Atlético Mineiro y Cruzeiro protagonizaron una tremenda campal en la final del Campeonato Minerio 2026

Este domingo, el Cruzeiro se hizo con el Campeonato Mineiro tras superar al Atlético Mineiro por la mínima de Kaio Jorge, logrando así hacerse con el título que no habían podido conseguir desde el 2019, sin embargo, la nota no fue el trofeo que alzó el equipo sino la terrible campal que se armó cuando ya corría el tiempo añadido.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: The brawl between Cruzeiro and Atlético Mineiro generated 23 RED CARDS! The most in Brazilian football history. 🤯🟥 https://t.co/V9QhyjzpNe pic.twitter.com/DdeS69uqLI — CentreGoals. (@centregoals) March 9, 2026

Todo dio inicio en el tiempo de compensación cuando el guardameta del Galo, Everson Marques, detuvo un remate de Matheus Pereira y posteriormente fuera chocado por el mediocampista Christian Alves, quien buscaba el rebote, ocasionando que el cancerbero devolviera el empujón, lo que llevó a que el volante cayera al suelo, mientras el meta le gritaba cosas. Esto llevó a que el arquero recibiera una patada en la espalda, originando así el inicio de la trifulca.



En la batalla campal se pudo observar a jugadores como Hulk Vieira y Matheus Pereira, que fueron los más alterados, así como a Lyanco Evangelista, el arquero Cássio Ramos y Gerson Santos, quienes participaron en empujones, golpes e insultos mientras todo se volvía una locura en el terreno de juego. De hecho, Hulk propinó un puñetazo en la nuca al argentino Lucas Romero mientras este se encontraba de espaldas. Eso llevó a que su compatriota Lucas Villalba buscara venganza contra el delantero brasileño lanzándole una patada voladora.



Este acto de violencia incluyó empujones colectivos, puñetazos, jugadores corriendo de un lado para otro para involucrarse en la pelea y hasta patadas voladoras. Debido a esto, fue necesaria la intervención de la Policía Militar para restaurar el orden. Al final, la misma prensa del país catalogó lo ocurrido como algo bochornoso.

🤬🇧🇷 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

Gracias al clima hostil, el árbitro optó por dar por terminado el compromiso, con la Raposa celebrando su trofeo 19 en la historia del certamen, sin embargo, la Federación Brasileña de Fútbol y las autoridades locales ya están analizando los videos para dar a conocer las sanciones, que podrían incluir suspensiones largas para elementos como Hulk y Villalba.