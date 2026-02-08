Sports Illustrated

Bayern Múnich vs Hoffenheim: previa, predicciones y alineaciones

Se enfrentará el líder de la Bundesliga contra el sorpresivo tercer lugar
Carlos Reyes|
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Helge Prang - GES Sportfoto/GettyImages

Esta Jornada 21 de la Bundesliga nos traerá un partido de altos vuelos entre el Bayern Múnich, equipo superlíder de la clasificación general y el Hoffenheim, quien ha dado la sorpresa esta campaña y marcha como tercer puesto. Dicho encuentro se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Allianz Arena.

Los bávaros viven un momento de altibajos, ya que en sus pasados tres partidos han logrado sacar un triunfo, un empate y se han llevado una derrota en todas las competencias, mientras que los de Sinsheim no pierden desde el 7 de diciembre del año pasado cuando cayeron dos por cero contra el Borussia Dortmund.

El Bayern de igual forma no ha podido dejar su portería en cero en sus últimos cinco encuentros del máximo circuito del balompié germano, mientras que los visitantes han logrado sumar 14 goles en sus últimos cinco partidos disputados.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Hoffenheim?

  • Ciudad: Múnich, Alemania
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha: domingo 8 de febrero
  • Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP
  • Árbitro: Tobias Stieler
  • VAR: Por confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Bayern Múnich y Hoffenheim (últimos cinco partidos)

  • Bayern Múnich: 4
  • Empate: 0
  • Hoffenheim: 1
  • Último partido entre ambos: 20/08/2025 - Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich - Bundesliga Jornada 4

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich

Hoffenheim

Hamburger 2-2 Bayern Múnich
31/01/2026

Hoffenheim 3-1 Union Berlín
31/01/2026

PSV Eindhoven 1-2 Bayern Múnich
28/01/2026

Werder Bremen 0-2 Hoffenheim
27/01/2026

Bayern Múnich 1-2 Augsburg
24/01/2026

Frankfurt 1-3 Hoffenheim
24/01/2026

Bayern Múnich 2-0 Union St. Gilloise
21/01/2026

Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen
17/01/2026

RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich
17/01/2026

Hoffenheim 5-1 Borussia M'gladbach
14/01/2026

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Hoffenheim por Televisión y Streaming online?

País

Canal de TV / Streaming online

Estados Unidos

ESPN y fuboTV

México

Sky Sports y Sky+

España

DAZN España

Últimas noticias del Bayern Múnich

Dayot Upamecano ha sido el objeto de deseo de varios clubes europeos en este mercado invernal, siendo el París Saint Germain el club que mayor esfuerzo puso en hacerse de los servicios de este joven defensor.

Cuando de hablar de dinero se trata, el conjunto dirigido por Luis Enrique se pinta solo, pero al parecer desistirán de esta negociación, ya que se acaba de anunciar que el francés firmó una extensión de contrato por cuatro años más y un salario anual de 22 millones de euros, mismo que incluirá una cláusula de rescisión de 59,5 millones.

Dayot Upamecano
PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | S. Mellar/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich contra Hoffenheim (4-4-2): Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Min Jae Kim, Alphonso Davies, Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry; Lennart Karl, Harry Kane

Últimas noticias del Hoffenheim

Fisnik Asllani ha sido la revelación del Hoffenheim esta temporada, ya ha logrado marcar siete goles y ha dado cuatro asistencias en lo que va da las competencias alemanas, razón por la cual dos gigantes del futbol alemán, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, han mostrado interés en el delantero kosovar.

Aunque pareciera que quien se asoma desde hace unos meses es el Futbol Club Barcelona, quien ya sabe que la cláusula del ariete ronda los 29 millones de euros, razón por la cual podría llegar a LaLiga y más a sabiendas de que Robert Lewandowski está por terminar su carrera como futbolista profesional.

Fisnik Asllani
TSG Hoffenheim v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Simon Hofmann/GettyImages

Posible alineación del Hoffenheim contra Bayern Múnich (4-3-3): Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Ozan Kabak, Albian Hajdari; Andrej Kramaric, León Avdullahu, Grischa Prömel; Max Moerstedt, Bazoumana Touré, Fisnik Asllani

Pronóstico SI Fútbol

El Hoffenheim ha sido la revelación de esta temporada y es que el año pasado terminó tres puntos arriba de la zona de descenso, pero ahora marcha momentáneamente entre los primeros tres del campeonato, por lo que no será fácil para los de Múnich sacar un resultado favorable, así que se pronostica un empate con goles en este encuentro.

Bayern Múnich 2-2 Hoffenheim

Published | Modified
Carlos Reyes
CARLOS REYES

Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.

Home/Futbol