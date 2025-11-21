Sports Illustrated Fútbol

Bayern Múnich vs Friburgo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El 'Gigante de Baviera' busca mantener su invicto en la Bundesliga ante un Friburgo que llega en buen momento
Carlos García
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

La Bundesliga regresa tras la Fecha FIFA con la Jornada 11. El Bayern Múnich, líder invicto del campeonato, recibe en el Allianz Arena al Friburgo, un equipo que ha demostrado ser un rival competitivo y que se ubica en la mitad de la tabla.

A continuación toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Friburgo?

  • Ciudad: Múnich, Alemania
  • Fecha: sábado 22 de noviembre
  • Horario: 10:30 (hora de EE.UU.), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
  • Estadio: Allianz Arena
Michael Akpovie Olise
1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Friburgo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN

ESPN+

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival

Resultado

Competición

Union Berlin

2-2 E

Bundesliga

PSG

2-1 V

UEFA Champions League

Colonia

4-1 V

DFB Pokal

M'gladbach

3-0 V

Bundesliga

Club Brujas

4-0 V

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Friburgo

Rival

Resultado

Competición

St. Pauli

2-1 V

Bundesliga

Niza

3-1 V

Europa League

Düsseldorf

3-1 V

DFB Pokal

Utrecht

2-0 V

Bundesliga

Leverkusen

2-2 E

Bundesliga

Johan Manzambi, Philipp Lienhart, Christian Gunter, Junior Adamu, Vincenzo Grifo
Sport-Club Freiburg v FC St. Pauli - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

El equipo dirigido por Vincent Kompany es el líder invicto de la Bundesliga con 28 puntos. Vienen de empatar 2-2 con el Union Berlin en la última fecha y de conseguir una victoria crucial 2-1 ante el PSG en la Champions League.

A pesar del parón por la Fecha FIFA, buscarán un triunfo en casa para mantener la ventaja sobre sus perseguidores.

Últimas noticias del Friburgo

El equipo de Julian Schuster se ubica en la décima posición con 13 puntos. Antes de la pausa, ganaron 2-1 al St. Pauli en un partido de liga y consiguieron una importante victoria 3-1 ante el Niza en la Europa League.

Su forma reciente es positiva, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, por lo que se espera un partido complicado vs Bayern.

Harry Kane
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić
  • Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović
  • Medios Ofensivos: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz
  • Delantero: Harry Kane.

Friburgo

  • Portero: Noah Atubolu
  • Defensas: Christian Günter, Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Patrick Treu
  • Centrocampistas: Johan Manzambi, Maximilian Eggestein
  • Medios Ofensivos: Vincenzo Grifo, Yuito Suzuki, Jan-Niklas Beste
  • Delantero: Junior Adamu.

Pronóstico SI

El Bayern Múnich es el claro favorito. Juega en casa, donde ha sido casi imbatible, y enfrenta a un Friburgo que, a pesar de su buen momento, no tiene el mismo poder de fuego. Se espera una victoria cómoda para el 'Gigante de Baviera'.

Bayern Múnich 3-0 Friburgo

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

