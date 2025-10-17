Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en la Jornada 7 de la Bundesliga, el conjunto bávaro tiene paso perfecto en la temporada con seis triunfos en seis partidos disputados y una impresionante diferencia de goles de 22.
Por su cuenta, el cuadro negro y amarillo trata de pisarle los talones en el segundo lugar con 14 unidades de 16 con cuatro victorias, un empate y una derrota.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Munich vs Borussia Dortmund?
Ciudad: Munich
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)
Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
DAZN
DAZN Spain y Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos de Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Frankfurt
0-3 V
Bundesliga
Pafos
1-5 V
Champions
Bremen
4-0 V
Bundesliga
Hoffenheim
1-4 V
Bundesliga
Chelsea
3-1 V
Champions
Últimos cinco partidos de Borussia Dortmund
Rival
Resultado
Competición
Leipzig
1-1 E
Bundesliga
Athletic
4-1 V
Champions
Mainz
0-2 V
Bundesliga
Wolfsburg
1-0 V
Bundesliga
Juventus
4-4 E
Champions
Últimas noticias del Bayern Múnich
Han pasado unos tres meses desde que Jamal Musiala sufrió una grave lesión en el Mundial de Clubes de la FIFA, con una luxación de tobillo y una fractura de peroné. Desde entonces, ha estado trabajando duro cada día para volver a las canchas.
Luis Díaz fue el último jugador en incorporarse a la concentración tras haber jugado con Colombia, y llega con el tiempo justo para preparar este choque tan trascendental para los dos equipos.
Últimas noticias del Borussia Dortmund
El BVB tuvo hasta 15 llamados internacionales para la Fecha FIFA del mes de octubre previo al Clásico Alemán, aunque, según el diario Bild, sus jugadores disputaron menos minutos que los del Bayern.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neur
Defensas: Sacha Boey, Upamecano, Tah, Konrad Laimer
Centrocampistas: Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz
Delanteros: Harry Kane
Borussia Dortmund
Portero: Kobel
Defensas: Anton, Nico Schlotterbeck, Bensebaini
Centrocampistas: Yan, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Adeyemi
Delanteros: Fábio
Pronóstico SI
Es bien sabido que los bávaros tienen amplio dominio sobre el BVB, en ese sentido y agregando su localía lo más probable es que haya un triunfo para los de Munich quienes, además, protegen su liderato.
Bayern Múnich 3-1 Borussia Dortmund.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.