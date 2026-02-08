Bayern Múnich vs Hoffenheim: previa, predicciones y alineaciones
Esta Jornada 21 de la Bundesliga nos traerá un partido de altos vuelos entre el Bayern Múnich, equipo superlíder de la clasificación general y el Hoffenheim, quien ha dado la sorpresa esta campaña y marcha como tercer puesto. Dicho encuentro se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Allianz Arena.
Los bávaros viven un momento de altibajos, ya que en sus pasados tres partidos han logrado sacar un triunfo, un empate y se han llevado una derrota en todas las competencias, mientras que los de Sinsheim no pierden desde el 7 de diciembre del año pasado cuando cayeron dos por cero contra el Borussia Dortmund.
El Bayern de igual forma no ha podido dejar su portería en cero en sus últimos cinco encuentros del máximo circuito del balompié germano, mientras que los visitantes han logrado sumar 14 goles en sus últimos cinco partidos disputados.
¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Hoffenheim?
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Estadio: Allianz Arena
- Fecha: domingo 8 de febrero
- Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP
- Árbitro: Tobias Stieler
- VAR: Por confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre Bayern Múnich y Hoffenheim (últimos cinco partidos)
- Bayern Múnich: 4
- Empate: 0
- Hoffenheim: 1
- Último partido entre ambos: 20/08/2025 - Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich - Bundesliga Jornada 4
Últimos 5 partidos
Bayern Múnich
Hoffenheim
Hamburger 2-2 Bayern Múnich
Hoffenheim 3-1 Union Berlín
PSV Eindhoven 1-2 Bayern Múnich
Werder Bremen 0-2 Hoffenheim
Bayern Múnich 1-2 Augsburg
Frankfurt 1-3 Hoffenheim
Bayern Múnich 2-0 Union St. Gilloise
Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen
RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich
Hoffenheim 5-1 Borussia M'gladbach
¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Hoffenheim por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
ESPN y fuboTV
México
Sky Sports y Sky+
España
DAZN España
Últimas noticias del Bayern Múnich
Dayot Upamecano ha sido el objeto de deseo de varios clubes europeos en este mercado invernal, siendo el París Saint Germain el club que mayor esfuerzo puso en hacerse de los servicios de este joven defensor.
Cuando de hablar de dinero se trata, el conjunto dirigido por Luis Enrique se pinta solo, pero al parecer desistirán de esta negociación, ya que se acaba de anunciar que el francés firmó una extensión de contrato por cuatro años más y un salario anual de 22 millones de euros, mismo que incluirá una cláusula de rescisión de 59,5 millones.
Posible alineación del Bayern Múnich contra Hoffenheim (4-4-2): Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Min Jae Kim, Alphonso Davies, Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry; Lennart Karl, Harry Kane
Últimas noticias del Hoffenheim
Fisnik Asllani ha sido la revelación del Hoffenheim esta temporada, ya ha logrado marcar siete goles y ha dado cuatro asistencias en lo que va da las competencias alemanas, razón por la cual dos gigantes del futbol alemán, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, han mostrado interés en el delantero kosovar.
Aunque pareciera que quien se asoma desde hace unos meses es el Futbol Club Barcelona, quien ya sabe que la cláusula del ariete ronda los 29 millones de euros, razón por la cual podría llegar a LaLiga y más a sabiendas de que Robert Lewandowski está por terminar su carrera como futbolista profesional.
Posible alineación del Hoffenheim contra Bayern Múnich (4-3-3): Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Ozan Kabak, Albian Hajdari; Andrej Kramaric, León Avdullahu, Grischa Prömel; Max Moerstedt, Bazoumana Touré, Fisnik Asllani
Pronóstico SI Fútbol
El Hoffenheim ha sido la revelación de esta temporada y es que el año pasado terminó tres puntos arriba de la zona de descenso, pero ahora marcha momentáneamente entre los primeros tres del campeonato, por lo que no será fácil para los de Múnich sacar un resultado favorable, así que se pronostica un empate con goles en este encuentro.
Bayern Múnich 2-2 Hoffenheim
