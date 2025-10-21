Sports Illustrated Fútbol

Bayern Múnich vs Brujas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El 'Gigante de Baviera' busca mantener el paso perfecto en Europa ante un conjunto belga que quiere dar la sorpresa en Alemania
Carlos García|
FC Bayern München | Adam Pretty/GettyImages

La actividad de la UEFA Champions League sigue en la Jornada 3 con un duelo que, en el papel, luce disparejo. El Bayern Múnich, líder de la competición, recibirá en el Allianz Arena al Club Brujas, un equipo que busca sumar puntos vitales para mantenerse en la pelea por la clasificación.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Brujas?

  • Ciudad: Múnich, Alemania
  • Fecha: miércoles 22 de octubre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Allianz Arena
FBL-BEL-PROLEAGUE-LEUVEN-BRUGGE | BRUNO FAHY/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Brujas en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

CBS Sports Network

Paramount+

México

Sin trasmisión

HBO Max

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival

Resultado

Competición

Dortmund

2-1 V

Bundesliga

Frankfurt

3-0 V

Bundesliga

Pafos

5-1 V

UEFA Champions League

Werder Bremen

4-0 V

Bundesliga

Hoffenheim

4-1 V

Bundesliga

Últimos cinco partidos del Brujas

Rival

Resultado

Competición

Leuven

1-0 V

Belgian Pro League

Union Saint-Gilloise

1-0 V

Belgian Pro League

Atalanta

1-2 D

UEFA Champions League

Standard Lieja

2-1 V

Belgian Pro League

Westerlo

5-5 E

Belgian Pro League

Feyenoord v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 | BSR Agency/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

El equipo de Vincent Kompany llega a este duelo en un momento inmejorable. Son líderes de la tabla general de la Champions con 6 puntos y una impresionante diferencia de goles. En la Bundesliga, vienen de conseguir una victoria de carácter por 2-1 en Der Klassiker contra el Borussia Dortmund. Con un paso perfecto en Europa, buscarán un nuevo triunfo en casa para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Últimas noticias del Brujas

El conjunto belga, dirigido por Nicky Hayen, se ubica en la decimotercera posición de la tabla general de Champions con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota (ante el Atalanta). En su liga local, llegan con buen ritmo tras dos victorias consecutivas por la mínima, la última por 0-1 ante el Leuven, por lo que viajarán a Alemania con la intención de competir y robar un resultado sorpresa.

Cercle Brugge KSV v KRC Genk - Jupiler Pro League | Isosport/MB Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey
  • Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich
  • Mediapuntas: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise
  • Delantero: Nicolas Jackson.

Club Brujas

  • Portero: Nordin Jackers
  • Defensas: Joaquin Seys, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Bjorn Meijer
  • Centrocampistas: Cisse Sandra, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken
  • Delanteros: Carlos Borges, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis.

Pronóstico SI

La diferencia de calidad de plantilla y el estado de forma es abrumadora. El Bayern Múnich es una aplanadora en casa, especialmente en la fase de liga de la Champions. Aunque el Brujas es un equipo ordenado, es muy difícil que pueda contener el poder ofensivo de los bávaros en el Allianz Arena.

Bayern Múnich 4-0 Brujas

