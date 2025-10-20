Bayer Leverkusen vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayer Leverkusen y el Paris Saint-Germain atraviesan momentos distintos en sus respectivas ligas, pero la Champions League tiene la magia de emparejar situaciones. Mientras la pelota ruede en el campo, cualquier cosa puede suceder.
El Leverkusen quiere hacer valer su localía en un BayArena que promete estar al máximo de su capacidad, mientras que el PSG llega con figuras consolidadas y la presión habitual de tener que ganar siempre.
Más allá del resultado, este encuentro representa un choque de estilos, generaciones y proyectos. Con jóvenes promesas y nombres ya establecidos sobre el césped, se espera un espectáculo que capte la atención no solo de Europa, sino de todo el mundo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayer Leverkusen vs PSG?
- Ciudad: Leverkusen
- Estadio: BayArena
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Bayer Leverkusen vs PSG por TV y Streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
BeIN Sports
BeIN Sports Connect y fuboTV
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
Movistar Liga de Campeones 5
Movistar+
Últimos 5 partidos del Bayer Leverkusen
Rival
Resultado
Competición
Mainz 05
3-4 V
Bundesliga
FC Union Berlín
2-0 V
Bundesliga
PSV
1-1
UEFA Champions League
St. Pauli
1-2 V
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
1-1
Bundesliga
Últimos 5 partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Racing Club de Estrasburgo
3-3
Ligue 1
LOSC
1-1
Ligue 1
Barcelona
1-2 V
UEFA Champions League
Auxerre
2-0 V
Ligue 1
Marsella
1-0 D
Ligue 1
Últimas noticias del Bayer Leverkusen
El Bayer Leverkusen contará con un representante en la próxima gala del Golden Boy 2025. Se trata de Eliesse Ben Seghir. El futbolista marroquí de tan solo 20 años de edad se desempeña como extremo por la banda de la izquierda, y actualmente está tasado, según Transfermarkt, en 28 millones de euros. Sin lugar a dudas, es esa clase de jugador que en cualquier momento puede dar el salto a un club de mayor envergadura, lo cual le dejaría grandes ganancias al Bayer Leverkusen, aunque antes querrán sacarle el mayor provecho posible.
Últimas noticias del PSG
Por su parte, el PSG arrancó la semana con la noticia de que su futbolista Lee Kang-In fue nombrado Jugador Internacional Asiático del Año en los AFC Awards 2025. El jugador nacido en Corea del Sur, a sus 24 años de edad, se desempeña como extremo por la banda de la derecha y actualmente está tasado, según Transfermarkt, en 25 millones de euros. Es uno de los elementos más importantes en la escuadra dirigida por Luis Enrique.
Posibles alineaciones del Bayer Leverkusen vs PSG
Bayer Leverkusen
Portero: M. Flekken
Defensas: E. Tapsoba, L. Bade y J. Quansah
Mediocampistas: A. Grimaldo, A. García, E. Fernández y L. Vázquez
Volantes ofensivos: E. Poku y M. Tillman
Delantero: C. Kofane
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Warren Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernández
Centrocampistas: Ibrahim Mbaye, Kang-In Lee, Senny Mayulu, Bradley Barcola
Delanteros: Quentin Ndjantou, Goncalo Ramos
Pronóstico SI
Si bien es cierto que el partido del próximo martes pinta para ser un duelo bastante parejo, tomando en consideración lo que está en juego, el PSG supera con creces al Bayer Leverkusen, en cuanto a plantilla y jerarquía se refiere. Se espera que los franceses sumen una nueva victoria en la UEFA Champions League.
Bayer Leverkusen 1-2 PSG
