Bayern Múnich vs Stuttgart: previa, predicciones y alineaciones

Bayern Múnich y Stuttgart protagonizarán este sábado 23 de mayo la gran final de la Copa de Alemania. El bicampeón de la Bundesliga y el último ganador de este trofeo se enfrentan en el el Estadio Olímpico de Berlín buscando sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a la instancia decisiva tras dejar en el camino a Wehen Wiesbaden, Colonia, Unión Berlín, Leipzig y Bayer Leverkusen. Con 20 títulos de Copa de Alemania, es el club más ganador de este torneo, aunque llamativamente no lo consigue desde 2020 cuando venció al Leverkusen en la final por 4 a 2.

El campeón defensor del título, por su parte, superó a Eintracht Brunswick en los penales, al Mainz, al Bochum, al Holstein Kiel y al Friburgo en tiempo suplementario. Desde su primer conquista en 1954, acumula un total de cuatro títulos en la competencia. En 2025, festejó ante el Arminia Bielefeld, la revelación de aquella edición.

Será la segunda vez que ambos clubes se midan en una final de Copa Alemania: en 1986 el Bayern Múnich se impuso por 5 a 2 en el mismo escenario donde competirán el sábado.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran duelo.

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¡Traigamos la copa de vuelta a Múnich este sábado! 🔴⚪️ pic.twitter.com/e8XeX4y8oE — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 20, 2026

Pronóstico SI Fútbol

La final tiene razones, a priori, para convertirse en un partido abierto. Bayern rara vez renuncia al protagonismo y ha construido buena parte de su éxito a partir de ataques constantes, presión alta y una enorme capacidad para generar ocasiones. Stuttgart tampoco es un equipo que se sienta cómodo esperando cerca de su área. El conjunto de Sebastian Hoeneß ha demostrado personalidad frente a rivales grandes y probablemente intentará discutirle la posesión por momentos, buscando hacer daño con transiciones rápidas.

Ese escenario favorece a Bayern. En encuentros de ida y vuelta, la jerarquía y el talento individual de los bávaros suelen inclinar la balanza. Stuttgart tiene argumentos para disputarle el partido, pero difícilmente pueda contra el mejor ataque de Europa.

Pronóstico: Bayern Múnich 3 - 1 Stuttgart

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Stuttgart?

Ciudad : Berlín, Alemania

: Berlín, Alemania Estadio : Estadio Olímpico de Berlín

: Estadio Olímpico de Berlín Fecha : sábado 23 de mayo

: sábado 23 de mayo Hora : 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 20:00 ESP

: 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 20:00 ESP Árbitro: Sven Jablonski

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el Stuttgart (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Stuttgart: 0

Último partido entre ambos: 19/4/2026 - Bayern Múnich 4-2 Stuttgart - Bundesliga, Fecha 30

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGART | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Stuttgart Bayern Múnich 5-1 Colonia 16/05/26 Eintracht 2-2 Stuttgart 16/05/26 Wolfsburgo 0-1 Bayern Múnich 9/5/2026 Stuttgart 3-1 Leverkusen 09/05/26 Bayern Múnich 1-1 PSG 6/5/2026 Hoffenheim 3-3 Stuttgart 02/05/26 Bayern Múnich 3-3 Heidenheim 2/5/2026 Stuttgart 1-1 Werder Bremen 26/04/26 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 Stuttgart 2-1 Friburgo 23/04/26

¿Cómo ver el Báyern Munich vs Stuttgart por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Bayern Múnich

"Todavía no hemos terminado. Tenemos la oportunidad de conquistar el doblete dorado. No podemos perder aquello que nos hace fuertes. El listón para la próxima campaña ya está muy alto", aseguró Vincent Kompany en la previa a la final. EL DT no quiere que sus jugadores se relajen y va por un nuevo título.

La principal incógnita del equipo pasa por Manuel Neuer. El histórico arquero sigue arrastrando molestias en el gemelo y, tras perderse entrenamientos recientes, todo indica que Jonas Urbig ocupará su lugar bajo los tres palos. Además, Alphonso Davies está descartado por una lesión muscular y Serge Gnabry continúa fuera desde abril.

FC Bayern München Training Session And Press Conference - DFB Cup Final 2026 | S. Mellar/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Últimas noticias del Stuttgart

Sebastian Hoeneß tiene prácticamente toda la plantilla disponible. En una temporada sumamente exigente (48 partidos entre Bundesliga, Copa de Alemania y Europa League), el equipo afronta el encuentro más importante del año sin problemas físicos, algo poco habitual a estas alturas del calendario.

Uno de los regresos esperados es el de Bilal El Khannouss, mediocampista clave en la circulación del balón y con muchas opciones de volver al once titular. Delante seguirá apareciendo Deniz Undav, máximo goleador del equipo con 25 tantos entre todas las competiciones y principal amenaza ofensiva para intentar romper la defensa del Bayern.

Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Posible alineación del Stutgart (3-5-2): Nubel; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; El Khannouss; Demirovic, Undav.