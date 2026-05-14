La guía de Austria para el Mundial 2026: un coloso europeo que regresa a los grandes escenarios

La influencia del fútbol en Austria es inmensa y la herencia mundialista que llevan consigo no debe ser subestimada. Los dirigidos por Hugo Meisl estuvieron muy cerca de llegar a la gloria en la edición de 1934 pero se vieron perjudicados, en más de un sentido, por la ola fascista que se expandía por Europa en ese entonces.



Debieron pasar décadas de desencanto hasta encontrar a su salvador, en 2022. Bajo la dirección de Ralf Rangnick, los austríacos han recuperado la ilusión de que todo es posible y el equipo intentará plasmar esta esperanza en la cancha.

El camino hacia el Mundial 2026

Seis victorias en ocho partidos fue el saldo de un camino más que sencillo hacia el Mundial 2026. Rumania fue el único que pudo derrotarlos, por un apretado marcador de 1-0.

De esta manera, los austríacos se metieron en su primera Copa del Mundo en lo que llevamos del Siglo XXI. Fue en Francia 1998 la última vez que participaron.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIH | GEORG HOCHMUTH/GettyImages

El calendario en el Mundial 2026

PARTIDO FECHA ESTADIO JORDANIA 16/6 Levi's Stadium ARGENTINA 22/6 AT&T Stadium ARGELIA 27/6 Arrowhead Stadium

Entrenador: Ralf Rangnick

Austria v Ghana - International Friendly | Severin Aichbauer/GettyImages

Experiencia mundialista: será el debut.

Tiempo en el cargo: desde 2022.

Si Ragnick no salvó definitivamente al fútbol austríaco, entonces, al menos, lo alejó del abismo en el que se encontraba.

Tras una etapa en el Manchester United que seguramente querrá olvidar, el entrenador la ha devuelto la pasión a los fans austríacos, otorgándole al equipo una nueva y mejorada imagen.



Jugadores y aficionados lo apoyan por igual y confían cigamente en que los llevará a buen puerto en la Copa del Mundo.

Cómo juega Austria

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: presión

Fortalezas: transiciones rápidas, presión asixiante, intensidad defensiva

Debilidades: posibles fatigas, peligro de quedar expuestos una vez que el rival rompe la presión

Con tantos jugadores provenientes de la "escuela" del fútbol de Red Bull, muchos ya tienen incorporada, directa o indirectamente, la filosofía de juego de Rangnick, incluso antes de que asumiese el cargo como estratega de la selección.

Este entendimiento profundo de los principios del entrenador facilitan notablemente la dinámica dentro de la cancha, tanto cuando tienen el balón como a la hora de defender el arco propio. Es un conjunto dinámico, enérgico e intenso, el cual se crece en las transiciones de juego.

Las figuras

Factor X: nadie personifica mejor el resurgimiento de Austria bajo el mando de Rangnick que el mediocampista ofensivo Christoph Baumgartner. Fue el mejor jugador de la selcción en la Euro 2024 y ha elevado su influencia dentro del equipo con una seguidilla de grandes partidos.

Wales v Austria: Knockout Round Play-Offs - 2022 FIFA World Cup Qualifier | Huw Fairclough/GettyImages

Estrella revelación: el grupo Red Bull ha desarrollado a muchos de los grandes talentos que vemos hoy en los terrenos de juego, pero ha sido el Rapid Vienna quien ha perfeccionado las habilidades de Nikolaus Wurmbrand, un extremo de 20 años que derrocha potencial, energía e impacto entrando como relevo.

¿Cómo será la camiseta del equipo austríaco?

Equipación de Austria para la Copa del Mundo | Pum

La primera aparición mundialista de Austria en 28 años contará con una camiseta tradicional: la titular será roja y negra mientras que la suplente tendrá un diseño mucho más atravido.

Un efecto marmolado, junto con líneas geométricas, evoca la venerada arquitectura del país, con una paleta de colores dominada por el verde menta.

Posible alineación titular

Posible XI de Austria | FootballUser

Arnautović fue el máximo goleador de Austria en la fase de clasificación. El delantero de 36 años es quien lidera a esta "máquina de presionar" aunque, tal vez por la exigencia del entrenador, rara vez puede rendir durante los 90 minutos.

Austria v Turkiye: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Ian MacNicol/GettyImages

A la hora de mirar hacia el banquillo, Rangnick cuenta principalmente con Michael Gregoritsch y Saša Kalajdžić.



Baumgartner está llamado a ser el eje del ataque austriaco, tras su temporada goleadora con el RB Leipzig. Nadie duda de que será titular pero el cambio de selección de Carney Chukwuemeka (de Inglaterra a Austria) le dará algo de descanso.

Una de las grandes dudas del entrenador es dónde ubicar a Konrad Laimer, reconvertido a lateral derecho en el Bayern Múnich, pero que también demostró que puede rendir de excelentre manera como centrocampista. La competencia es feroz en el centro del campo, con Sabitzer, Xaver Schalger, Paul Wanner y Nicolas Seiwald luchando por un puesto.

David Alaba, del Real Madrid, es uno de los nombres fuertes que están en la plantilla. El defensor espera disputar su primer Mundial aunque todos sabemos que hace varios años viene luchando con diversas lesiones.



La defensa de Austria probablemente estará liderada por Kevin Danso, del Tottenham Hotspur. Samson Baidoo, del Lens, también ha presentado su candidatura para ser titular en el equipo de Rangnick este verano.

Estado de forma actual

El sistema de presión alta de Rangnick deberá demostrar que también puede brillar en la élite mundialista. Ya se vio la efectividad de la selección austriaca en la Eurocopa 2024, antes de sucumbir ante Turquía en los octavos de final.



El 2026 lo comenzó con dos victorias: superó a Corea del Sur por 1 a 0 y luego goleó a Ghana por 5-1. No es menor el dato que ambos rivales también estarán en el Mundial, lo cual demuestra el buen momento por el que Austria atraviesa.

Austria v Ghana - International Friendly | Severin Aichbauer/GettyImages

¿Qué podemos esperar de la afición austríaca?

El interés de los fans en asistir a los partidos de Austria que dirigía Franco Foda estaba realmente bajo. El equipo mostraba un juego sumamente defensivo y esto provocó que los aficionados se ausentaran del estadio.

Sin embargo, desde la llegada de Rangnick, la transformación ha sido total. El equipo se ha revitalizado dentro de la cancha y esto se trasladó al ánimo de los aficionados. Ahora hay motivos para creer, aventuras para vivir.

Austria v Ghana - International Friendly | Guenther Iby/GettyImages

La cultura de los ultras, tan presente a nivel de clubes, aún no ha sido llevado al ámbito internacional, donde se fomentan entornos más familiares. Se espera que el equipo reciba un gran apoyo en Norteamérica, donde muchos disfrutarán por primera vez de un evento totalmente único.

Lo que el país espera

Durante la Eurocopa, había una sensación de que, incluso si los resultados no eran los esperados, los jugadores de Rangnick iban a ser valorados y celebrados.

El equipo está en pleno ascenso y la duración del contrato del entrenador sugiere que Austria se ha estado preparando para el torneo de este verano. Ganar 11 de sus 18 partidos desde la derrota ante Turquía en Leipzig, incluyendo dos contundentes victorias en marzo, solo ha aumentado las expectativas para el Mundial.



Dicho esto, también hay que señalar que los aficionados comprenden que no se puede sobre exigir al equipo, sobre todo a partir de la gran cantidad de años que pasaron sin tener roce mundialista. Super la instancia de grupos, en donde también está Argentina, es una meta complicada, pero posible.

Y finalmente...

A quién no quiere enfrentarse Austria: Brasil

Una estadística que define a Austria: su implacable presión. El equipo de Rangnick registró el menor promedio de pases por acción defensiva en la fase de clasificación para el Mundial de la UEFA (7,14).

Si todo sale mal: las condiciones climáticas complicaron el sistema de presión de Rangnick

¿Qué va a decir todo el mundo si Austria queda eliminado en fase de grupos? Es hora de replantear la estrategia del entrenador.

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