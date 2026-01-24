Bayern Múnich vs Augsburg: previa, predicciones y alineaciones

La Bundesliga regresa al Allianz Arena este sábado para un derbi bávaro desigual. El Bayern Múnich, líder absoluto e invicto que viene de aplastar rivales con un promedio de casi 4 goles por partido, recibe al Augsburgo.

Mientras el equipo de Vincent Kompany navega en aguas tranquilas con una ventaja de 11 puntos en la cima, los visitantes llegan peleando por no caer en la zona de descenso, habiendo sumado solo dos puntos de los últimos 15 posibles.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Augsburg?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio: Allianz Arena Fecha : sábado 24 de enero de 2026

: sábado 24 de enero de 2026 Horario : 09:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)

UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise | ANP/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Augsburg en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select FuboTV, ESPN App México Sky Sports Sky+, IzziGo España - DAZN Argentina - Disney+

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Union St. Gilloise 2-0 V UEFA Champions League RB Leipzig 5-1 V Bundesliga Colonia 3-1 V Bundesliga Wolfsburgo 8-1 V Bundesliga RB Salzburg 5-0 V Amistoso

Últimos cinco partidos del Augsburg

Rival Resultado Competición Friburgo 2-2 E Bundesliga FC Union Berlin 1-1 E Bundesliga Mönchengladbach 0-4 D Bundesliga Frankfurt 0-1 D Bundesliga Leverkusen 0-2 D Bundesliga

Manuel Baum, entrenador interino del Augsburgo para intentar frenar la hemorragia | picture alliance/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

La maquinaria del Bayern funciona a la perfección en el campo, pero sufre fuera de él. El equipo ha ganado 16 de sus 18 partidos en liga, anotando la ridícula cantidad de 71 goles. Vienen de una semana perfecta con goleada en liga y victoria 2-0 en Champions ante el Union St. Gilloise.

Sin embargo, a pesar de la recuperación de Musiala, la enfermería es un tema: Dayot Upamecano es baja casi segura por enfermedad, uniéndose a las ausencias de Josip Stanišić (ligamento), Konrad Laimer (muscular) y Sacha Boey.

Esto obligará a una reestructuración en defensa, donde Kim Min-Jae se perfila para acompañar a Jonathan Tah en la central. En ataque, Harry Kane sigue siendo la amenaza principal, respaldado por un Serge Gnabry en gran forma.

Últimas noticias del Augsburg

El Augsburgo llega al derbi en una situación precaria. Ubicados en el puesto 15 con 16 puntos, están al borde del abismo. Aunque lograron rescatar empates ante Friburgo (2-2) y Unión Berlín (1-1) en sus últimas salidas, no ganan desde hace seis jornadas.

El interinato de Manuel Baum tiene graves problemas defensivos, pues asumió al equipo como la cuarta defensa más goleada del torneo con 35 tantos en contra. Para intentar la hazaña en Múnich, confiarán en el juego aéreo de Michael Gregoritsch y la creatividad de Fabian Rieder en el medio campo.

Jamal Musiala ya forma parte del equipo tras su brutal lesión en el Mundial de Clubes | F. Noever/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich (4-2-3-1)

Ante la baja de Upamecano, se espera que Kim entre en la zaga. El resto es el equipo que viene arrasando.

Portero : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Defensas : Hiroki Ito, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Tom Bischof

: Hiroki Ito, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Tom Bischof Centrocampistas : Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović

: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović Medios Ofensivos : Serge Gnabry, Paul Karl, Luis Díaz

: Serge Gnabry, Paul Karl, Luis Díaz Delantero: Harry Kane.

Augsburg (3-4-2-1)

Un esquema de tres centrales para intentar contener el vendaval ofensivo del Bayern.

Portero : Finn Dahmen

: Finn Dahmen Defensas : Dimitris Giannoulis, Yannik Keitel, Keven Schlotterbeck, Cédric Zesiger, Andreas Fellhauer

: Dimitris Giannoulis, Yannik Keitel, Keven Schlotterbeck, Cédric Zesiger, Andreas Fellhauer Centrocampistas : Han-Noah Massengo, Elvis Rexhbecaj

: Han-Noah Massengo, Elvis Rexhbecaj Delanteros: Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice, Michael Gregoritsch.

Pronóstico SI

El Bayern ha convertido el Allianz Arena en un matadero esta temporada, promediando casi 5 goles por partido en casa recientemente. El Augsburgo lucha, pero su fragilidad defensiva es el peor defecto posible cuando visitas al ataque más letal de Europa. Salvo una catástrofe, los tres puntos se quedarán en Múnich con holgura.

Bayern Múnich 4-0 Augsburg

