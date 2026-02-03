Bolonia vs Milán: previa, predicciones y alineaciones

El Bolonia recibe al AC Milan, en un partido que, desde la previa, luce cargado de contrastes. El conjunto local enfrenta uno de los retos más exigentes de la temporada, no solo por la jerarquía del rival, sino por el contexto deportivo y anímico en el que llega. La Serie A no suele regalar indulgencias, menos cuando enfrente aparece un histórico acostumbrado a imponer condiciones.

Para el Milan, el duelo representa una parada obligada en su carrera por los primeros puestos. Con un historial ampliamente favorable, los rossoneri buscarán confirmar su superioridad y sostener el ritmo competitivo en un calendario que no admite tropiezos.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juga el Bolonia vs Milán?

Ciudad : Bolonia, Italia

: Bolonia, Italia Estadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Fecha: martes 3 de febrero del 2026

martes 3 de febrero del 2026 Horario: 14:45 (Estados Unidos), 13:45 (México), 20:45 (España)

14:45 (Estados Unidos), 13:45 (México), 20:45 (España) Árbitro: Gianluca Manganiello

Gianluca Manganiello VAR: Paolo Mazzoleni

Historial de enfrentamientos directos entre el Bolonia y el Milán

Bolonia: 1

1 Empate: 7

7 Milán: 17

Último partido entre ambos: 9/05/2026 – Milan 3-1 Bolonia – Serie A

Últimos cinco partidos

Bolonia Milán Maccabi Tel Aviv Football Club 0-3 Bolonia 29/01/26 Roma 1-1 Milán 25/01/26 Genoa 3-2 Bolonia 25/01/26 Milán 1-0 Lecce 18/01/26 Bolonia 2-2 Celtic F.C. 22/01/26 Como 1-3 Milán 15/01/26 Bolonia 1-2 Fiorentina 18/01/26 Fiorentina 1-1 Milán 11/01/26 Hellas Verona 2-3 Bolonia 15/01/26 Milán 1-1 Genoa 8/01/26

¿Cómo ver el Bolonia vs Milán por TV y Streaming Online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos CBS Sports Golazo, Paramount+ México ESPN 2, Disney+ Premium España DAZN

Últimas noticias del Bolonia

El Bolonia llega a su duelo ante el Milán con el papel de claro desfavorecido, pero con un mercado de fichajes como telón de fondo que podría alterar su panorama inmediato. Mientras se prepara para un partido sumamente disparejo frente a uno de los gigantes de la Serie A, se enfrentan a negociaciones clave con la Juventus.

Según reportes, el Bolonia evalúa un posible intercambio que incluiría la llegada de Joao Mario y la salida de Emil Holm, movimiento que busca ajustar una plantilla con poco margen de error competitivo. Ambos jugadores, extremos derechos con minutos limitados, podrían cambiar de aire antes del cierre del mercado.

As Monaco v Juventus Fc - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Posible alineación del Bolonia (4-2-3-1): Łukasz Skorupski; Nadir Zortea, Martin Vitík, Nicolò Casale y Juan Miranda; Remo Freuler y Nikola Moro; Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson y Jonathan Rowe; Santiago Tomás Castro.

Últimas noticias del Milán

El partido de este martes ante el Bolonia sirve como termómetro inmediato de la ambición del AC Milan, que no solo piensa en el presente, sino en elevar su techo competitivo. Mientras se prepara para un duelo en el que parte como favorito, la directiva rossonera acelera movimientos clave en el mercado. La prioridad es reforzar el ataque con un nuevo delantero centro, decisión que impacta directamente en Santiago Giménez, hoy referencia ofensiva del equipo.

El nombre elegido es Jean-Philippe Mateta, atacante del Crystal Palace, con quien el Milan ya tiene un acuerdo contractual, según Fabrizio Romano. Ahora, el club negocia su fichaje, buscando cerrarlo en invierno o dejarlo encaminado para el verano. El mensaje es claro: competencia, exigencia y ambición total.

Posible alineación del Milán (3-4-3): Mike Maignan; Koni De Winter, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori; Pervis Estupiñán, Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Samuele Ricci; Rafael Leão, Christian Pulisic, Niclas Füllkrug.

Pronóstico SI

La superioridad del AC Milán sobre el Bolonia es abismal. Es verdad que en el fútbol suelen ocurrir eventos extraordinarios, sin embargo, la Serie A no da cabida a la sorpresa, por lo que seguramente el encuentro acabará en favor del conjunto visitante, en un duelo con pocos goles, pero con un claro dominador.

Bolonia 0-2 Milán

