Atlético de Madrid vs Villarreal: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la 4ª jornada de LaLiga
El Atlético de Madrid y el Villarreal se enfrentan en el Metropolitano en la jornada 4 de LaLiga 2025/26. Los de Simeone buscan la primera victoria de la temporada, apoyados en la solidez defensiva y la inspiración de Julián Álvarez. El Villarreal, siempre incómodo rival, llega con ambición y peligro en ataque gracias a Pepé. Se espera un duelo intenso, con el Atlético intentando imponer su fortaleza en casa ante un Villarreal dispuesto a sorprender.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Villarreal?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 13 de septiembre
Horario: 15.00 (USA), 13.00 (MEX), 21.00 (ESP)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Villarreal en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +
Últimos cinco partidos del Atlético Madrid
Rival
Resultado
Competición
Alavés
1-1 E
LaLiga
Elche
1-1 E
LaLiga
Espanyol
2-1 D
LaLiga
Newcastle
0-2 V
Amistoso
Rayo Vallecano
1-1 E
Amistoso
Últimos cinco partidos del Villarreal
Rival
Resultado
Competición
Celta
1-1 E
LaLiga
Girona
5-0 V
LaLiga
Real Oviedo
2-0 V
LaLiga
Aston Villa
0-2 D
Amistoso
Arsenal
2-3 V
Amistoso
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Atlético ha anunciado el fichaje del extremo argentino Nicolás González procedente de la Juventus, en calidad de cesión por una temporada con una opción obligatoria de compra cercana a los 32 M € más complementos. Mientras, las exigencias del goleador noruego Alexander Sørloth están bajo escrutinio: necesita mejorar pronto para no perder su plaza en el equipo, especialmente con compromisos importantes como los choques ante Villarreal y Liverpool.
Últimas noticias del Villarreal
El Villarreal ha hecho historia con el fichaje más caro de su historia: el delantero georgiano George Mikautadze llegó desde el Olympique de Lyon por 30 millones de euros, lucirá el dorsal ‘9’ y se perfila como pieza clave del ataque amarillo. Además, Manor Solomon, extremo israelí, se incorporó en calidad de cedido desde el Tottenham como refuerzo ofensivo de última hora. El portero Arnau Tenas, procedente del PSG, firma por cuatro temporadas y aportará juventud y talento a la portería Por otro lado, Denis Suárez rescindió su contrato y se marcha al Deportivo Alavés, liberando así masa salarial. Finalmente, Juan Foyth renovó hasta 2029, consolidando su rol esencial en la defensa del club
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Oblak
Defensas: Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri
Centrocampistas: Giuliano, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Almada
Delanteros: Sorloth, Julián Álvarez
Villarreal
Portero: Luiz Junior
Defensas: Sergi Cardona, Rafa Marín, Foyth, Mouriño
Centrocampistas: Molero, Pape Gueye, Comesaña, Buchanan
Delanteros: Mikautadze, Pepé
Pronósticos SI
Atlético de Madrid 1-3 Villarreal
