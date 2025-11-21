Bayern Múnich vs Friburgo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Bundesliga regresa tras la Fecha FIFA con la Jornada 11. El Bayern Múnich, líder invicto del campeonato, recibe en el Allianz Arena al Friburgo, un equipo que ha demostrado ser un rival competitivo y que se ubica en la mitad de la tabla.

A continuación toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Friburgo?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Horario : 10:30 (hora de EE.UU.), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)

: 10:30 (hora de EE.UU.), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España) Estadio: Allianz Arena

1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Friburgo en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN ESPN+ México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Union Berlin 2-2 E Bundesliga PSG 2-1 V UEFA Champions League Colonia 4-1 V DFB Pokal M'gladbach 3-0 V Bundesliga Club Brujas 4-0 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Friburgo

Rival Resultado Competición St. Pauli 2-1 V Bundesliga Niza 3-1 V Europa League Düsseldorf 3-1 V DFB Pokal Utrecht 2-0 V Bundesliga Leverkusen 2-2 E Bundesliga

Sport-Club Freiburg v FC St. Pauli - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

El equipo dirigido por Vincent Kompany es el líder invicto de la Bundesliga con 28 puntos. Vienen de empatar 2-2 con el Union Berlin en la última fecha y de conseguir una victoria crucial 2-1 ante el PSG en la Champions League.

A pesar del parón por la Fecha FIFA, buscarán un triunfo en casa para mantener la ventaja sobre sus perseguidores.

Últimas noticias del Friburgo

El equipo de Julian Schuster se ubica en la décima posición con 13 puntos. Antes de la pausa, ganaron 2-1 al St. Pauli en un partido de liga y consiguieron una importante victoria 3-1 ante el Niza en la Europa League.

Su forma reciente es positiva, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, por lo que se espera un partido complicado vs Bayern.

Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Defensas : Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić

: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić Centrocampistas : Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović

: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović Medios Ofensivos : Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz

: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz Delantero: Harry Kane.

Friburgo

Portero : Noah Atubolu

: Noah Atubolu Defensas : Christian Günter, Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Patrick Treu

: Christian Günter, Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Patrick Treu Centrocampistas : Johan Manzambi, Maximilian Eggestein

: Johan Manzambi, Maximilian Eggestein Medios Ofensivos : Vincenzo Grifo, Yuito Suzuki, Jan-Niklas Beste

: Vincenzo Grifo, Yuito Suzuki, Jan-Niklas Beste Delantero: Junior Adamu.

Pronóstico SI

El Bayern Múnich es el claro favorito. Juega en casa, donde ha sido casi imbatible, y enfrenta a un Friburgo que, a pesar de su buen momento, no tiene el mismo poder de fuego. Se espera una victoria cómoda para el 'Gigante de Baviera'.

Bayern Múnich 3-0 Friburgo

