Bayern Múnich vs RB Leipzig: previa, predicciones y alineaciones

Los cuartos de final de la DFB-Pokal nos regalan este miércoles una final adelantada en el Allianz Arena. El todopoderoso Bayern Múnich, líder de la Bundesliga pero con una sequía inusual en la copa (no la ganan desde 2020), recibe al RB Leipzig.

El equipo de Vincent Kompany llega "en llamas" tras aplastar 5-1 al Hoffenheim el fin de semana, una victoria que disipó las dudas tras dos tropiezos ligueros. El Bayern tiene una cuenta pendiente con este torneo, donde no ha pisado una final en seis años.

Enfrente está un Leipzig que, aunque marcha cuarto en liga y lejos de la cima, se ha convertido en un especialista copero (dos títulos en los últimos cuatro años); sin embargo, los de Ole Werner aterrizan con pesadillas recientes: han encajado goleadas de escándalo ante los bávaros en sus últimos cruces.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs RB Leipzig?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : miércoles 11 de febrero de 2026

: miércoles 11 de febrero de 2026 Hora : 13:45 ET (USA), 12:45 CDMX, 19:45 España

: 13:45 ET (USA), 12:45 CDMX, 19:45 España Árbitro: Felix Zwayer

Allianz Arena, casa del FC Bayern München y sede de los cuartos de final vs Leipzig | F. Noever/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Bayern Múnich: 4 victorias

Empate: 1

RB Leipzig: 0 victorias

Dato destacado: El Bayern le tiene tomada la medida al Leipzig de forma cruel recientemente. Hace menos de un mes (17 de enero), los golearon 1-5 a domicilio. En la primera vuelta, el marcador fue un set de tenis: 6-0 a favor de los bávaros.

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich RB Leipzig Bayern 5-1 Hoffenheim

(08/02/26) Colonia 1-2 RB Leipzig

(08/02/26) Hamburgo 2-2 Bayern

(31/01/26) RB Leipzig 1-2 Mainz 05

(31/01/26) PSV 1-2 Bayern

(28/01/26) [UCL] St. Pauli 1-1 RB Leipzig

(27/01/26) Augsburgo 2-1 Bayern

(24/01/26) Heidenheim 0-3 RB Leipzig

(24/01/26) Bayern 2-0 Union St. Gilloise

(21/01/26) [UCL] RB Leipzig 1-5 Bayern

(17/01/26)

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs RB Leipzig por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México ESPN2 Mexico, Disney+ Premium España GOL, Gol Stadium, Movistar+

FC Bayern München v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

Kompany tiene a toda su artillería lista y sin sanciones. La gran noticia es el estado de forma de Luis Díaz, quien viene de marcar un hat-trick ante el Hoffenheim. Harry Kane, con 7 goles en sus últimos 6 partidos contra el Leipzig, es la amenaza principal.

El once se perfila de gala, con Neuer en el arco y la dupla Kimmich-Pavlović manejando los tiempos, buscando liquidar el partido temprano y evitar sorpresas coperas del pasado.

Posible alineación del Bayern contra el Leipzig (4-2-3-1): Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

1. FC Köln v RB Leipzig - Bundesliga | DeFodi Images/GettyImages

Últimas noticias del RB Leipzig

Los Toros Rojos llegan con bajas sensibles en su columna vertebral. El defensor Castello Lukeba sigue fuera por lesión de rodilla, al igual que el joven Assan Ouédraogo.

A pesar de las ausencias, la victoria 2-1 ante el Colonia les devolvió la confianza para regresar al Top 4. El técnico Ole Werner apostará por Loïs Openda (o la dupla ofensiva disponible Nusa/Romulo) para explotar la velocidad a la contra, sabiendo que defenderse 90 minutos en el Allianz es un suicidio.

Posible alineación de Leipzig contra el Bayern (4-2-2-2): Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orbán, El Chadaille Bitshiabu, David Raum; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Christoph Baumgartner, Ousmane Diomande; Romulo, Antonio Nusa.

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern Múnich juega en otra liga cuando se enfrenta al Leipzig últimamente (11 goles a favor en los últimos dos partidos). Con la motivación extra de romper la sequía en la Pokal y jugando en casa, es difícil imaginar otro resultado que no sea una victoria contundente de los locales, aunque Leipzig podría descontar.

Bayern Múnich 3-1 RB Leipzig

