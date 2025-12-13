Bayern Múnich vs Mainz: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayern Múnich recibe al Mainz en la jornada 14 de la Bundesliga. El conjunto del Allianz Arena marcha primero en la clasificación local con 37 puntos, producto de doce victorias y un empate en 13 partidos hasta acá.
Por su cuenta, el visitante está en la última posición con 6 unidades tras una victoria, tres empates y nueve derrotas, pero con un gran rendimiento en la Conference League, está octavo con 10 unidades, a 3 puntos del líder, Racing de Estrasburgo.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se disputa hoy en el primer tramo horario.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Mainz?
- Ciudad: Múnich
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Horario: 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Mainz en TV y streaming online?
País
Streaming
TV
EEUU
Sin transmisión
ESPN Select, fuboTV, ESPN APP
México
Sky Sports México
Sky+
España
DAZN
DAZN España
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Sporting Lisboa
3-1 V
Champions League
Stuttgart
5-0 V
Bundesliga
DFB Pokal
3-2 V
DFB Pokal
St. Pauli
3-1 V
Bundesliga
Arsenal
3-1 D
Champions League
Últimos cinco partidos del Mainz
Rival
Resultado
Competición
Lech Poznan
1-1 E
Conference League
Monchengladbach
1-0 D
Bundesliga
Friburgo
4-0 D
Bundesliga
Universitatea Craiova
1-0 D
Conference League
Hoffenheim
1-1 E
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
Se confirmó que el FC Bayern se enfrentará al RB Leipzig en la Copa DFB. Este fue el resultado del sorteo celebrado el domingo por la noche en el Museo Alemán del Fútbol de Dortmund.
Los cuartos de final de la Copa DFB se jugarán en cuatro fechas: la primera será el 3 y 4 de febrero de 2026. Mientras tanto, el Bayern Múnich lidera en la Bundesliga y está prácticamente clasificado a octavos de final de la Champions League. El entrenador Vincent Kompany tiene a Musiala y Sacha Boey lesionados y a Luis Díaz y Konrad Laimer sancionados por acumulación de amarillas, por lo que no están disponibles.
Últimas noticias del Mainz
El pasado fin de semana el Mainz perdió ante el Monchengladbach y se hunde en el último lugar de la tabla de clasificación, ya que está a 2 puntos del anteúltimo, St. Paul, a 5 de la promoción, que es el Heidenheim, y a 6 puntos del Wolfsburgo, que es el último equipo que por ahora está salvando la categoría. Lleva 10 partidos sin ganar.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer.
Defensas: Hiroki Ito, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.
Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.
Delanteros: Harry Kane.
Mainz
Portero: Batz
Defensas: Widmer, Costa, Olsen, Leitsch, Mwene
Centrocampistas: Sano, Amiri, Jae-Sung
Delanteros: Weiper, Fell
Pronóstico SI
El líder recibe al último y no debiera tener problemas para resolver el partido, con un gran juego y caerían por un marcador abultado.
Bayern Múnich 4-0 Mainz
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.