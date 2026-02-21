Bombazo en Francia: Zinedine Zidane será nuevo entrenador de la selección

El mundo del fútbol sintió un cimbronazo fuerte este sábado: Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de fichajes, confirmó que Zinedine Zidane será el nuevo entrenador de la selección de Francia tras el Mundial 2026, que será la despedida de Didier Deschamps tras un glorioso ciclo al frente de Les Bleus.

El acuerdo entre el ex entrenador del Real Madrid y la Federación Francesa de Fútbol sería verbal y entraría en vigencia tras la participación gala en la próxima Copa del Mundo, donde buscarán repetir el éxito de Rusia 2018 para despedir a su histórico míster con todos los honores posibles.

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Deschamps, que también fue campeón del mundo como jugador en la edición de 1998, lleva dirigidos 175 partidos frente a la selección francesa, con el Mundial 2018 como máximo éxito.

El presidente de la Federación, Philippe Diallo, ya había confirmado meses atrás su interés por contratar a Zidane: "Pueden suceder muchas cosas inesperadas. Ahora bien, como ya he dicho, siento una gran admiración y respeto por Zinedine Zidane, tanto por lo que ha aportado al fútbol francés como por lo que ha demostrado como entrenador, ganando títulos. Pero vamos paso a paso. Por ahora, nos vamos a preparar para el Mundial".

En el Festival Dello Sport, el propio Zidane había confesado su interés en dirigir a Les Bleus: "Sin duda, volveré a entrenar. ¿Yo a la Juventus? No sé por qué no sucedió. Todavía lo llevo en el corazón. Más adelante, no lo sé. Pero uno de mis objetivos es entrenar a la selección francesa. Ya veremos".

TOPSHOT-FBL-FRA-WC98-EXHIBITION | PIERRE VERDY/GettyImages

En el Mundial 2026, Francia integrará el grupo I junto a Senegal, vigente campeón africano, Noruega y el ganador del repechaje entre Bolivia, Irak y Surinam. Vienen de llegar a la final en Qatar 2022, protagonizando uno de los partidos más épicos de la historia del fútbol ante la selección argentina.