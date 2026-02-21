Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt: previa, predicciones y alineaciones

Bayern Múnich buscará dar un nuevo paso hacia el título de la Bundesliga cuando este sábado 21 de febrero reciba al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena.



El equipo dirigido por Vincent Kompany lidera el certamen con 57 unidades, seis por encima del Borussia Dortmund. Precisamente en la próxima jornada se medirá ante su clásico rival en el Signal Iduna Park, lo que le da una importancia aún mayor al partido de esta fecha.

Por su parte, Eintracht Frankfurt se ubica en la 7° posición con 31 puntos, fuera de puestos de competiciones europeas. En la actual temporada fue eliminado de la Champions (33° sobre 36 equipos en la fase regular).

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 09:30 ET (USA), 08:30 CDMX, 15:30 España

: 09:30 ET (USA), 08:30 CDMX, 15:30 España Árbitro: Tobias Reichel

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Bayern Múnich: 3 victorias

Empate: 1

Eintracht Frankfurt: 1 victoria

Último enfrentamiento: Eintracht Frankfurt 0 - 3 Bayern Múnich (04/10/25)

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Eintracht Frankfurt Werder Bremen 0-3 Bayern (14/05/26) Eintracht 3-0 Gladbach (14/02/26) Bayern 2-0 RB Leipzig (11/02/26) Union Berlin1-1 Eintracht (06/02/26) Bayern 5-1 Hoffenheim (08/02/26) Eintracht 1-3 Leverkusen (31/01/26) Hamburgo 2-2 Bayern (31/01/26) Eintracht 0-2 Tottenham (28/01/26)

[UCL] PSV 1-2 Bayern (28/01/26) [UCL] Eintracht 1-3 Hoffenheim (24/01/26)

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt por Televisión y Streaming online?

País Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico Sky +, izzi España DAZN

SV Werder Bremen v FC Bayern München - Bundesliga | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

Kompany no podrá contar con su portero Manuel Neuer, quien sufrió un desgarro la última semana. Sin embargo, dispondrá de todo su caudal ofensivo con las presencias de Harry Kane, Luis Díaz, Serge Gnabry y Michael Olisé. El goleador inglés alcanzó las 500 dianas en la goleada sobre Werder Bremen.

Posible alineación del Bayern contra el Eintracht (4-2-3-1): Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

La llegada de Albert Riera parece haber cambiado el humor en el equipo. El español logró quebrar una racha de dos meses sin triunfos con la victoria por 3 a 0 sobre Mönchengladbach y tanto la directiva como los jugadores no podrían estar más felices con su arribo.

“Es un entrenador excelente y nos aporta mucho. Aún tenemos cosas que mejorar, pero vamos por buen camino”, aseguró Mario Götze.

Posible alineación del Eintracht contra el Bayern (3-4-2-1): Kaua Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Aurele Amenda; Ritsu Doan, Oscar Hojlund, Hugo Larsson, Nathaniel Brown; Mario Götze, Ayoube Amaimouni-Echghouyab; Jean Bahoya.





Albert Riera | BSR Agency/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern es local, llega en su mejor forma y es en todos los aspectos del juego, un mejor equipo que el Eintracht. Aún así, no le será sencillo doblegar a su rival. Riera es un entrenador inteligente, que presentará batalla en el Allianz Arena.

Bayern Múnich 2-1 Eintracht Frankfurt

