Augsburg vs Bayern Múnich: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga 2025/26
El Bayern Múnich arrancó la temporada a puro gol: tras ganarle 2-1 la Supercopa de Alemania al Stuttgart, aplastó 6-0 al RB Leipzig para estrenar el título de campeón de Bundesliga con todo.
A continuación, veamos la información del partido por la segunda jornada del campeonato alemán.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Augsburg vs Bayern Múnich?
Ciudad: Augsburgo, Alemania
Fecha: sábado 30 de agosto
Horario: 12:30 (este de Estados Unidos), 10:30 (México), 18:30 (España), 13:30 (Argentina).
Estadio: WWK Arena
¿Cómo se podrá ver el Augsburg vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por ESPN y Disney + tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En México se sintonizará en Sky Sports.
Últimos 5 partidos del Augsburg
Rival
Resultado
Competencia
Friburgo
3-1 V
Bundesliga
Hallescher
2-0 V
DFB Pokal - Primera Ronda
Sunderland
1-0 D
Amistoso
Pisa
2-2 E
Amistoso
Crystal Palace
1-0 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competencia
RB Leipzig
6-0 V
Bundesliga
Stuttgart
2-1 V
Supercopa de Alemania
Grasshopper
2-1 V
Amistoso
Tottenham
4-0 V
Amistoso
Olympique Lyon
2-1 V
Amistoso
Últimas noticias del Augsburg
Tuvo una discreta temporada 2024/25, donde terminó en mitad de tabla con 43 puntos. En esta nueva campaña, debutó con victoria 3-1 frente al Friburgo y se ilusiona con poder dar batalla para entrar a las competencias europeas.
Últimas noticias del Bayern Múnich
Los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron un arranque de temporada de ensueño: se consagraron en la Supercopa y le ganaron 6-0 al RB Leipzig, uno de los contendientes al título, en el estreno por la Bundesliga. Ahora, a la espera de que se resuelva la situación de Dayot Upamecano y el Real Madrid, buscará otro triunfo.
Posibles alineaciones
Augsburg
Portero: Finn Dahmen
Defensas: Keven Schlotterbeck, Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima
Mediocampistas: Dimitris Giannoulis, Han-Noah Massengo, Robin Fellhauer, Marius Wolf
Delanteros: Elias Saad, Mert Kömür y Kristijan Jakicic.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise
Delantero: Harry Kane.
Pronóstico SI Fútbol
El Bayern Múnich seguirá con su andar arrollador y despachará sin problemas al rival de turno.
Augsburg 0-5 Bayern Múnich
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo