La guía de Bélgica para el Mundial 2026: sin presión podrían podrían hacer grandes cosas

Ya liberados de la etiqueta de “Generación Dorada”, Bélgica llega al Mundial 2026 con un nuevo propósito.

Los “Diablos Rojos” quizá pecaron por aferrarse demasiado tiempo a esa gran generación, que en Qatar hace cuatro años los llevó a una eliminación temprana. Sin embargo, en la Eurocopa 2024 hubo algunas señales de que el equipo está listo para iniciar una nueva etapa de prosperidad bajo el mando de Domenico Tedesco. Ahí es donde entra Rudi Garcia.

France v Belgium: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Jonathan Moscrop/GettyImages

Si bien aún quedan vestigios de la mejor generación de su historia, la nueva camada de talentos belgas dio un paso adelante y la ausencia de grandes expectativas sin duda jugará a su favor en la próxima Copa del Mundo.

El camino a la Copa del Mundo

Resultados en las eliminatorias: 5 victorias, 3 empates, 0 derrotas

Goles a favor / en contra: 29 / 7

Máximo goleador: Kevin De Bruyne (6)

Máximo asistidor: Alexis Saelemaekers (4)

Bélgica no aseguró el primer puesto en el grupo J hasta el último partido, pero aún así logró completar otra campaña de clasificación invicta. Hubo momentos desafiantes contra Macedonia del Norte y Gales, pero las goleadas contra las selecciones europeas más débiles los ayudaron a encaminar su clasificación al próximo Mundial.

Una increíble victoria de 4 a 2 ante Gales en Cardiff reflejó lo que es este equipo belga y prácticamente selló su boleto hacia la Copa del Mundo.

FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-WAL-BEL | PAUL ELLIS/GettyImages

El calendario en el Mundial

PARTIDO FECHA ESTADIO EGIPTO 15/6 Laumen Field IRÁN 21/6 SoFi Stadium SENEGAL 26/6 BC Place

Entrenador: Rudi Garcia

Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

Experiencia en Copas del Mundo: su debut

Tiempo en el cargo: desde 2025

Rudi Garcia fracasó rotundamente en su etapa como entrenador en SSC Napoli, donde solo duró 16 partidos. Ahora se encuentra viviendo su primera experiencia al frente de un seleccionado nacional.

En el cargo desde enero de 2025, García le aportó un aire renovado a los Diablos Rojos luego de la salida del poco popular Domenico Tedesco. De cara al Mundial, hay una sensación creciente de que Bélgica está construyendo algo interesante bajo la dirección de García, con un estilo de juego familiar que los aficionados están dispuestos a acompañar.

¿Cómo juega Bélgica?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: Posesión

Principales fortalezas: medio campo balanceado y con profundidad, calidad en el último tercio, jugadores dinámicos en los laterales.

Principales debildades: complejo de inferioridad contra las mejores selecciones del mundo, comienzos lentos.

Kevin De Bruyne fue tal vez el mejor jugador de la selección belga durante las eliminatorias, pero este equipo se define por sus extremos.



Jérémy Doku es capaz de ganar cualquier mano a mano por los laterales, mientras que Dodi Lukébakio tiene una zurda prodigiosa cuando corta por derecha hacia adentro. En términos generales, García estableció las bases necesarias para un modelo de juego basado en la posesión de la pelota, con una Bélgica capaz de aplastar a sus rivales.

Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

Los jugadores a seguir

Factor X: el hombre clave de Bélgica para la próxima Copa del Mundo es Doku. El desequilibrante extremo del Manchester City hace que toda la hinchada se levante de su asiento cada vez que toca la pelota. No hay nada que le guste más que que volver locos a sus rivales.

La revelación: como si la imprevisibilidad de Doku no fuera suficiente, Malick Fofana es igual de bueno a la hora de encarar. Una importante lesión en su tobillo puso un freno a su desarrollo, pero su calidad sigue intacta y muchos clubes europeos buscan su fichaje.

Wales v Belgium - FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifier | Photonews/GettyImages

¿Cómo será la camiseta del equipo belga?

Equipación de Bélgica para la Copa del Mundo | Adida

De la mano de Adidas, vuelven al rojo intenso clásico para el mundial, tras haber optado por un granate en la Eurocopa 2024. Los colores tradicionales están presentes en la nueva camiseta titular de la selección belga, con detalles distintivos en el cuello y las mangas, además de un motivo de diablo en llamas.

La camiseta suplente, con un estilomás abstracto, se dice estaría inspirada en el artista surrealista belga René Magritte, con toques en rosa y blanco sobre una base predominantemente celeste. Sin embargo, como se vio en marzo, la indumentaria suplente de Bélgica puede generar confusión de colores con otros equipos.

Posible alineación titular

Posible XI de Bélgica | FootballUser

Thibaut Courtois vuelve tras negarse a jugar bajo el cuerpo técnico anterior, y Kevin De Bruyne seguirá siendo la figura de Bélgica, vistiendo la 10.

Sin embargo, hay dudas en torno a otro histórico como Romelu Lukaku, quien, al igual que De Bruyne, ha sufrido lesiones en 2025–26 y podría perder su lugar frente a una opción más fluida como centro atacante como Charles De Ketelaere.

Los laterales resultan una obviedad, especialmente tras la actuación de Dodi Lukébakio ante la selección de Estados Unidos en marzo. Tampoco hay que olvidar de Leandro Trossard, del Arsenal FC, que puede moverse por todo el frente de ataque y de Alexis Saelemaekers, quién también ha jugado en esa zona del campo. En el mediocampo, veremos al Aston Villa FC; Amadou Onana y Youri Tielemans.

En defensa hay cierta inexperiencia, y será interesante ver cuántos jugadores jóvenes decide utilizar el técnico en este Mundial. El muy bien valorado Nathan De Cat, junto con Mika Godts y Lucas Stassin, recibieron su primera convocatoria para unirse a la Selección en marzo.

Estado de forma actual

Bélgica viajó a Norteamérica para enfrentar a dos de los tres locales en la primera fecha FIFA del 2026.

Tras golear 5 a 2 a Estados Unidos, el equipo de García empató 1 a 1 con México. Aún así, los belgas volvieron a Europa satisfechos con su rendimiento. Siguen existiendo dudas respecto a la fuerza defensiva del equipo, pero están confiados de la mitad de cancha hacia adelante.

SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUM | DIRK WAEM/GettyImages

¿Qué podemos esperar de la afición belga?

Es justo decir que algunos hinchas del fútbol en Bélgica no sienten a la selección como muchos de sus pares sudamericanos. Disfrutan del juego, pero de una manera más tranquila y relajada. Visten sus colores con orgullo, pero la mayoría se conforma con buena compañía y mucha cerveza.

Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Los hinchas ya tuvieron la oportunidad de hacerse notar en Norteamérica, pero es poco probable que el equipo de Rudi Garcia sea uno de los más intensamente apoyados en el torneo.

Lo que el país espera

“Justo cuando pensaba que había quedado afuera, me vuelven a meter”. Muchos belgas quedaron marcados por la derrota dura en semifinales en 2018 y el mal rendimiento en Qatar, pero la idea de que los Diablos Rojos de Rudi García puedan hacer algo importante en esta Copa empieza a tomar fuerza en el país.

Aun así, la presión que imponen sobre este equipo no tiene comparación con la de aquella “Generación Dorada” de la que esperaban la conquista de la Copa del Mundo. Esta vez no hay expectativas tan elevadas, aunque iniciar en un grupo relativamente accesible ha alimentado la ilusión de llegar lejos. Si Bélgica sale primero en el Grupo G, debería alcanzar al menos los cuartos de final.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Francia

Una característica que define a Bélgica: excelentes extremos.

Si las cosas salen mal: una inexperimentada defensa que falla en momentos clave.

¿Qué dirán todos si Bélgica queda eliminada temprano? Más de lo mismo.