Bayern Múnich vs Union Berlín: previa, predicciones y alineaciones

El Allianz Arena será el escenario donde este sábado 21 de marzo el Bayern Múnich reciba a Union Berlín por la 27 jornada de la Bundesliga. El conjunto bávaro llega en perfecta forma luego de aplastar al Atalanta con un global de 10-1 en los octavos de final de la UEFA Champions League y buscará estirar la ventaja que tiene sobre Borussia Dortmund en el torneo doméstico.

Se trata de uno de los duelos más desiguales de la liga alemana. Union Berlin nunca le pudo ganar al equipo más ganador del país y acabó derrotado en sus últimas cinco visitas a Múnich. En cuatro de ellas, ni siquiera pudo anotar.

A continuación, toda la información para disfrutar de un partido decisivo en la lucha por el título.



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Contundente triunfo del Bayern

Todo apunta a que el dueño de casa impondrá su dominio ante un rival que cuenta con muy poco para hacerle frente. El equipo de Vincent Kompany atraviesa un momento arrollador, con una racha positiva tanto en Bundesliga como en Europa, y en el Allianz Arena es casi imbatible. Union Berlín, por su parte, llega con números flojos en sus últimas presentaciones y con antecedentes muy negativos en el mano a mano contra el Bayern.

Si bien el local ha concedido goles en sus últimos partidos, su poder ofensivo compensa cualquier desajuste defensivo. Ante un rival al que históricamente le ha costado muchísimo hacerle daño y que baja su rendimiento como visitante, lo más lógico es esperar un desarrollo cómodo el último campeón, con varias situaciones de gol a favor.

Pronóstico: Bayern Múnich 4-0 Union Berlín

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Union Berlín

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 09:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 15:30 ESP

: 09:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 15:30 ESP Árbitro: Patrick Ittrich

Historial de enfrentamientos directos entre Bayern Múnich y Atalanta (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich: 4

4 Empates: 1

1 Union Berlín: 0

Último antecedente entre ambos: 03/12/25 - Union Berlín 2-3 Bayern Munich (Copa de Alemania, Octavos de final)

1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16 | A. Scheuber/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Union Berlín Bayern Múnich 4-1 Atalanta 18/03/26 Friburgo 0-1 Union Berlín 15/03/26 Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich 14/03/26 Union Berlín 1-4 Werder Bremen 08/03/26 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 11/03/26 Gladbach 1-0 Union Berlín 28/02/26 Bayern Múnich 4-1 Gladbach 06/03/26 Union Berlín 1-0 Bayer Leverkusen 21/02/26 Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich 28/02/26 Hamburgo 3-2 Union Berlín 14/02/26

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Union Berlín por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN

Últimas noticias del Bayern Múnich

El conjunto bávaro llega en un gran momento general, aunque con algunos contratiempos en su plantel. En la Bundesliga viene de rescatar un empate ante Bayer Leverkusen en un partido caliente donde sufrió dos expulsiones, mientras que en la semana volvió a mostrar su poderío en Champions con otra victoria contundente ante Atalanta. Y ahora se le viene nada más y nada menos que el Real Madrid...

Vincent Kompany afrontará el duelo ante Union Berlín con varias bajas importantes. Alphonso Davies y Jamal Musiala siguen fuera por lesión, mientras que Sven Ulreich tampoco estará disponible. Luis Díaz debe cumplir una fecha de suspensión y Nicolas Jackson arrastra una sanción de dos partidos. Todo apunta a que Serge Gnabry tendrá un lugar en el ataque acompañando a un Harry Kane que viene de marcar un doblete por Champions.

Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Stanišić, Kim, Upamecano, Laimer; Goretzka, Kimmich; Karl, Gnabry, Olise; Kane.

Últimas noticias del Union Berlín

La agónica victoria ante Friburgo inyectó algo de confianza en un equipo que no logra sostener cierta regularidad. Tres puntos que le permitieron tomar aire en la tabla y alejarse de la zona de descenso (siete puntos lo separan), aunque su rendimiento como visitante sigue dejando mucho que desear, con apenas una victoria en sus últimos seis partidos fuera de casa.

Irá a Múnich con algunas bajas que condicionan el armado del DT Steffen Baumgart. András Schäfer cumplirá la última fecha de su sanción, mientras que Diogo Leite y Robert Skov se lo pierden por lesión. En el arco también aparecen problemas. Matheo Raab está fuera por una lesión en la mano y Frederik Rønnow viene arrastrando problemas físicos, por lo que su presencia no está asegurada.



La buena noticia pasa por el regreso de Leopold Querfeld en defensa, en un equipo que necesitará orden y solidez para intentar resistir ante uno de los ataques más potentes de Europa.

Union Berlin vs Werder Bremen - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Union Berlín (3-5-2): Rønnow; Nsoki, Doekhi, Querfeld; Trimmel, Kemlein, Haberer, Khedira, Kohn; Ilic, Ansah.

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