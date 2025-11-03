Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 4 de la UEFA Champions League trae un duelo de necesitados. El Atlético de Madrid, que viene de una dura goleada en la competición, recibe en el Metropolitano al Union Saint-Gilloise, un equipo que se encuentra en la misma situación y necesita puntuar para mantenerse en la pelea.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise?
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Cívitas Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Paramount+, VIX
México
-
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Sevilla
3-0 V
LaLiga
Real Betis
2-0 V
LaLiga
Arsenal
0-4 D
UEFA Champions League
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Celta de Vigo
1-1 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del Union Saint-Gilloise
Rival
Resultado
Competición
Zulte Waregem
4-1 V
Belgian Pro League
Tubize
3-0 V
Copa de Bélgica
STVV
2-0 V
Belgian Pro League
Inter
0-4 D
UEFA Champions League
Charleroi
3-1 V
Belgian Pro League
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El equipo de Diego Simeone ha reaccionado con carácter en LaLiga tras la humillación europea. Vienen de dos victorias consecutivas (2-0 al Betis y 3-0 al Sevilla) sin recibir gol.
Sin embargo, en Champions la situación es crítica: con solo 3 puntos, sufrieron una goleada 4-0 ante el Arsenal en la jornada pasada. Una victoria en casa es obligatoria para seguir con vida.
Últimas noticias del Union Saint-Gilloise
El campeón belga, dirigido por Alexander Blessin, vive una situación idéntica. Llega con 3 puntos y también fue goleado 4-0 (por el Inter) en la última fecha de Champions.
En su liga local, son una máquina: han ganado sus últimos tres partidos, incluyendo un 4-1 sobre el Zulte Waregem el fin de semana.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena, Nico González
- Delanteros: Alexander Sørloth y Julián Álvarez.
Union Saint-Gilloise
- Portero: Kjell Scherpen
- Defensas: Fedde Leysen, Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Anan Khalaili
- Centrocampistas: Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre
- Delanteros: Ousseynou Niang, Promise David, Anouar Ait El Hadj.
Pronóstico SI
Duelo de equipos heridos en Europa. Ambos fueron goleados en la Jornada 3 y necesitan ganar sí o sí. El Atlético de Madrid ha recuperado la solidez defensiva en LaLiga y juega en casa. La superioridad de la plantilla 'colchonera' debería imponerse.
Atlético de Madrid 2-0 Union Saint-Gilloise
