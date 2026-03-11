Bayer Leverkusen vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

La fase eliminatoria de la UEFA Champions League entra en terreno decisivo y uno de los cruces más atractivos de los octavos de final enfrentará al Bayer Leverkusen y al Arsenal. El primer capítulo se disputará este miércoles en el BayArena, donde ambos equipos buscarán tomar ventaja en una serie que promete ser muy equilibrada.

El conjunto alemán alcanzó esta instancia tras superar el playoff ante el Olympiacos, mientras que los Gunners llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo luego de dominar la fase de liga. Con el objetivo de dar un paso firme hacia los cuartos de final, los dos clubes afrontan una eliminatoria en la que cada detalle puede resultar determinante antes del partido de vuelta en Londres.

A continuación, toda la información relevante de un partido que promete espectáculo.

Predicción del Bayer Leverkusen vs Arsenal

Partido cerrado, victoria por la mínima

Se espera un partido con dos equipos dispuestos a tener la iniciativa. El Leverkusen suele hacerse fuerte en casa y buscará imponer un ritmo alto, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta llega con una estructura muy sólida en aspecto defensivo (solo ha encajado cuatro goles en el certamen) y una gran capacidad para aprovechar los espacios, algo que ha demostrado durante toda la Champions.

El desarrollo podría ser parejo durante largos tramos, con momentos de dominio alternado. Sin embargo, la eficacia ofensiva y la solidez defensiva que han mostrado los londinenses en el torneo podrían inclinar la balanza en un duelo de pocos goles.

Bayer Leverkusen 0-1 Arsenal.

¿A qué hora se juega el Bayer Leverkusen vs Arsenal?



Ciudad : Leverkusen, Alemania

: Leverkusen, Alemania Estadio : BayArena

: BayArena Fecha : miércoles 11 de marzo

: miércoles 11 de marzo Hora : 12:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 18:45 (España)

: 12:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 18:45 (España) Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal



Partidos jugados: 2

2 Bayer Leverkusen: 0

0 Empates: 1

1 Arsenal: 1

Último enfrentamiento: 27/02/2002 - Arsenal 4-1 Bayer Leverkusen (Champions League Segunda Fase de Grupos)

Últimos cinco partidos

Bayer Leverkusen Arsenal Friburgo 3-3 Bayer Leverkusen 07/03/26 Mansfield 1-2 Arsenal 07/03/26 Hamburgo 0-1 Bayer Leverkusen 04/03/26 Arsenal 2-1 Chelsea 01/03/26 Bayer Leverkusen 1-1 Mainz 28/02/26 Tottenham 1-4 Arsenal 22/02/26 Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos 24/02/26 Wolverhampton 2-2 Arsenal 18/02/26 Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen Arsenal 4-0 Wigan Athletic 15/02/26

¿Cómo ver el Bayer Lverkusen vs Arsenal por TV y Streaming Online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOWT, UDN App, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El equipo alemán llega al primer capítulo de los octavos con varias bajas importantes. Mark Flekken (rodilla), Loïc Badé (isquiotibiales), Arthur (ligamentos), Lucas Vázquez (pantorrilla), Eliesse Ben Seghir (pantorrilla) y Nathan Tella (pie) siguen en la enfermería, mientras que Patrik Schick se mantiene como duda tras perderse los últimos dos compromisos. En caso de que no esté disponible, la ofensiva recaerá en el joven talento camerunés Christian Kofane.

En defensa, Jarell Quansah ocupará un lugar central en la línea de tres, mientras que Alejandro Grimaldo se perfila como arma clave en los tiros libres y centros al área, como demostró con su gol de libre directo en el empate reciente frente a Friburgo. A pesar de los problemas físicos, Leverkusen lleva un invicto de seis partidos jugando en casa, por lo que gran parte de sus chances en esta serie tendrán que ver con lo que haga frente a su público.

Posible alineación del Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane

Últimas noticias del Arsenal

Tras la victoria ajustada sobre Mansfield por la FA Cup, Mikel Arteta podrá contar nuevamente con buena parte de su columna vertebral. David Raya, Martin Zubimendi, Declan Rice y Gabriel Magalhaes fueron reservados el fin de semana y se espera que estén disponibles para el viaje a Alemania.

Sin embargo, todavía persisten dudas sobre William Saliba (tobillo), Martin Ødegaard (rodilla) y Ben White (golpe), quienes podrían o no formar parte del plantel. Leandro Trossard y Riccardo Calafiori también se retiraron del duelo frente a Mansfield, aunque se prevé que Eberechi Eze tome la titularidad por Trossard y que Calafiori ceda su lugar a Piero Hincapie, cedido en Leverkusen pero elegible para enfrentar a su ex-equipo.

Arteta destacó la dificultad del encuentro frente al Mansfield, resaltando la capacidad de los suyos para adaptarse a las condiciones y la importancia de la concentración. El entrenador subrayó que, pese a no haber cerrado el partido antes, el triunfo reforzó la confianza de los Gunners para el exigente duelo continental.

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

