Bayern Múnich vs Hoffenheim: previa, predicciones y alineaciones

Esta Jornada 21 de la Bundesliga nos traerá un partido de altos vuelos entre el Bayern Múnich, equipo superlíder de la clasificación general y el Hoffenheim, quien ha dado la sorpresa esta campaña y marcha como tercer puesto. Dicho encuentro se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Allianz Arena.

Los bávaros viven un momento de altibajos, ya que en sus pasados tres partidos han logrado sacar un triunfo, un empate y se han llevado una derrota en todas las competencias, mientras que los de Sinsheim no pierden desde el 7 de diciembre del año pasado cuando cayeron dos por cero contra el Borussia Dortmund.

El Bayern de igual forma no ha podido dejar su portería en cero en sus últimos cinco encuentros del máximo circuito del balompié germano, mientras que los visitantes han logrado sumar 14 goles en sus últimos cinco partidos disputados.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Hoffenheim?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : domingo 8 de febrero

: domingo 8 de febrero Hora : 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP Árbitro : Tobias Stieler

: Tobias Stieler VAR: Por confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Bayern Múnich y Hoffenheim (últimos cinco partidos)

Bayern Múnich : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Hoffenheim: 1

Último partido entre ambos: 20/08/2025 - Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich - Bundesliga Jornada 4

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Hoffenheim Hamburger 2-2 Bayern Múnich

31/01/2026 Hoffenheim 3-1 Union Berlín

31/01/2026 PSV Eindhoven 1-2 Bayern Múnich

28/01/2026 Werder Bremen 0-2 Hoffenheim

27/01/2026 Bayern Múnich 1-2 Augsburg

24/01/2026 Frankfurt 1-3 Hoffenheim

24/01/2026 Bayern Múnich 2-0 Union St. Gilloise

21/01/2026 Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen

17/01/2026 RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich

17/01/2026 Hoffenheim 5-1 Borussia M'gladbach

14/01/2026

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Hoffenheim por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN y fuboTV México Sky Sports y Sky+ España DAZN España

Últimas noticias del Bayern Múnich

Dayot Upamecano ha sido el objeto de deseo de varios clubes europeos en este mercado invernal, siendo el París Saint Germain el club que mayor esfuerzo puso en hacerse de los servicios de este joven defensor.

Cuando de hablar de dinero se trata, el conjunto dirigido por Luis Enrique se pinta solo, pero al parecer desistirán de esta negociación, ya que se acaba de anunciar que el francés firmó una extensión de contrato por cuatro años más y un salario anual de 22 millones de euros, mismo que incluirá una cláusula de rescisión de 59,5 millones.

PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | S. Mellar/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich contra Hoffenheim (4-4-2): Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Min Jae Kim, Alphonso Davies, Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry; Lennart Karl, Harry Kane

Últimas noticias del Hoffenheim

Fisnik Asllani ha sido la revelación del Hoffenheim esta temporada, ya ha logrado marcar siete goles y ha dado cuatro asistencias en lo que va da las competencias alemanas, razón por la cual dos gigantes del futbol alemán, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, han mostrado interés en el delantero kosovar.

Aunque pareciera que quien se asoma desde hace unos meses es el Futbol Club Barcelona, quien ya sabe que la cláusula del ariete ronda los 29 millones de euros, razón por la cual podría llegar a LaLiga y más a sabiendas de que Robert Lewandowski está por terminar su carrera como futbolista profesional.

TSG Hoffenheim v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Simon Hofmann/GettyImages

Posible alineación del Hoffenheim contra Bayern Múnich (4-3-3): Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Ozan Kabak, Albian Hajdari; Andrej Kramaric, León Avdullahu, Grischa Prömel; Max Moerstedt, Bazoumana Touré, Fisnik Asllani

Pronóstico SI Fútbol

El Hoffenheim ha sido la revelación de esta temporada y es que el año pasado terminó tres puntos arriba de la zona de descenso, pero ahora marcha momentáneamente entre los primeros tres del campeonato, por lo que no será fácil para los de Múnich sacar un resultado favorable, así que se pronostica un empate con goles en este encuentro.

Bayern Múnich 2-2 Hoffenheim