Barcelona vs Villarreal: previa, predicciones y alineaciones

Se viene un verdadero partidazo para disfrutar. Este sábado 28 de febrero, el Barcelona líder de La Liga recibirá al Villarreal, equipo que se ubica en la tercera colocación y que se llevó un triunfo la última vez que visitó a los de azul y rojo.

A días de definir la serie de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, instancia en la que deberá remontar el 4-0 sufrido en la ida, los de Hans Flick se miden ante un rival de peso en la competencia. El Submarino Amarillo ha sabido complicar los planes culés en sus últimos enfrentamientos e irá al Camp Nou con el objetivo de acortar distancias.

Barcelona sabe que deberá sacar un buen resultado si planea sostenerse en lo más alto de la tabla. El Real Madrid acecha a un solo punto y cualquier tropezón puede pagarse al caro al finalizar la temporada.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Villarreal?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: sábado

Hora: 10:15 h (EEUU ET), 9:15 h (México), 16:15 h (España)

Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Villarreal

Partidos jugados: 55

Barcelona: 34

Empate: 10

Villarreal: 11

Último partido entre ambos: Villarreal 0-2 Barcelona (21/12/2025 - Jornada 17 La Liga)

Últimos 5 partidos

Barcelona Villarreal Barcelona 3-0 Levante 22/02/26 Villarreal 2-1 Valencia 22/02/26 Girona 2-1 Barcelona 16/2/26 Levante 0-1 Villarreal 18/02/26 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona 12/2/26 Getafe 2-1 Villarreal 14/02/26 Barcelona 3-0 Mallorca 7/2/26 Villarreal 4-1 Espanyol 09/02/26 Albacete 1-2 Barcelona 3/2/26 Osasuna 2-2 Villarreal 31/01/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Villarreal por TV y Streaming Online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

Últimas noticias del Barcelona

El club recibió una mala noticia de cara al encuentro de Copa del Rey de la próxima semana. El Ayuntamiento de Barcelona le negó al club la activación de la fase 1C del estadio para el próximo duelo frente al Atlético de Madrid, por lo que se mantendrá un aforo limitado a 45 mil espectadores en el Camp Nou. La entidad aspiraba a ampliar la capacidad hasta 62 mil, pero los plazos administrativos volvieron a jugar en contra, tal como ya había sucedido en el partido ante Levante.

En cuanto al mercado de pases, la dirección deportiva que encabeza Deco tiene como prioridad reforzar la posición de delantero centro. El gran anhelo es Julián Álvarez, aunque su fichaje luce prácticamente imposible por el alto costo que exigiría el Atlético de Madrid. Por eso gana fuerza el nombre de Omar Marmoush, atacante del Manchester City que ya fue seguido en su etapa en el Eintracht y que encaja en el perfil buscado: movilidad, capacidad asociativa y gol.

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Bernal; Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha; Robert Lewandowski.

Últimas noticias del Villarreal

El equipo de Marcelino llega en buena forma luego de dos triunfos consecutivos (Levante y Valencia) que lo consolidaron en lo más alto de La Liga. El objetivo es la clasificación a la Champions League y un triunfo en el Camp Nou representaría un gran paso en dirección a la meta.

"Debemos alejarnos del quinto. Pero debemos mirar hacia arriba. Acercarnos al Barcelona y seguir peleando. Ir partido a partido”, aseguró en la previa Santiago Mouriño.

“Nosotros a campo abierto y en contragolpe somos de los mejores equipos de LALIGA. Si estamos acertados, podemos hacerlo bien. Sabemos que el Barcelona tiene grandes jugadores y será complicado, pero si hacemos el partido que debemos hacer y tenemos acierto podemos competir el partido”

Posible alineación del Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolás Pepé, Santi Comesana, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez, Georges Mikautadze.

Pronóstico SI Fútbol

El Barcelona es el claro favorito en este partido, pero no la tendrá sencilla. Imaginamos un partido reñido, con goles en ambas porterías, aunque el triunfo acabará siendo blaugrana.

Barcelona 3-2 Villarreal

