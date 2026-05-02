El Inter Miami necesita un mediocampista y Casemiro quiere irse del Manchester United. Debería ser un match instantáneo, pero la operación no está resultando tan sencilla como aparentaba y todavía tiene varios puntos para resolver antes de avanzar hacia un acuerdo definitivo.

El club de Florida tiene al brasileño como su prioridad para reforzar la mitad de la cancha, esto a raiz de la salida de Sergio Busquets en diciembre. Tras la salida del exjugador del Barcelona, quedó un espacio difícil de cubrir y el cuerpo técnico evalúa alternativas internas como David Ayala o Telasco Segovia, sin perder de vista la necesidad de sumar jerarquíaen ese sector y, especialmente, un socio que esté a la altura del juego de Rodrigo de Paul.

Según la información difundida por Fabrizio Romano, las conversaciones entre las Garzas y el entorno de Casemiro están más vivas que nunca. El mediocampista también participa de manera directa en las reuniones y vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en la MLS. La franquicia, liderada por Lionel Messi y con David Beckham en la dirección, insiste en su incorporación para la próxima temporada.

🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.



The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.



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Casemiro ya comunicó su salida de los Red Devils al final de la actual campaña de la Premier League. A sus 34 años, sigue teniendo un rendimiento altísimo. Tal es asi que lleva nueve tantos y dos asistencias en 33 partidos.

El interés desde Arabia Saudita también está en carpeta, pero la opción de Estados Unidos gana terreno en la decisión del futbolista y en Miami valoran su perfil para asumir el rol que dejó Busquets.

Manchester United v Brentford - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

La negociación se enrieda cuando se tocan temas ligados a lo económico. El Inter tiene que resolver su situación con los jugadores designados dentro del límite salarial de la liga. Entre las alternativas aparece la salida de uno de los actuales nombres del plantel o una reducción significativa en el contrato del brasileño para encajar dentro del Target Allocation Money, cuyo tope ronda los 1.8 millones de dólares.

En caso de concretarse, el fichaje tendría un valor agregado que va de la mano con el posible reencuentro con Messi, con quien compartió años de rivalidad en España. Ahora, la dirigencia trabaja para transformar esa posibilidad en una realidad.