Bayer Leverkusen vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Bayer Leverkusen y el Paris Saint-Germain atraviesan momentos distintos en sus respectivas ligas, pero la Champions League tiene la magia de emparejar situaciones. Mientras la pelota ruede en el campo, cualquier cosa puede suceder.

Leverkusen quiere hacer valer su localía en un BayArena que promete estar al máximo de su capacidad, mientras que el PSG llega con figuras consolidadas y la presión habitual de tener que ganar siempre.

Más allá del resultado, este encuentro representa un choque de estilos, generaciones y proyectos. Con jóvenes promesas y nombres ya establecidos sobre el césped, se espera un espectáculo que capte la atención no solo de Europa, sino de todo el mundo.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PARIS SG | JOSEP LAGO/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayer Leverkusen vs PSG?

Ciudad: Leverkusen

Estadio: BayArena

Fecha: martes 21 de octubre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Bayer Leverkusen vs PSG por TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos BeIN Sports BeIN Sports Connect y fuboTV México Sin transmisión por TV Caliente TV España Movistar Liga de Campeones 5 Movistar+

Últimos 5 partidos del Bayer Leverkusen

Rival Resultado Competición Mainz 05 3-4 V Bundesliga FC Union Berlín 2-0 V Bundesliga PSV 1-1 UEFA Champions League St. Pauli 1-2 V Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1-1 Bundesliga

Últimos 5 partidos del PSG

Rival Resultado Competición Racing Club de Estrasburgo 3-3 Ligue 1 LOSC 1-1 Ligue 1 Barcelona 1-2 V UEFA Champions League Auxerre 2-0 V Ligue 1 Marsella 1-0 D Ligue 1

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

🇲🇦 2025 Golden Boy nominee ✨



Congratulations, Eliesse Ben Seghir! 🙌 pic.twitter.com/D5WC2RzJfp — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 16, 2025

El Bayer Leverkusen contará con un representante en la próxima gala del Golden Boy 2025. Se trata de Eliesse Ben Seghir. El futbolista marroquí de tan solo 20 años de edad se desempeña como extremo por la banda de la izquierda, y actualmente está tasado, según Transfermarkt, en 28 millones de euros. Sin lugar a dudas, es esa clase de jugador que en cualquier momento puede dar el salto a un club de mayor envergadura, lo cual le dejaría grandes ganancias al Bayer Leverkusen, aunque antes querrán sacarle el mayor provecho posible.

Últimas noticias del PSG

Notre Parisien Lee Kang-In est désigné joueur international asiatique de l'année aux #AFCAwards2025 !



Félicitations ! ❤️💙 pic.twitter.com/VI8aHatfqU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2025

Por su parte, el PSG arrancó la semana con la noticia de que su futbolista Lee Kang-In fue nombrado Jugador Internacional Asiático del Año en los AFC Awards 2025. El jugador nacido en Corea del Sur, a sus 24 años de edad, se desempeña como extremo por la banda de la derecha y actualmente está tasado, según Transfermarkt, en 25 millones de euros. Es uno de los elementos más importantes en la escuadra dirigida por Luis Enrique.

Posibles alineaciones del Bayer Leverkusen vs PSG

Bayer Leverkusen

Portero: M. Flekken

Defensas: E. Tapsoba, L. Bade y J. Quansah

Mediocampistas: A. Grimaldo, A. García, E. Fernández y L. Vázquez

Volantes ofensivos: E. Poku y M. Tillman

Delantero: C. Kofane

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Warren Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernández

Centrocampistas: Ibrahim Mbaye, Kang-In Lee, Senny Mayulu, Bradley Barcola

Delanteros: Quentin Ndjantou, Goncalo Ramos

Pronóstico SI

Si bien es cierto que el partido del próximo martes pinta para ser un duelo bastante parejo, tomando en consideración lo que está en juego, el PSG supera con creces al Bayer Leverkusen, en cuanto a plantilla y jerarquía se refiere. Se espera que los franceses sumen una nueva victoria en la UEFA Champions League.

Bayer Leverkusen 1-2 PSG

Más noticias sobre la Champions League