Bayern Múnich vs Atalanta: previa, predicciones y alineaciones

El Allianz Arena será el escenario este miércoles 18 de marzo de la definición entre el Bayern Múnich y la Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras el contundente 6-1 conseguido en Bérgamo, el conjunto bávaro llega con la serie prácticamente resuelta, aunque no debería confiarse ante un equipo que ha dado que hablar en Europa en los últimos años.

El primer partido fue una demostración del poder ofensivo del equipo alemán, que golpeó desde el inicio y no dejó margen de reacción. Los goles lde Josip Stanisic, Michael Olise (por duplicado), Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Jamal Musiala fueron un golpe de K.O para el dueño de casa, que solo pudo descontar en tiempo de adición a través de Mario Pasalic.

A continuación, toda la información para disfrutar de un partido que promete muchos goles.

📌 Próximo partido: La vuelta de los octavos de final de la 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆. pic.twitter.com/FzOUUbtGcN — FC Bayern München Español (@FCBayernES) March 16, 2026

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern cierra la serie con otra victoria

El contexto de la serie invita a pensar en un partido abierto, sin la tensión habitual de una eliminatoria pareja. Con la ventaja construida en la ida, el Bayern Múnich no debería modificar demasiado su propuesta de presión alta, circulación rápida y una clara vocación ofensiva que ya dejó en evidencia fuera de casa. Incluso con posibles rotaciones, la diferencia de jerarquía sigue siendo considerable.

Del otro lado, la Atalanta está obligada a asumir riesgos desde el inicio. Podrá generar ocasiones, pero también dejar espacios que el conjunto alemán suele aprovechar con mucha eficacia. Es probable que el equipo italiano encuentre el gol, aunque sostener el ritmo y evitar que el Bayern vuelva a castigar parece ser un desafío demasiado grande.

Pronóstico: Bayern Múnich 3-1 Atalanta

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Atalanta?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : miércoles 18 de marzo

: miércoles 18 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Benoit Bastien (FRA)

Historial de enfrentamientos directos entre Bayern Múnich y Atalanta

El Bayern Múnich y la Atalanta solo se enfrentaron una vez, en lo que fue el encuentro de ida de esta serie que acabó con triunfo del conjunto alemán por 6 a 1.

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICH | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Atalanta Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich 14/03/26 Inter 1-1 Atalanta 14/03/26 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 11/03/26 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 11/03/26 Bayern Múnich 4-1 Gladbach 06/03/26 Atalanta 2-2 Udinese 07/03/26 Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich 28/02/26 Lazio 2-2 Atalanta 04/03/26 Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt 21/02/26 Sassuolo 2-1 Atalanta 01/03/26

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Atalanta por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos CBS Sports Network, Paramount, +fubo, TVViX México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5

Últimas noticias del Bayern Múnich

El conjunto bávaro llega a la vuelta con una situación particular bajo los tres palos. Las bajas de Manuel Neuer y Sven Ulreich obligan a Vincent Kompany a rearmar la portería, con Jonas Urbig como principal opción si recibe el alta tras la conmoción sufrida en la ida. De no estar disponible, no se descarta un debut inesperado.

A esto se suman ausencias sensibles en el mediocampo y en ataque. Joshua Kimmich y Michael Olise no estarán por suspensión, mientras que Jamal Musiala y Alphonso Davies siguen fuera por lesión. Harry Kane, preservado en la ida, podría reaparecer desde el inicio o sumar minutos entrando como suplente.

FC Bayern München Training Session | F. Noever/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Prescott; Laimer, Tah, Kim, Stanišić; Goretzka, Pavlović; Karl, Gnabry, Díaz; Jackson.

Últimas noticias de la Atalanta

El equipo italiano afronta la revancha con menos problemas físicos que su rival, aunque también con algunas bajas. Yunus Musah no estará por sanción y Giorgio Scalvini por lesión, mientras que Giacomo Raspadori es duda por molestias musculares. La buena noticia pasa por el posible regreso de un jugador clave como lo es Charles De Ketelaere.

Con la serie cuesta arriba y perdido por perdido, todo apunta a un planteo más agresivo de Raffaele Palladino, buscando lastimar por las bandas y aprovechar cualquier espacio que deje el rival.

Atalanta BC v Juventus FC - Coppa Italia | BSR Agency/GettyImages

Posible alineación del Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

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