Bayern Múnich vs Friburgo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Bundesliga regresa tras la Fecha FIFA con la Jornada 11. El Bayern Múnich, líder invicto del campeonato, recibe en el Allianz Arena al Friburgo, un equipo que ha demostrado ser un rival competitivo y que se ubica en la mitad de la tabla.
A continuación toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Friburgo?
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Horario: 10:30 (hora de EE.UU.), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Friburgo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN+
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Union Berlin
2-2 E
Bundesliga
PSG
2-1 V
UEFA Champions League
Colonia
4-1 V
DFB Pokal
M'gladbach
3-0 V
Bundesliga
Club Brujas
4-0 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Friburgo
Rival
Resultado
Competición
St. Pauli
2-1 V
Bundesliga
Niza
3-1 V
Europa League
Düsseldorf
3-1 V
DFB Pokal
Utrecht
2-0 V
Bundesliga
Leverkusen
2-2 E
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
El equipo dirigido por Vincent Kompany es el líder invicto de la Bundesliga con 28 puntos. Vienen de empatar 2-2 con el Union Berlin en la última fecha y de conseguir una victoria crucial 2-1 ante el PSG en la Champions League.
A pesar del parón por la Fecha FIFA, buscarán un triunfo en casa para mantener la ventaja sobre sus perseguidores.
Últimas noticias del Friburgo
El equipo de Julian Schuster se ubica en la décima posición con 13 puntos. Antes de la pausa, ganaron 2-1 al St. Pauli en un partido de liga y consiguieron una importante victoria 3-1 ante el Niza en la Europa League.
Su forma reciente es positiva, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, por lo que se espera un partido complicado vs Bayern.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić
- Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović
- Medios Ofensivos: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz
- Delantero: Harry Kane.
Friburgo
- Portero: Noah Atubolu
- Defensas: Christian Günter, Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Patrick Treu
- Centrocampistas: Johan Manzambi, Maximilian Eggestein
- Medios Ofensivos: Vincenzo Grifo, Yuito Suzuki, Jan-Niklas Beste
- Delantero: Junior Adamu.
Pronóstico SI
El Bayern Múnich es el claro favorito. Juega en casa, donde ha sido casi imbatible, y enfrenta a un Friburgo que, a pesar de su buen momento, no tiene el mismo poder de fuego. Se espera una victoria cómoda para el 'Gigante de Baviera'.
Bayern Múnich 3-0 Friburgo
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.