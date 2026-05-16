Bayern Múnich vs Colonia: previa, predicciones y alineaciones

La Bundesliga se definió hace varias fechas, pero el Bayern Múnich no afloja el ritmo y va por más. Este sábado 16 de mayo recibirá al Colonia por la última jornada del torneo que conquistó por segundo año consecutivo.

El conjunto bávaro se despedirá de su gente en su estadio buscando llegar de la mejor forma a la final de la Copa de Alemania del próximo 23 de mayo en Berlín, el último gran objetivo de la temporada.

Para Colonia, llevarse un triunfo del Allianz Arena representa la oportunidad de maquillar una temporada en la que coqueteó con el descenso. De todas formas, no le será sencillo llevarse puntos de allí: apenas registra dos empates en sus últimas 10 visitas.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque el Bayern ya aseguró el título, cuesta imaginar un partido relajado en el su estadio y en la despedida ante su gente. Da la sensación de que será una noche pensada para celebrar el campeonato y cerrar la temporada como local dejando una buena imagen. El equipo de Kompany no suele cambiar demasiado su manera de jugar según el contexto y aunque no tenga necesidad, su ADN es el de salir a buscar los partidos.

Con la permanencia asegurada, Colonia llega mucho más liberado y eso puede ayudar a que el partido tenga ritmo y situaciones en ambas áreas. El problema para los visitantes es que, cuando intentan jugar de igual a igual ante equipos de mayor jerarquía como el Bayern, suelen quedar demasiado expuestos atrás. Todo apunta a un encuentro abierto, entretenido y con varios goles.

Pronóstico: Bayern Múnich 4 - 1 Colonia

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Colonia?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : sábado 15 de mayo

: sábado 15 de mayo Hora : 09:30 EE.UU (Este), 07:30 MEX, 15:30 ESP

: 09:30 EE.UU (Este), 07:30 MEX, 15:30 ESP Árbitro: Deniz Aytekin

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el Colonia (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Colonia: 0

Último partido entre ambos: 14/1/2026 - Colonia 1-3 Bayern Múnich - Bundesliga, Fecha 17

FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-BAYERN MUNICH | INA FASSBENDER/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Colonia Wolfsburgo 0-1 Bayern Múnich 9/5/2026 Colonia 1-3 Heidenheim 10/5/2002 Bayern Múnich 1-1 PSG 6/5/2026 Union Berlín 2-2 Colonia 2/5/2026 Bayern Múnich 3-3 Heidenheim 2/5/2026 Colonia 1-2 Leverkusen 25/4/2026 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 St.Pauli 1-1 Colonia 17/4/2026 Mainz 3-4 Bayern Múnich 25/4/2026 Colonia 3-1 Werder Bremen 12/4/20026

¿Cómo ver el Báyern Munich vs Colonia por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Bayern Múnich

Alphonso Davies quedó descartado para el resto de la temporada por una lesión muscular y también se perderá la final de la Copa de Alemania frente a Stuttgart. Serge Gnabry continúa recuperándose de una rotura en el aductor que lo dejó fuera de los compromisos más importantes del Bayern, sino también del Mundial. Lennart Karl podría tener minutos, al igual que Tom Bischof.

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Kane

Últimas noticias del Colonia

Las Cabras llegan bastante condicionadadas por los problemas defensivos. Los centrales Timo Hübers y Luca Kilian siguen fuera por lesiones de rodilla y no estarán disponibles para visitar al campeón. A ellos se suma Rav van den Berg, dejando al equipo con muy pocas variantes en el fondo para enfrentar al ataque más potente de Europa.

Eric Martel, ausente en la última jornada por acumulación de amarillas, volvería a estar disponible y podría ser importante para darle más equilibrio al mediocampo. Otra situación que sigue generando dudas es la de Jamaï Simpson-Pusey, quien quedó fuera de la convocatoria anterior por cuestiones disciplinarias después de llegar tarde a un entrenamiento y el cuerpo técnico aún no ha confirmado si volverá a ser tenido en cuenta para este partido.

1. FC Cologne - 1. FC Heidenheim | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del Colonia (3-4-2-1): Zieler; Schmied, Martel, Simpson-Pusey; Sebulonsen, Thielmann, Krauss, Kaminski, Castro-Montes, El Mala; Bulter.

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