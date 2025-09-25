Bayern Múnich vs Werder Bremen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Bundesliga arrancará su quinta jornada este viernes y el Bayern Múnich buscará seguir siendo el único líder de la tabla de posiciones, seguido de cerca por el Borussia Dortmund. El equipo entrenado por Vincent Kompany recibirá en su estadio al Werder Bremen de Horst Steffen, que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 5 del campeonato alemán.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Werder Bremen?
Ciudad: Múnich, Alemania
Fecha: viernes 26 de septiembre
Horario: 13:30 (este de Estados Unidos), 12:30 (México), 20:30 (España).
Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Munich vs Werder Bremen en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN2
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN Spain
DAZN Spain
Últimos 5 partidos del Bayern Munich
Rival
Resultado
Competencia
Hoffenheim
4-1 V
Bundesliga
Chelsea
3-1 V
UEFA Champions League
Augsburgo
3-2 V
Bundesliga
Wehen Wiesbaden
3-2 V
DFB Pokal
RB Leipzig
6-0 V
Bundesliga
Últimos 5 partidos del Werder Bremen
Rival
Resultado
Competición
Friburgo
3-0 D
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
4-0 V
Bundesliga
Preussen Münster
2-0 D
Amistoso
Bayer Leverkusen
3-3 E
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
4-1 D
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Munich
Los de Vincent Kompany se acomodaron de la mejor manera tras un Mundial de Clubes donde se quedaron con las ganas: triunfaron en la Supercopa alemana contra el Stuttgart, debutaron con triunfo frente al Chelsea en la UEFA Champions League y están punteros con puntaje ideal en la Bundesliga.
Últimas noticias del Werder Bremen
Si bien la temporada recién empieza, el Werder Bremen está más cerca del descenso que de la cima: está 14° con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos caídas. Sin dudas será importante para ellos levantar cabeza lo antes posible para no sufrir con el descenso más adelante en la campaña.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Sacha Boey, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
Mediocampistas: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Harry Kane, Lennart Karl
Delantero: Nicolas Jackson.
Werder Bremen
Portero: Mio Backhaus
Defensas: Felix Agu, Karim Coulibaly, Marco Friedl, Yukinari Sugawara
Mediocampistas: Jens Stage, Senne Lynen
Volantes ofensivos: Justin Njinmah, Romano Schmid, Cameron Puertas
Delantero: Marco Grüll
Pronóstico SI Fútbol
El dueño de casa dominará ampliamente el trámite del partido y se llevará el resultado de manera aplastante.
Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen
Más noticias sobre fútbol europeo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo