Bayer Leverkusen vs Olympiacos: previa, predicciones y alineaciones

El BayArena se prepara para una noche decisiva de la Champions League. Este martes, el Bayer Leverkusen y el Olympiacos vuelven a verse las caras en Alemania tras el 2 a 0 de la ida a favor del conjunto alemán.

El equipo local viene de caer 1 a 0 ante Union Berlin en la Bundesliga, mientras que el conjunto griego llega con impulso tras vencer 2 a 0 al Panetolikos en su liga. En el historial reciente no hay diferencias, ya que se enfrentaron cuatro veces con dos triunfos por lado, todos en el marco de la Champions. En la BayArena solo jugaron una vez y fue con victoria del Leverkusen.

A continuación, las últimas novedades de cada equipo antes de un duelo que va a definir el rumbo de la eliminatoria.

¿A qué hora se juega el Bayer Leverkusen vs Olympiacos?

Ciudad : Leverkusen, Alemania

: Leverkusen, Alemania Estadio : BayArena

: BayArena Fecha : martes 24 de febrero

: martes 24 de febrero Hora : 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Michael Oliver (ENG) VAR: Marco Di Bello (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Bayer Leverkusen : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Olympiacos: 2

Último partido entre ambos: 18/2/26 - Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen - Playoffs de la Champions League (ida)

Últimos cinco partidos

Bayer Leverkusen Olympiacos FC Unión Berlín 1-0 Bayer Leverkusen 21/2/26 Olympiacos 2-0 Panetolikos 21/2/26 Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen 18/2/26 Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen 18/2/26 Bayer Leverkusen 4-0 St. Pauli 14/2/26 Levadiakos 0-0 Olympiacos 14/2/26 Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen 7/2/26 Olympiacos 0-1 Panathinaikos 8/2/26 Bayer Leverkusen 3-0 St. Pauli 3/2/26 Asteras Tripolis 0-3 Olympiacos 4/2/26

¿Cómo ver el Bayer Leverkusen vs Olympiacos por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El conjunto alemán llega con resultados variados. En la Bundesliga sufrió una derrota por 1 a 0 frente al Unión Berlín, tropiezo que cortó su impulso en el torneo local. Sin embargo, en Europa golpeó primero y se impuso 2 a 0 en la ida ante el Olympiacos, con una actuación sólida y eficaz.

Los goles en aquel primer cruce llevaron la firma de Patrik Schick, que volvió a ser determinante en el área rival. Esa ventaja le permite afrontar la revancha con margen, aunque el cuerpo técnico insiste en mantener la intensidad para evitar sorpresas.

Patrik Schick, Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First | Jörg Schüler/GettyImages

Además, el rendimiento en el BayArena invita al optimismo. Solo perdió uno de sus últimos siete partidos como local, suma cuatro victorias consecutivas en casa y encadena 16 encuentros seguidos marcando al menos un gol ante su público. En el plano general, apenas registra una derrota en sus últimos ocho compromisos y solo dos empates en 27 presentaciones recientes.

En cuanto a las bajas, no estarán disponibles Mark Flekken por una lesión de ligamentos cruzados, Nathan Tella por un problema en el pie y Eliesse Ben Seghir por una molestia en el tobillo.

Posible alineación del Bayer Leverkusen contra el Olympiacos (3-4-2-1): Blaswich; Tapsoba, Andrich, Bade; Grilamdlo, García, Fernández, Arthur; Tillman, Maza; Kofane.

Últimas noticias del Olympiacos

El conjunto griego llega tras vencer 2 a 0 al Panetolikos en el torneo local, aunque en la Champions cayó en la ida y afronta la revancha con desventaja. Esa combinación de resultados lo obliga a asumir riesgos si quiere dar vuelta la serie.

Como visitante, los números sostienen su ilusión. Solo perdió uno de los últimos 12 partidos fuera de casa y encadena diez salidas sin caer. En el balance general, suma apenas cuatro derrotas en sus últimos 26 encuentros. El equipo dirigido por José Luis Mendilibar, campeón de la Europa League, tendrá como única baja a Theofanis Bakoulas por lesión.

Lorenzo Scipioni, Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Olympiacos contra el Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Kalogeropoulos, Pirola, Onyemaechi; Scipioni, García; Chiquinho, Nascimiento, Luiz; Taremi

Pronóstico SI

El desarrollo promete ser intenso, con un Olympiacos obligado a asumir riesgos desde el inicio. Sin embargo, la fortaleza del Leverkusen de local y la ventaja construida en la ida le dan un margen que debería saber administrar. Si logra imponer su ritmo y aprovechar los espacios, puede volver a marcar diferencias.

Bayer Leverkusen 3-1 Olympiacos

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE