Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 4 de la UEFA Champions League trae un duelo de necesitados. El Atlético de Madrid, que viene de una dura goleada en la competición, recibe en el Metropolitano al Union Saint-Gilloise, un equipo que se encuentra en la misma situación y necesita puntuar para mantenerse en la pelea.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Cívitas Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Paramount+, VIX México - HBO Max España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Sevilla 3-0 V LaLiga Real Betis 2-0 V LaLiga Arsenal 0-4 D UEFA Champions League Osasuna 1-0 V LaLiga Celta de Vigo 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Union Saint-Gilloise

Rival Resultado Competición Zulte Waregem 4-1 V Belgian Pro League Tubize 3-0 V Copa de Bélgica STVV 2-0 V Belgian Pro League Inter 0-4 D UEFA Champions League Charleroi 3-1 V Belgian Pro League

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone ha reaccionado con carácter en LaLiga tras la humillación europea. Vienen de dos victorias consecutivas (2-0 al Betis y 3-0 al Sevilla) sin recibir gol.

Sin embargo, en Champions la situación es crítica: con solo 3 puntos, sufrieron una goleada 4-0 ante el Arsenal en la jornada pasada. Una victoria en casa es obligatoria para seguir con vida.

Últimas noticias del Union Saint-Gilloise

El campeón belga, dirigido por Alexander Blessin, vive una situación idéntica. Llega con 3 puntos y también fue goleado 4-0 (por el Inter) en la última fecha de Champions.

En su liga local, son una máquina: han ganado sus últimos tres partidos, incluyendo un 4-1 sobre el Zulte Waregem el fin de semana.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero : Jan Oblak

: Jan Oblak Defensas : Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri

: Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri Centrocampistas : Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena, Nico González

: Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena, Nico González Delanteros: Alexander Sørloth y Julián Álvarez.

Union Saint-Gilloise

Portero : Kjell Scherpen

: Kjell Scherpen Defensas : Fedde Leysen, Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Anan Khalaili

: Fedde Leysen, Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Anan Khalaili Centrocampistas : Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre

: Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre Delanteros: Ousseynou Niang, Promise David, Anouar Ait El Hadj.

Pronóstico SI

Duelo de equipos heridos en Europa. Ambos fueron goleados en la Jornada 3 y necesitan ganar sí o sí. El Atlético de Madrid ha recuperado la solidez defensiva en LaLiga y juega en casa. La superioridad de la plantilla 'colchonera' debería imponerse.

Atlético de Madrid 2-0 Union Saint-Gilloise

