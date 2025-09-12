Bayern Múnich vs Hamburgo: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga
El Bayern Múnich y el Hamburgo se volverán a ver las caras por la Bundesliga tras varias temporadas de no cruzarse por el descenso del equipo azul, que permaneció en segunda varios años.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 del campeonato alemán.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Hamburgo?
Ciudad: Múnich, Alemania
Fecha: sábado 13 de septiembre
Horario: 12:30 (este de Estados Unidos), 10:30 (México), 18:30 (España).
Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Hamburgo en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, SkySports en México, ESPN en Latinoamérica y DAZN en España.
Últimos 5 partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competencia
Augsburgo
3-2 V
Bundesliga
Wehen Wiesbaden
3-2 V
DFB Pokal
RB Leipzig
6-0 V
Bundesliga
Stuttgart
2-1 V
Supercopa de Alemania
Grasshopper
2-1 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Hamburgo
Rival
Resultado
Competencia
St. Pauli
2-0 D
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
0-0 E
Bundesliga
Pirmasens
2-1 V
DFB Pokal
RCD Mallorca
2-0 D
Amistoso
Sturm Graz
2-1 D
Amistoso
Últimas noticias del Bayern Múnich
La temporada arrancó viento en popa para los de Kompany: gritaron campeón en la Supercopa, pasaron de ronda en la DFB Pokal y ganaron sus primeros dos partidos de Bundesliga. Ahora, buscarán llegar de la mejor manera al arranque de la UEFA Champions League.
Últimas noticias del Hamburgo
El Hamburgo no tuvo un buen inicio en su vuelta a la máxima categoría del fútbol alemán: empataron sin goles con el Borussia Mönchengladbach y perdieron el derbi con el St. Pauli en la segunda jornada. Ahora, tendrán la difícil tarea de visitar al campeón.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise
Delanteros: Harry Kane.
Hamburgo
Portero: Daniel Heuer
Defensas: Jordan Torunarigha, Daniel Elfadli, Warmed Omari
Mediocampistas: Miro Muheim, Nicolás Capaldo, Nicolai Remberg, William Mikelbrencis
Delanteros: Alexander Røssing-Lelesiit, Ransford Königsdörffer y Emir Sahiti.
Pronóstico SI Fútbol
El Bayern Múnich dará cátedra de fútbol nuevamente y se impondrá sin atenuantes contra un equipo que apunta a mantenerse en la élite del fútbol teutón.
Bayern Múnich 4-0 Hamburgo
Más noticias sobre fútbol europeo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo