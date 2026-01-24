Bayern Múnich vs Augsburg: previa, predicciones y alineaciones
La Bundesliga regresa al Allianz Arena este sábado para un derbi bávaro desigual. El Bayern Múnich, líder absoluto e invicto que viene de aplastar rivales con un promedio de casi 4 goles por partido, recibe al Augsburgo.
Mientras el equipo de Vincent Kompany navega en aguas tranquilas con una ventaja de 11 puntos en la cima, los visitantes llegan peleando por no caer en la zona de descenso, habiendo sumado solo dos puntos de los últimos 15 posibles.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Augsburg?
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Fecha: sábado 24 de enero de 2026
- Horario: 09:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Augsburg en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
FuboTV, ESPN App
México
Sky Sports
Sky+, IzziGo
España
-
DAZN
Argentina
-
Disney+
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Union St. Gilloise
2-0 V
UEFA Champions League
RB Leipzig
5-1 V
Bundesliga
Colonia
3-1 V
Bundesliga
Wolfsburgo
8-1 V
Bundesliga
RB Salzburg
5-0 V
Amistoso
Últimos cinco partidos del Augsburg
Rival
Resultado
Competición
Friburgo
2-2 E
Bundesliga
FC Union Berlin
1-1 E
Bundesliga
Mönchengladbach
0-4 D
Bundesliga
Frankfurt
0-1 D
Bundesliga
Leverkusen
0-2 D
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
La maquinaria del Bayern funciona a la perfección en el campo, pero sufre fuera de él. El equipo ha ganado 16 de sus 18 partidos en liga, anotando la ridícula cantidad de 71 goles. Vienen de una semana perfecta con goleada en liga y victoria 2-0 en Champions ante el Union St. Gilloise.
Sin embargo, a pesar de la recuperación de Musiala, la enfermería es un tema: Dayot Upamecano es baja casi segura por enfermedad, uniéndose a las ausencias de Josip Stanišić (ligamento), Konrad Laimer (muscular) y Sacha Boey.
Esto obligará a una reestructuración en defensa, donde Kim Min-Jae se perfila para acompañar a Jonathan Tah en la central. En ataque, Harry Kane sigue siendo la amenaza principal, respaldado por un Serge Gnabry en gran forma.
Últimas noticias del Augsburg
El Augsburgo llega al derbi en una situación precaria. Ubicados en el puesto 15 con 16 puntos, están al borde del abismo. Aunque lograron rescatar empates ante Friburgo (2-2) y Unión Berlín (1-1) en sus últimas salidas, no ganan desde hace seis jornadas.
El interinato de Manuel Baum tiene graves problemas defensivos, pues asumió al equipo como la cuarta defensa más goleada del torneo con 35 tantos en contra. Para intentar la hazaña en Múnich, confiarán en el juego aéreo de Michael Gregoritsch y la creatividad de Fabian Rieder en el medio campo.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich (4-2-3-1)
Ante la baja de Upamecano, se espera que Kim entre en la zaga. El resto es el equipo que viene arrasando.
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Hiroki Ito, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Tom Bischof
- Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović
- Medios Ofensivos: Serge Gnabry, Paul Karl, Luis Díaz
- Delantero: Harry Kane.
Augsburg (3-4-2-1)
Un esquema de tres centrales para intentar contener el vendaval ofensivo del Bayern.
- Portero: Finn Dahmen
- Defensas: Dimitris Giannoulis, Yannik Keitel, Keven Schlotterbeck, Cédric Zesiger, Andreas Fellhauer
- Centrocampistas: Han-Noah Massengo, Elvis Rexhbecaj
- Delanteros: Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice, Michael Gregoritsch.
Pronóstico SI
El Bayern ha convertido el Allianz Arena en un matadero esta temporada, promediando casi 5 goles por partido en casa recientemente. El Augsburgo lucha, pero su fragilidad defensiva es el peor defecto posible cuando visitas al ataque más letal de Europa. Salvo una catástrofe, los tres puntos se quedarán en Múnich con holgura.
Bayern Múnich 4-0 Augsburg
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.