Bayern Múnich vs Sporting: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayern Múnich recibe al Sporting Lisboa en la Jornada 6 de la UEFA Champions League. El conjunto bávaro marcha como tercer lugar de la clasificación general con 12 unidades, producto de cuatro victorias y una derrota.
Por su cuenta, el cuadro de Lisboa está en la octava posición con 10 unidades tras tres victorias, un empate y una derrota.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Sporting?
- Ciudad: Múnich
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Horario: 12:45 horas (Estados Unidos), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Sporting en TV y streaming online?
Países
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
UniMás
Paramount+, Univision NOW, ViX
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar+
Movistar+
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Stuttgart
0-5 V
Bundesliga
Union Berlin
2-3 V
DFB Pokal
St. Pauli
3-1 V
Bundesliga
Arsenal
3-1 D
Champions League
Friburgo
6-2 V
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Sporting
Rival
Resultado
Competición
Benfica
1-1 E
Primeira Liga
Estrela Armadora
4-0 V
Bundesliga
Brujas
3-0 V
Primeira Liga
Marinhense
3-0 V
Taca de Portugal
Santa Clara
1-2 V
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
Se confirmó que el FC Bayern se enfrentará al RB Leipzig en la Copa DFB. Este fue el resultado del sorteo celebrado el domingo por la noche en el Museo Alemán del Fútbol de Dortmund.
Los cuartos de final de la Copa DFB se jugarán en cuatro fechas: la primera será el 3 y 4 de febrero de 2026, seguida una semana después, el 10 y 11 de febrero de 2026, cuando dos equipos más completarán la lista. Las semifinales tendrán lugar el 21 y 22 de abril de 2026. La final de la Copa DFB se celebrará el 23 de mayo de 2026, como es habitual, en el Estadio Olímpico de Berlín.
Últimas noticias del Sporting
El pasado fin de semana el Sporting CP jugó el Derbi de Portugal ante el Benfica y ambos repartieron unidades tras un empate a un tanto. Con lo que ambos ocupan la segunda y tercera posición con 32 y 29 puntos, respectivamente.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer.
Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.
Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.
Delanteros: Harry Kane.
Sporting
Portero: Rui Silva.
Defensas: Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo.
Centrocampistas: João Simões, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão, Geovany Quenda.
Delanteros: Luis Suárez.
Pronóstico SI
El cuadro bávaro recibe al cuadro portugués que ha tenido un decente participación con tres triunfos y solo un empate y derrota, por lo que si bien no le darán competencia al cuadro alemán, tendrán un juego digno y caerían por un marcador no tan abultado.
Bayern Múnich 3-1 Sporting
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.