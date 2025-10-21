Bayern Múnich vs Brujas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de la UEFA Champions League sigue en la Jornada 3 con un duelo que, en el papel, luce disparejo. El Bayern Múnich, líder de la competición, recibirá en el Allianz Arena al Club Brujas, un equipo que busca sumar puntos vitales para mantenerse en la pelea por la clasificación.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Brujas?
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Fecha: miércoles 22 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Brujas en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
CBS Sports Network
Paramount+
México
Sin trasmisión
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Dortmund
2-1 V
Bundesliga
Frankfurt
3-0 V
Bundesliga
Pafos
5-1 V
UEFA Champions League
Werder Bremen
4-0 V
Bundesliga
Hoffenheim
4-1 V
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Brujas
Rival
Resultado
Competición
Leuven
1-0 V
Belgian Pro League
Union Saint-Gilloise
1-0 V
Belgian Pro League
Atalanta
1-2 D
UEFA Champions League
Standard Lieja
2-1 V
Belgian Pro League
Westerlo
5-5 E
Belgian Pro League
Últimas noticias del Bayern Múnich
El equipo de Vincent Kompany llega a este duelo en un momento inmejorable. Son líderes de la tabla general de la Champions con 6 puntos y una impresionante diferencia de goles. En la Bundesliga, vienen de conseguir una victoria de carácter por 2-1 en Der Klassiker contra el Borussia Dortmund. Con un paso perfecto en Europa, buscarán un nuevo triunfo en casa para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.
Últimas noticias del Brujas
El conjunto belga, dirigido por Nicky Hayen, se ubica en la decimotercera posición de la tabla general de Champions con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota (ante el Atalanta). En su liga local, llegan con buen ritmo tras dos victorias consecutivas por la mínima, la última por 0-1 ante el Leuven, por lo que viajarán a Alemania con la intención de competir y robar un resultado sorpresa.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey
- Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich
- Mediapuntas: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise
- Delantero: Nicolas Jackson.
Club Brujas
- Portero: Nordin Jackers
- Defensas: Joaquin Seys, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Bjorn Meijer
- Centrocampistas: Cisse Sandra, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken
- Delanteros: Carlos Borges, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis.
Pronóstico SI
La diferencia de calidad de plantilla y el estado de forma es abrumadora. El Bayern Múnich es una aplanadora en casa, especialmente en la fase de liga de la Champions. Aunque el Brujas es un equipo ordenado, es muy difícil que pueda contener el poder ofensivo de los bávaros en el Allianz Arena.
Bayern Múnich 4-0 Brujas
Más noticias sobre la Champions League
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.