madrid : 0

: 0 Empates : 0

: 0 Tottenham: 1

Único partido entre ambos: 15/05/1963, Tottenham 5-1 Atlético de Madrid - Recopa de Europa

Últimos cinco partidos

Atlético de Madrid Tottenham Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad

7/3/26 Tottenham 1-3 Crystal Palace

5/3/26 FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid

3/3/26 Fulham 2-1 Tottenham

1/3/26 Real Oviedo 0-1 Atlético de Madrid

28/2/26 Tottenham 1-4 Arsenal

22/2/26 Atlético de Madrid 4-1 Club Brugge

24/2/26 Tottenham 1-2 Newcastle

10/2/26 Atlético de Madrid 4-2 Espanyol

21/2/26 Manchester United 2-0 Tottenham

7/2/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Tottenham por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ México TNT Sports España Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Los del Cholo Simeone pasaron de ronda en el playoff venciendo al Club Brugge y vienen de superar una dura eliminatoria con el FC Barcelona para meterse en la final de la Copa del Rey. Ahora, a la espera de ese gran partido contra la Real Sociedad, el Colchonero intentará seguir su camino en la ilusión de levantar su primera UEFA Champions League.

Para este compromiso, el entrenador argentino no podrá contar con Rodrigo Mendoza, lesionado.

Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Tottenham (4-4-2): Jan Oblak; Matteo Ruggeri, David Hancko, José María Giménez, Nahuel Molina; Thiago Almada, Koke, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone; Ademola Lookman y Julián Álvarez.

Últimas noticias del Tottenham

El equipo de Londres está viviendo una crisis sin precedentes, explicada mayoritariamente por inentendibles decisiones dirigenciales: Ange Postecoglou los llevó a la gloria continental en la UEFA Europa League y fue despedido, reemplazado por un Thomas Frank que no dio la talla. Ahora, ya de la mano de Igor Tudor, llevan una espantosa racha de seis partidos sin ganar y están a un punto de la zona de descenso en la Premier League.

Para este encuentro, el entrenador no tiene disponibles a Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Radu Dragusin, Ben Davies, Dejan Kulusevski y James Maddison, todos ellos lesionados.

Tottenham Hotspur Press Conference - Riyadh Air Metropolitano - Monday March 9th | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Tottenham contra el Atlético de Madrid (3-4-2-1): Guglielmo Vicario; Micky van de Ven, Kevin Danso, Pedro Porro; Souza, Pape Sarr, João Palhinha, Archie Gray; Mathys Tel, Randal Kolo Muani; Dominic Solanke.

