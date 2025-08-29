Sports Illustrated Fútbol

Augsburg vs Bayern Múnich: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga 2025/26

El campeón defensor se estrenó con goleada y buscará su segunda victoria este fin de semana.
Bruno Pernigotti|
El Bayern Múnich arrancó la temporada a puro gol: tras ganarle 2-1 la Supercopa de Alemania al Stuttgart, aplastó 6-0 al RB Leipzig para estrenar el título de campeón de Bundesliga con todo.

A continuación, veamos la información del partido por la segunda jornada del campeonato alemán.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Augsburg vs Bayern Múnich?

Ciudad: Augsburgo, Alemania

Fecha: sábado 30 de agosto

Horario: 12:30 (este de Estados Unidos), 10:30 (México), 18:30 (España), 13:30 (Argentina).

Estadio: WWK Arena

¿Cómo se podrá ver el Augsburg vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por ESPN y Disney + tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En México se sintonizará en Sky Sports.

Últimos 5 partidos del Augsburg

Rival

Resultado

Competencia

Friburgo

3-1 V

Bundesliga

Hallescher

2-0 V

DFB Pokal - Primera Ronda

Sunderland

1-0 D

Amistoso

Pisa

2-2 E

Amistoso

Crystal Palace

1-0 V

Amistoso

Últimos 5 partidos del Bayern Múnich

Rival

Resultado

Competencia

RB Leipzig

6-0 V

Bundesliga

Stuttgart

2-1 V

Supercopa de Alemania

Grasshopper

2-1 V

Amistoso

Tottenham

4-0 V

Amistoso

Olympique Lyon

2-1 V

Amistoso

Últimas noticias del Augsburg

Tuvo una discreta temporada 2024/25, donde terminó en mitad de tabla con 43 puntos. En esta nueva campaña, debutó con victoria 3-1 frente al Friburgo y se ilusiona con poder dar batalla para entrar a las competencias europeas.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron un arranque de temporada de ensueño: se consagraron en la Supercopa y le ganaron 6-0 al RB Leipzig, uno de los contendientes al título, en el estreno por la Bundesliga. Ahora, a la espera de que se resuelva la situación de Dayot Upamecano y el Real Madrid, buscará otro triunfo.

Posibles alineaciones

Augsburg

Portero: Finn Dahmen

Defensas: Keven Schlotterbeck, Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima

Mediocampistas: Dimitris Giannoulis, Han-Noah Massengo, Robin Fellhauer, Marius Wolf

Delanteros: Elias Saad, Mert Kömür y Kristijan Jakicic.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise

Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern Múnich seguirá con su andar arrollador y despachará sin problemas al rival de turno.

Augsburg 0-5 Bayern Múnich

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

