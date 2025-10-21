Bayern Múnich vs Brujas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la UEFA Champions League sigue en la Jornada 3 con un duelo que, en el papel, luce disparejo. El Bayern Múnich, líder de la competición, recibirá en el Allianz Arena al Club Brujas, un equipo que busca sumar puntos vitales para mantenerse en la pelea por la clasificación.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Brujas?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Horario : 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Allianz Arena

FBL-BEL-PROLEAGUE-LEUVEN-BRUGGE | BRUNO FAHY/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Brujas en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network Paramount+ México Sin trasmisión HBO Max España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Dortmund 2-1 V Bundesliga Frankfurt 3-0 V Bundesliga Pafos 5-1 V UEFA Champions League Werder Bremen 4-0 V Bundesliga Hoffenheim 4-1 V Bundesliga

Últimos cinco partidos del Brujas

Rival Resultado Competición Leuven 1-0 V Belgian Pro League Union Saint-Gilloise 1-0 V Belgian Pro League Atalanta 1-2 D UEFA Champions League Standard Lieja 2-1 V Belgian Pro League Westerlo 5-5 E Belgian Pro League

Feyenoord v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 | BSR Agency/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

El equipo de Vincent Kompany llega a este duelo en un momento inmejorable. Son líderes de la tabla general de la Champions con 6 puntos y una impresionante diferencia de goles. En la Bundesliga, vienen de conseguir una victoria de carácter por 2-1 en Der Klassiker contra el Borussia Dortmund. Con un paso perfecto en Europa, buscarán un nuevo triunfo en casa para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Últimas noticias del Brujas

El conjunto belga, dirigido por Nicky Hayen, se ubica en la decimotercera posición de la tabla general de Champions con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota (ante el Atalanta). En su liga local, llegan con buen ritmo tras dos victorias consecutivas por la mínima, la última por 0-1 ante el Leuven, por lo que viajarán a Alemania con la intención de competir y robar un resultado sorpresa.

Cercle Brugge KSV v KRC Genk - Jupiler Pro League | Isosport/MB Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Defensas : Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey

: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey Centrocampistas : Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich

: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich Mediapuntas : Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise

: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise Delantero: Nicolas Jackson.

Club Brujas

Portero : Nordin Jackers

: Nordin Jackers Defensas : Joaquin Seys, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Bjorn Meijer

: Joaquin Seys, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Bjorn Meijer Centrocampistas : Cisse Sandra, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken

: Cisse Sandra, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken Delanteros: Carlos Borges, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis.

Pronóstico SI

La diferencia de calidad de plantilla y el estado de forma es abrumadora. El Bayern Múnich es una aplanadora en casa, especialmente en la fase de liga de la Champions. Aunque el Brujas es un equipo ordenado, es muy difícil que pueda contener el poder ofensivo de los bávaros en el Allianz Arena.

Bayern Múnich 4-0 Brujas

