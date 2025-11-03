Sports Illustrated Fútbol

Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto 'colchonero' busca sanar la herida europea ante el campeón belga en un duelo clave en el Metropolitano dentro de la Champions League
Carlos García|
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

La Jornada 4 de la UEFA Champions League trae un duelo de necesitados. El Atlético de Madrid, que viene de una dura goleada en la competición, recibe en el Metropolitano al Union Saint-Gilloise, un equipo que se encuentra en la misma situación y necesita puntuar para mantenerse en la pelea.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise?

  • Ciudad: Madrid, España
  • Fecha: martes 4 de noviembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Cívitas Metropolitano
Pablo Barrios, Marcos Llorente
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

Paramount+, VIX

México

-

HBO Max

España

Movistar

Movistar+

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Sevilla

3-0 V

LaLiga

Real Betis

2-0 V

LaLiga

Arsenal

0-4 D

UEFA Champions League

Osasuna

1-0 V

LaLiga

Celta de Vigo

1-1 E

LaLiga

Últimos cinco partidos del Union Saint-Gilloise

Rival

Resultado

Competición

Zulte Waregem

4-1 V

Belgian Pro League

Tubize

3-0 V

Copa de Bélgica

STVV

2-0 V

Belgian Pro League

Inter

0-4 D

UEFA Champions League

Charleroi

3-1 V

Belgian Pro League

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-UNION SG-INTER
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-UNION SG-INTER | JOHN THYS/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone ha reaccionado con carácter en LaLiga tras la humillación europea. Vienen de dos victorias consecutivas (2-0 al Betis y 3-0 al Sevilla) sin recibir gol.

Sin embargo, en Champions la situación es crítica: con solo 3 puntos, sufrieron una goleada 4-0 ante el Arsenal en la jornada pasada. Una victoria en casa es obligatoria para seguir con vida.

Últimas noticias del Union Saint-Gilloise

El campeón belga, dirigido por Alexander Blessin, vive una situación idéntica. Llega con 3 puntos y también fue goleado 4-0 (por el Inter) en la última fecha de Champions.

En su liga local, son una máquina: han ganado sus últimos tres partidos, incluyendo un 4-1 sobre el Zulte Waregem el fin de semana.

Diego Simeone
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri
  • Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena, Nico González
  • Delanteros: Alexander Sørloth y Julián Álvarez.

Union Saint-Gilloise

  • Portero: Kjell Scherpen
  • Defensas: Fedde Leysen, Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Anan Khalaili
  • Centrocampistas: Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre
  • Delanteros: Ousseynou Niang, Promise David, Anouar Ait El Hadj.

Pronóstico SI

Duelo de equipos heridos en Europa. Ambos fueron goleados en la Jornada 3 y necesitan ganar sí o sí. El Atlético de Madrid ha recuperado la solidez defensiva en LaLiga y juega en casa. La superioridad de la plantilla 'colchonera' debería imponerse.

Atlético de Madrid 2-0 Union Saint-Gilloise

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

