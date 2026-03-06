Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach: previa, predicciones y alineaciones

El Bayern Múnich recibirá al Borussia Mönchengladbach este viernes 6 de marzo en el Allianz Arena, en el inicio de la jornada 25 de la Bundesliga. El líder del campeonato llega con la intención de reafirmar su dominio en la cima de la tabla y mantener la amplia ventaja que ha construido en las últimas semanas.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany atraviesa un gran momento tras imponerse 3-2 al Borussia Dortmund en el último Der Klassiker, resultado que le permitió ampliar a 11 puntos la distancia respecto a su principal perseguidor. Del otro lado estará un Gladbach que ocupa el puesto 12 y que buscará sumar para alejarse de la zona media-baja de la clasificación en una visita siempre exigente.

Pronóstico SI Fútbol

El contexto del partido favorece claramente al Bayern. En el Allianz Arena suele imponer sus reglas desde el inicio, con presión constante y ataques rápidos por las bandas, de esta manera suele obligar a los rivales a defender durante largos tramos del encuentro.

El Borussia Mönchengladbach, que ha mostrado irregularidad durante la temporada, tendrá que resistir largos períodos sin la pelota y apostar a momentos puntuales para generar peligro. Si el equipo visitante no logra sostener su organización defensiva durante todo el partido, el Bayern castiga con contundencia.

Además, cuando el líder consigue abrir el marcador temprano, los partidos en Múnich tienden a romperse rápidamente. Con espacios y confianza, el equipo bávaro suele ampliar diferencias con facilidad.

Bayern Múnich 4-0 Borussia Mönchengladbach

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : viernes 6 de marzo

: viernes 6 de marzo Hora : 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP

: 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP Árbitro: Robert Schröder

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Bayern Múnich : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Borussia Mönchengladbach: 0

Último partido entre ambos: 25/10/25 - Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich - Bundesliga, Fecha 8

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich 28/2/2026 Borussia Mönchengladbach 1-0 Union Berlin 28/2/2026 Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt 21/2/2026 Friburgo 2-1 Borussia Mönchengladbach 22/2/2026 Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich 14/2/2026 Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach 14/2/2026 Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig 11/2/2026 Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen 7/2/2026 Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim 08/2/2026 Werder Bremen 1-1 Borussia Mönchengladbach 31/1/2026

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México SKY Sports España DAZN Spain

Últimas noticias del Bayern Múnich

El Bayern llega al encuentro con señales positivas en el plano físico. Manuel Neuer, quien se encontraba fuera por una molestia en el gemelo tras ser reemplazado en el triunfo 3-0 ante Werder Bremen el 14 de febrero, completó el entrenamiento del miércoles sin problemas y podría volver a estar disponible para este partido, incluso con posibilidades de recuperar la titularidad.

Manuel Neuer, FC Bayern München - Bundesliga | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

También regresaron a los entrenamientos Harry Kane, Jamal Musiala y Dayot Upamecano, quienes habían estado ausentes en la sesión anterior por gestión de cargas. Con su presencia, Kompany recupera piezas clave para un equipo que atraviesa una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

El Bayern además llega impulsado por el extraordinario momento de Kane. El delantero inglés viene de marcar un doblete en el clásico ante Dortmund y atraviesa una temporada histórica donde suma 30 goles en Bundesliga tras 24 jornadas y ha participado directamente en tantos en sus últimos cinco partidos ligueros. Su producción ofensiva refleja la contundencia de un equipo que ha marcado en todos los encuentros del campeonato.

Posible alineación del Bayern contra el Mönchengladbach (4-2-3-1): Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Harry Kane

Últimas noticias del Borussia Mönchengladbach

Haris Tabakovic, Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Christian Verheyen/GettyImages

El Borussia Mönchengladbach llega a Múnich tras cortar una racha de siete partidos sin ganar con una victoria 1-0 frente a Union Berlin. El triunfo, logrado con un penal en el tiempo añadido, representó un alivio para el equipo de Eugen Polanski después de semanas marcadas por resultados irregulares.

Sin embargo, el equipo continúa en una posición incómoda en la tabla. Con 25 puntos y ubicado en el puesto 12, el Gladbach ha tenido dificultades para sostener una producción ofensiva constante. Gran parte de su peligro llega desde jugadas a balón parado y depende en gran medida del aporte de su dupla ofensiva formada por Franck Honorat y Haris Tabaković, el máximo goleador del equipo con 11 tantos.

Posible alineación del Mönchengladbach contra el Bayern (3-4-2-1): Moritz Nicolas; Kevin Diks, Nico Elvedi, Kota Takai; Jens Castrop, Rocco Reitz, Philipp Sander, Joseph Scally; Wael Mohya, Frank Honorat; Haris Tabakovic

