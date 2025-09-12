Bayern Múnich vs Hamburgo: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga

El Bayern Múnich y el Hamburgo se volverán a ver las caras por la Bundesliga tras varias temporadas de no cruzarse por el descenso del equipo azul, que permaneció en segunda varios años.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 del campeonato alemán.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Hamburgo?

Ciudad: Múnich, Alemania

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 12:30 (este de Estados Unidos), 10:30 (México), 18:30 (España).

Estadio: Allianz Arena

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Hamburgo en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, SkySports en México, ESPN en Latinoamérica y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competencia Augsburgo 3-2 V Bundesliga Wehen Wiesbaden 3-2 V DFB Pokal RB Leipzig 6-0 V Bundesliga Stuttgart 2-1 V Supercopa de Alemania Grasshopper 2-1 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Hamburgo

Rival Resultado Competencia St. Pauli 2-0 D Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0-0 E Bundesliga Pirmasens 2-1 V DFB Pokal RCD Mallorca 2-0 D Amistoso Sturm Graz 2-1 D Amistoso

Últimas noticias del Bayern Múnich

La temporada arrancó viento en popa para los de Kompany: gritaron campeón en la Supercopa, pasaron de ronda en la DFB Pokal y ganaron sus primeros dos partidos de Bundesliga. Ahora, buscarán llegar de la mejor manera al arranque de la UEFA Champions League.

Últimas noticias del Hamburgo

El Hamburgo no tuvo un buen inicio en su vuelta a la máxima categoría del fútbol alemán: empataron sin goles con el Borussia Mönchengladbach y perdieron el derbi con el St. Pauli en la segunda jornada. Ahora, tendrán la difícil tarea de visitar al campeón.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise

Delanteros: Harry Kane.

Hamburgo

Portero: Daniel Heuer

Defensas: Jordan Torunarigha, Daniel Elfadli, Warmed Omari

Mediocampistas: Miro Muheim, Nicolás Capaldo, Nicolai Remberg, William Mikelbrencis

Delanteros: Alexander Røssing-Lelesiit, Ransford Königsdörffer y Emir Sahiti.

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern Múnich dará cátedra de fútbol nuevamente y se impondrá sin atenuantes contra un equipo que apunta a mantenerse en la élite del fútbol teutón.

Bayern Múnich 4-0 Hamburgo

