Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

El Bayer Leverkusen recibirá al Bayern Múnich este sábado 14 de marzo en el BayArena por la jornada 26 de la Bundesliga. El duelo enfrenta al líder del campeonato ante un equipo que busca consolidar su lugar en puestos de Champions League, con la atención puesta también en la revancha de la UEFA Champions League ante el Arsenal tras el 1-1 en la ida.

El Leverkusen llega tras un empate 3-3 ante el Friburgo y acumula apenas cinco puntos de los últimos 12 en la liga, lo que refleja un bache en su rendimiento local pese a mantener una racha de siete partidos sin perder como local.

Por su parte, el Bayern Múnich llega en plena forma tras golear 6-1 al Atalanta en la ida de octavos de final de la Champions y vencer 3-2 en el clásico ante Borussia Dortmund. El equipo bávaro mantiene una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, ha marcado 19 goles en sus últimos cinco partidos e intentará prolongar su dominio en la Bundesliga ante un rival que históricamente le ha costado.

🔜 Próximo partido: nos vamos a Leverkusen. pic.twitter.com/X4emUBdAct — FC Bayern München Español (@FCBayernES) March 11, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo visitante

El Bayer Leverkusen buscará apoyarse en su público en la BayArena para dar batalla, pero la falta de eficacia de sus delanteros en la temporada podría jugarle en contra. Aunque tienen la obligación de salir a proponer, el equipo ha tenido problemas para mantener la consistencia ofensiva y convertir las oportunidades generadas, algo que el Bayern suele castigar con rapidez.

El Bayern Múnich, a pesar de la presión inicial que pueda ejercer el local, cuenta con una delantera letal y un ritmo de juego que ha demostrado ser imparable en las últimas semanas. Su capacidad para abrir defensas y mantener la posesión les permite controlar el partido y aprovechar cualquier error rival, incluso en cancha ajena.

Predicción: Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Múnich

FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

¿A qué hora se juega el Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich?



Ciudad : Leverkusen, Alemania

: Leverkusen, Alemania Estadio : BayArena

: BayArena Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 09:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 15:30 ESP

: 09:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 15:30 ESP Árbitro: Christian Dingert

Historial de enfrentamientos directos entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich (últimos 5 partidos)



Bayer Leverkusen : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Bayern Múnich: 4

Último enfrentamiento entre ambos: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen (01/11/25 - Bundesliga Jornada 9)

Últimos 5 partidos

Bayer Leverkusen Bayern Múnich Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal 11/03/26 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 11/03/26 Friburgo 3-3 Bayer Leverkusen 07/03/26 Bayern Múnich 4-1 Gladbach 06/03/26 Hamburgo 0-1 Bayer Leverkusen 04/03/26 Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich 28/02/26 Bayer Leverkusen 1-1 Mainz 28/02/26 Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt 21/02/26 Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos 24/02/26 Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich 14/02/26

¿Cómo ver el Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El Leverkusen llega al partido con varias bajas y ajustes obligados en el once titular. Loic Bade se mantiene fuera por lesión, lo que podría llevar a Kasper Hjulmand a formar una defensa de tres con Jarell Quansah y Edmond Tapsoba. Robert Andrich será clave en la distribución desde la zona baja para compensar la ausencia del central.

En ataque, Christian Michel Kofane será la referencia, aprovechando su capacidad para disputar balones con los centrales y generar espacios para Ibrahim Maza y Martin Terrier. En el lateral izquierdo, Alex Grimaldo está suspendido, por lo que Ernest Poku ocupará su lugar, mientras que Jonas Hofmann arrancará por la banda derecha.

Bayer Leverkusen vs FC Arsenal - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Hofmann, Fernandez, Garcia, Poku; Terrier, Maza; Kofane.

Últimas noticias del Bayern Múnich

El Bayern presenta algunas modificaciones respecto al último partido de Champions. Alphonso Davies sufrió otra lesión en el duelo ante Atalanta y no podrá estar disponible; Josip Stanisic ocupará su lugar en la defensa, que también contará con Tom Bischof, Kim Min-jae y Jonathan Tah.

La presencia de Harry Kane es una duda ya que el inglés no se encuentra del todo recuperado de una dolencia muscular. Su lugar podría ocuparlo Nicolas Jackson acompañando a Michael Olise y Luis Díaz en el ataque. El equipo llega en gran forma tras siete victorias consecutivas y no quiere bajar el pie del acelerador en el tramo final de la temporada.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga | EyesWideOpen/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Ulreich, Stanisic, Bischof, Kim, Tah, Kimmich, Goretzka, Diaz, Gnabry, Olise, Jackson.

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