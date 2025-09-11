Atlético de Madrid vs Villarreal: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la 4ª jornada de LaLiga

El Atlético de Madrid y el Villarreal se enfrentan en el Metropolitano en la jornada 4 de LaLiga 2025/26. Los de Simeone buscan la primera victoria de la temporada, apoyados en la solidez defensiva y la inspiración de Julián Álvarez. El Villarreal, siempre incómodo rival, llega con ambición y peligro en ataque gracias a Pepé. Se espera un duelo intenso, con el Atlético intentando imponer su fortaleza en casa ante un Villarreal dispuesto a sorprender.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este equipo

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Villarreal?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 15.00 (USA), 13.00 (MEX), 21.00 (ESP)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Villarreal en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +

Últimos cinco partidos del Atlético Madrid

Rival Resultado Competición Alavés 1-1 E LaLiga Elche 1-1 E LaLiga Espanyol 2-1 D LaLiga Newcastle 0-2 V Amistoso Rayo Vallecano 1-1 E Amistoso

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival Resultado Competición Celta 1-1 E LaLiga Girona 5-0 V LaLiga Real Oviedo 2-0 V LaLiga Aston Villa 0-2 D Amistoso Arsenal 2-3 V Amistoso

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético ha anunciado el fichaje del extremo argentino Nicolás González procedente de la Juventus, en calidad de cesión por una temporada con una opción obligatoria de compra cercana a los 32 M € más complementos. Mientras, las exigencias del goleador noruego Alexander Sørloth están bajo escrutinio: necesita mejorar pronto para no perder su plaza en el equipo, especialmente con compromisos importantes como los choques ante Villarreal y Liverpool.

Últimas noticias del Villarreal

El Villarreal ha hecho historia con el fichaje más caro de su historia: el delantero georgiano George Mikautadze llegó desde el Olympique de Lyon por 30 millones de euros, lucirá el dorsal ‘9’ y se perfila como pieza clave del ataque amarillo. Además, Manor Solomon, extremo israelí, se incorporó en calidad de cedido desde el Tottenham como refuerzo ofensivo de última hora. El portero Arnau Tenas, procedente del PSG, firma por cuatro temporadas y aportará juventud y talento a la portería Por otro lado, Denis Suárez rescindió su contrato y se marcha al Deportivo Alavés, liberando así masa salarial. Finalmente, Juan Foyth renovó hasta 2029, consolidando su rol esencial en la defensa del club

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Almada

Delanteros: Sorloth, Julián Álvarez

Villarreal

Portero: Luiz Junior

Defensas: Sergi Cardona, Rafa Marín, Foyth, Mouriño

Centrocampistas: Molero, Pape Gueye, Comesaña, Buchanan

Delanteros: Mikautadze, Pepé

Pronósticos SI

Atlético de Madrid 1-3 Villarreal

