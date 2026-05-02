Bayern Múnich vs Heidenheim: previa, predicciones y alineaciones

El campeón y el último de la Bundesliga se miden este sábado 2 de mayo en un duelo de contrastes por la jornada 32. Con un nuevo título asegurado, el Bayern Múnich sale a jugar en casa ante su público buscando llegar con la confianza en lo más alto a la revancha de Champions League frente al PSG.

El equipo más goleador de las grandes ligas europeas lleva 10 partidos consecutivos marcando dos goles o más, demostrando la cantidad y la calidad de sus variantes ofensivas. Enfrente estará el más goleado de toda la Bundesliga con 66 tantos encajados en 31 partidos, por lo que se espera un encuentro con grandes posibilidades de abundantes emociones en las áreas.

El Heidenheim, colista con 22 unidades, está prácticamente condenado a jugar la próxima temporada en segunda división. Necesita ganar los tres partidos que quedan y esperar que el Hamburgo no sume ni un solo punto. Pero antes de despedirse, quiere dar el golpe en el Allianz Arena.

A continuación, toda la información para seguir este gran partido de la liga alemana.

Pronóstico SI Fútbol

Todo apunta a un partido en el que el Bayern, incluso con posibles cambios en el once, no cuente con demasiados inconvenientes para dominar y superar a su rival. Puede que la intensidad no sea la misma que en otros partidos, pero su jerarquía es muy superior a la del Heidenheim. Cuenta con herramientas de sobra para traducir ese dominio en situaciones claras.

La visita es un equipo que viene encontrando el gol con cierta regularidad y que puede aprovechar cualquier desajuste defensivo, algo que al Bayern le viene ocurriendo seguido. Eso abre la puerta a un partido más abierto de lo esperado, con momentos en los que el visitante también pueda lastimar, aunque sostener ese intercambio durante 90 minutos parece inimaginable.

Pronóstico: Bayern Múnich 4 - 1 Heidenheim

FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICH | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Heidenheim?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 09:30 EE.UU (Este), 07:30 MEX, 15:30 ESP

: 09:30 EE.UU (Este), 07:30 MEX, 15:30 ESP Árbitro: Frank Willenborg

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el Heidenheim (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Heidenheim: 1

Último partido entre ambos: 21/12/25 - Heidenheim 0-4 Bayern Múnich (Bundesliga, Jornada 15)

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Heidenheim PSG 5-4 Bayern Múnich 28/04/26 Heidenheim 2-0 St. Pauli 25/04/26 Mainz 3-4 Bayern 25/04/26 Friburgo 2-1 Heidenheim 19/04/26 Leverkusen 0-2 Bayern 22/04/26 Heidenheim 3-1 Union Berlín 11/04/26 Bayern 4-2 Stuttgart 19/04/26 Gladbach 2-2 Heidenheim 04/04/26 Bayern 4-3 Real Madrid 15/04/26 Heidenheim 3-3 Leverkusen 21/03/26

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Heidenheim por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias del Bayern Múnich

Todo apunta a que el Bayern afrontará este partido con varias modificaciones en el once, pensando en el compromiso del miércoles ante el PSG. Vincent Kompany ya dejó entrever que no quiere alterar la dinámica del equipo, pero sí podría dosificar cargas. En ese contexto, nombres como Nicolas Jackson aparecen con chances de ser titulares en ataque, mientras que en defensa podrían tener minutos Hiroki Ito y Kim Min-jae si se decide dar descanso a habituales como Dayot Upamecano o Jonathan Tah. Incluso en el arco no se descarta la presencia de Jonas Urbig en lugar de Manuel Neuer.

En cuanto a las bajas, el equipo sigue sin poder contar con Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Tom Bischof y Lennart Karl, todos fuera por lesión. También podría haber lugar para alguna aparición joven, como la de Bara Sapoco Ndiaye, que ya sumó minutos recientemente.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICH | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Ito, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Ndiaye, Diaz; Jackson.



Últimas noticias del Heidenheim

Sirlord Conteh y Mikkel Kaufmann están descartados, lo que obliga a rearmar el frente ofensivo con alternativas como Marvin Pieringer, Budu Zivzivadze y Eren Dinkci. A esto se suma la situación de Mathias Honsak, que arrastra problemas físicos y podría volver a quedar fuera.

En defensa hay dudas con respecto a Benedikt Gimber, que viene con molestias y será evaluado antes del partido. Si no llega, Patrick Mainka y Jonas Fohrenbach aparecen como opciones para sostener la última línea.

1. FC Heidenheim - FC Augsburg | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del Heidenheim (4-3-3): Ramaj; Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Schoppner, Dorsch, Beck; Pieringer, Zivzivadze, Dinkci.

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