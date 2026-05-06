Bayern Múnich vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

El segundo clasificado a la final de la Champions League 2025/26 se define hoy. El Bayern Múnich y el PSG se enfrentarán en Alemania luego del 5-4 a favor de los parisinos en el Parque de los Príncipes. Los dos equipos llegaron como favoritos a esta instancia y, de hecho, se encaminaron como candidatos al título desde el inicio de la competencia; sin embargo, el fútbol los cruza antes de lo esperado y uno quedará a un paso de la gloria.

Pronóstico SI Fútbol

Imaginar un pronóstico para este partido ya supone un desafío grande, y más todavía con dos gigantes europeos frente a frente por un lugar en la final. El PSG llega con la ventaja conseguida en París y con la confianza de un equipo que, desde hace ya un par de años, pasó a ser de los grandes del continente. Aun así, tendrán que sostener ese nivel en Alemania, contra un rival que se mete al partido desde el minuto uno y que ve un gol en cada espacio.

El Bayern, por su parte, juega con el respaldo de su gente, además del envión de saber que ganó todos sus partidos como local en esta competición. La calidad individual de ambos planteles y lo que está en juego invitan a pensar en un duelo que, como en la ida, tendrá situaciones en ambas áreas y un marcador que puede cambiar varias veces.

Bayern Múnich 3-2 PSG

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs PSG?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : miércoles 6 de mayo

: miércoles 6 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Joao Pinheiro (POR)

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el PSG (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich : 2

: 2 Empate : 2

: 2 PSG: 1

Último partido entre ambos: 28/4/2026 - PSG 5-4 Bayern Múnich - Semifinal (ida), Champions League

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich PSG Bayern Múnich 3-3 Heidenheim 2/5/2026 PSG 2-2 Lorient 2/5/2026 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 Mainz 3-4 Bayern Múnich 25/4/2026 Angers 0-3 PSG 25/4/2026 Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich 22/4/2026 PSG 3-0 Nantes 22/4/2026 Bayern Múnich 4-2 Stuttgart 19/4/2026 PSG 1-2 Olympique de Lyon 19/4/2026

¿Cómo ver el Báyern Munich vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México TNT Sports, Max Mexico España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Bayern Múnich

Vincent Kompany, Bayern Munich | F. Noever/GettyImages

A pesar de los cinco goles recibidos en la ida, Vincent Kompany no piensa modificar su estilo. En la previa, contó detalles de su postura sobre el objetivo del equipo. "La misión es ganar partidos. Tenemos ideas que creemos que nos ayudan a lograrlo. Al final, necesitas marcar un gol más que el rival", dijo.

Esa línea también fue respaldada por Jonathan Tah, quien descartó cualquier cambio de plan. "Nuestra forma de jugar es lo que nos llevó hasta acá. No veo motivo para cambiarla", expresó. El defensor también puso el acento en aspectos puntuales del juego. "Lo importante será ser agresivos, ganar duelos individuales y los segundos balones", agregó.

El vestuario muestra confianza en su poder ofensivo, tiene a Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Jamal Musiala en gran nivel. Tah valoró el trabajo cotidiano junto a ellos. "Entrenar con ellos te hace mejor cada día. Prefiero verlos enfrentar a otros defensores", comentó ente risas.

En cuanto al plantel, Kompany tendrá a casi todos a disposición. La única baja confirmada es la de Serge Gnabry, lo que le da margen para armar distintas variantes. Además, el técnico remarcó el vínculo con la gente en la previa del duelo. "Queremos regalarle un momento inolvidable a nuestros hinchas", afirmó.

Posible alineación del Bayern Múnich contra el PSG (4-2-3-1): Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Harry Kane

Últimas noticias del PSG

Luis Enrique, PSG | picture alliance/GettyImages

Del otro lado, Luis Enrique mantiene una postura similar. El entrenador no contempla un planteo especulativo a pesar de la ventaja. "No queremos defender un resultado. Nuestro objetivo es ganar el partido", sostuvo en conferencia.

El técnico también dejó una frase que resume el cruce. "Ninguno de los dos equipos acepta que el otro sea mejor", dijo. Para motivar a sus jugadores, recurrió a una comparación con el deporte individual. "Enfrentarse a rivales como este te empuja a dar lo mejor. Es como Nadal contra Federer", explicó.

En el plantel reconocen que el 5-4 de la ida no define nada. Warren Zaïre-Emery anticipó un desarrollo similar. "Fue un partido increíble. Estamos preparados para que en Múnich sea igual o incluso más exigente", señaló. También hizo referencia al plan de juego. "Somos un equipo hecho para atacar y eso es lo que intentaremos hacer", aseguró.

Luis Enrique destacó el buen rendimiento del plantel fuera de casa en la previa. "Admiramos al Bayern, pero eso nos motiva a ser mejores. Queremos estar a la altura y buscar la clasificación", concluyó.

Posible alineación del PSG contra el Bayern Múnich (4-3-3): Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

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