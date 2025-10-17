Sports Illustrated Fútbol

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El cuadro bávaro se encuentra en la cima de la Bundesliga y el BVB es escolta tras seis jornadas
Benjamín Guerra|
La previa del Bayern Munich vs Borussia Dortmund en la Bundesliga
La previa del Bayern Munich vs Borussia Dortmund en la Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

El Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en la Jornada 7 de la Bundesliga, el conjunto bávaro tiene paso perfecto en la temporada con seis triunfos en seis partidos disputados y una impresionante diferencia de goles de 22.

Por su cuenta, el cuadro negro y amarillo trata de pisarle los talones en el segundo lugar con 14 unidades de 16 con cuatro victorias, un empate y una derrota.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Munich vs Borussia Dortmund?

Ciudad: Munich

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: Allianz Arena

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México

Sky Sports México

Sky+

España

DAZN

DAZN Spain y Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos de Bayern Múnich

Rival

Resultado

Competición

Frankfurt

0-3 V

Bundesliga

Pafos

1-5 V

Champions

Bremen

4-0 V

Bundesliga

Hoffenheim

1-4 V

Bundesliga

Chelsea

3-1 V

Champions

Últimos cinco partidos de Borussia Dortmund

Rival

Resultado

Competición

Leipzig

1-1 E

Bundesliga

Athletic

4-1 V

Champions

Mainz

0-2 V

Bundesliga

Wolfsburg

1-0 V

Bundesliga

Juventus

4-4 E

Champions

Últimas noticias del Bayern Múnich

Han pasado unos tres meses desde que Jamal Musiala sufrió una grave lesión en el Mundial de Clubes de la FIFA, con una luxación de tobillo y una fractura de peroné. Desde entonces, ha estado trabajando duro cada día para volver a las canchas.

Luis Díaz fue el último jugador en incorporarse a la concentración tras haber jugado con Colombia, y llega con el tiempo justo para preparar este choque tan trascendental para los dos equipos.

Últimas noticias del Borussia Dortmund

El BVB tuvo hasta 15 llamados internacionales para la Fecha FIFA del mes de octubre previo al Clásico Alemán, aunque, según el diario Bild, sus jugadores disputaron menos minutos que los del Bayern.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neur

Defensas: Sacha Boey, Upamecano, Tah, Konrad Laimer

Centrocampistas: Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz

Delanteros: Harry Kane

Borussia Dortmund

Portero: Kobel

Defensas: Anton, Nico Schlotterbeck, Bensebaini

Centrocampistas: Yan, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Adeyemi

Delanteros: Fábio

Pronóstico SI

Es bien sabido que los bávaros tienen amplio dominio sobre el BVB, en ese sentido y agregando su localía lo más probable es que haya un triunfo para los de Munich quienes, además, protegen su liderato.

Bayern Múnich 3-1 Borussia Dortmund.

