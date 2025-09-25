Bayern Múnich vs Werder Bremen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Bundesliga arrancará su quinta jornada este viernes y el Bayern Múnich buscará seguir siendo el único líder de la tabla de posiciones, seguido de cerca por el Borussia Dortmund. El equipo entrenado por Vincent Kompany recibirá en su estadio al Werder Bremen de Horst Steffen, que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 5 del campeonato alemán.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Werder Bremen?

Ciudad: Múnich, Alemania

Fecha: viernes 26 de septiembre

Horario: 13:30 (este de Estados Unidos), 12:30 (México), 20:30 (España).

Estadio: Allianz Arena

¿Cómo se podrá ver el Bayern Munich vs Werder Bremen en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN2 ESPN App México Sky Sports Sky+ España DAZN Spain DAZN Spain

Últimos 5 partidos del Bayern Munich

Rival Resultado Competencia Hoffenheim 4-1 V Bundesliga Chelsea 3-1 V UEFA Champions League Augsburgo 3-2 V Bundesliga Wehen Wiesbaden 3-2 V DFB Pokal RB Leipzig 6-0 V Bundesliga

Últimos 5 partidos del Werder Bremen

Rival Resultado Competición Friburgo 3-0 D Bundesliga Borussia Mönchengladbach 4-0 V Bundesliga Preussen Münster 2-0 D Amistoso Bayer Leverkusen 3-3 E Bundesliga Eintracht Frankfurt 4-1 D Bundesliga

Últimas noticias del Bayern Munich

Los de Vincent Kompany se acomodaron de la mejor manera tras un Mundial de Clubes donde se quedaron con las ganas: triunfaron en la Supercopa alemana contra el Stuttgart, debutaron con triunfo frente al Chelsea en la UEFA Champions League y están punteros con puntaje ideal en la Bundesliga.

Últimas noticias del Werder Bremen

Si bien la temporada recién empieza, el Werder Bremen está más cerca del descenso que de la cima: está 14° con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos caídas. Sin dudas será importante para ellos levantar cabeza lo antes posible para no sufrir con el descenso más adelante en la campaña.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Sacha Boey, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Mediocampistas: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Harry Kane, Lennart Karl

Delantero: Nicolas Jackson.

Werder Bremen

Portero: Mio Backhaus

Defensas: Felix Agu, Karim Coulibaly, Marco Friedl, Yukinari Sugawara

Mediocampistas: Jens Stage, Senne Lynen

Volantes ofensivos: Justin Njinmah, Romano Schmid, Cameron Puertas

Delantero: Marco Grüll

Pronóstico SI Fútbol

El dueño de casa dominará ampliamente el trámite del partido y se llevará el resultado de manera aplastante.

Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen

