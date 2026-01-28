Bayer Leverkusen vs Villarreal: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la última jornada de la fase de liga entre el Bayer Leverkusen y el Villarreal en la UEFA Champions League 2025/26.

Después de siete compromisos el conjunto alemán es vigésimo de la clasificación general con 9 puntos con dos triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que, el cuadro español es penúltimo de la tabla general con solamente un punto, por lo que esta definitivamente eliminado.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro 04 en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible.

¿A qué hora se juega el Bayer Leverkusen vs Villarreal?

Ciudad : Leverkusen, Alemania

: Leverkusen, Alemania Estadio : BayArena

: BayArena Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU. (Este), 14:00 MX, 23:00 ESP

: 15:00 EE.UU. (Este), 14:00 MX, 23:00 ESP Árbitro: Espen Eskås (NOR)

Espen Eskås (NOR) VAR: Michael Salisbury (ENG)

BayArena de Leverkusen | Jörg Schüler/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayer Leverkusen vs Villarreal (últimos cuatro partidos)

Bayer Leverkusen : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Villarreal: 3

Último partido entre ambos: 17/03/16 - Bayer Leverkusen 0-0 Villarreal - Octavos de Final Vuelta Europa League

Últimos 5 partidos

Bayer Leverkusen Villarreal Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen 24/01/26 Villarreal 0-2 Real Madrid 24/01/26 Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen 20/01/26 Villarreal 0-1 Ajax 20/01/26 Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen 17/01/26 Real Betis 2-0 Villarreal 17/01/26 Bayer Leverkusen 1-4 Sttutgart 10/01/26 Villarreal 3-1 Alavés 10/01/26 Leipzig 1-3 Bayer Leverkusen 20/12/25 Elche 1-3 Villarreal 03/01/26

¿Cómo ver el Bayer Leverkusen vs Villarreal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México HBO Max España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5

Últimas noticias de Bayer Leverkusen

El Bayer 04 consiguió el triunfo por la mínima diferencia frente al Werder Bremen y con ello son sextos de la clasificación en el campeonato alemán con 32 unidades y con la reciente caída del Bayern se mantendrán como el único equipo invicot en ser monarca de la Bundesliga.

Ante la lesión de Mark Flekken, que estará de baja hasta el mes de marzo, los alemanes decidieron incorporar un nuevo guardameta en este mercado de invierno. El suizo Jonas Omlin llega en calidad de cedido por el Borussia Mönchengladbach hasta final de temporada y sin opción de compra.

Posible alineación del Bayer Leverkusen (3-4-3): Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loïc Badé; Vázquez, Fernández, García, Grimaldo; Maza, Christian Kofane y Ernest Poku.

Últimas noticias de Villarreal

El centrocampista senegalés, Pepe Gueye, campeón de la Copa Africana de Naciones, recibió un caluroso homenaje del Estadio de la Cerámica y una bota de cerámica como reconocimiento al título.

El submarino amarillo se ha reforzado en este mercado de invierno y ha anunciado la incorporación de Alfonso González, Alfon, procedente del Sevilla como cedido hasta final de temporada. El acuerdo incluye una opción de compra de 7 millones de euros.

𝗟𝗲𝘆𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝗹, 𝗶́𝗱𝗼𝗹𝗼 𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗮-𝗿𝗲𝗮𝗹. 💫



El Estadio de la Cerámica en pie para homenajear al Campeón de la #AFCON Pape Gueye. pic.twitter.com/tYQgSxtQjB — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 24, 2026

Posible alineación del Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Marín, Veiga, Cardona; Pepe, Comesana, Parley, Moleiro; Tani Oluwaseyi y Pérez.

Pronóstico SI Fútbol

El Submarino Amarillo ya sin opciones de poder avanzar a la siguiente ronda es posible que no mande a sus mejores hombres para darles descanso, por el contrario el cuadro teutón saldría con todo por la victoria para sumar unidades y tener chance de poder seguir en la competencia.

Bayer Leverskun 2-0 Villarreal.

