Bombazo en la MLS: Minnesota United negocia el fichaje de James Rodríguez

James Rodríguez se ha convertido en uno de los agentes libres más codiciados del mercado internacional. Tras finalizar su contrato con el León, el mediocampista colombiano aún no define su próximo destino. En las últimas semanas, su nombre ha sido vinculado con clubes de Argentina y Colombia; sin embargo, de acuerdo con un reporte reciente, todo apunta a que su siguiente paso estaría en la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo con información del periodista Tom Bogert, de The Athletic, el Minnesota United se encuentra en negociaciones con la figura colombiana para incorporarlo de cara a la temporada 2026 de la MLS. De concretarse la operación, James Rodríguez se convertiría en el futbolista de mayor renombre y prestigio internacional en la historia de los Loons.

🇨🇴💣 BREAKING: Minnesota United is in talks for a shock blockbuster move to sign Colombian star James Rodriguez, per sources.



Would easily be biggest star to play for the Loons.



🤝 @PSierraR https://t.co/9Zg3cjBLga — Tom Bogert (@tombogert) February 3, 2026

Rodríguez, quien es agente libre desde diciembre, se ha tomado con calma la decisión sobre el siguiente paso de su carrera profesional. A pesar de sus 34 años, el exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton sigue siendo una pieza clave en la selección colombiana, por lo que necesita mantenerse en ritmo competitivo y contar con continuidad de juego de cara al Mundial de 2026.

James Rodríguez se uniría al Minnesota United de la MLS | Jordan Bank/GettyImages

En su paso por la liga mexicana, el rendimiento de James Rodríguez fue de más a menos. El futbolista originario de Cúcuta disputó un total de 34 partidos con el Club León, en los que registró cinco goles y nueve asistencias.

El futbolista colombiano llegaría a un club que viene de una buena campaña el año pasado. El Minnesota United cerró la temporada regular 2025 de la MLS en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, aunque su participación terminó tras caer ante San Diego en las semifinales de conferencia.

En caso de que el movimiento se concrete, James será dirigido por Cameron Knowles, quien recientemente fue nombrado entrenador del club, tras la salida de Eric Ramsay, quien fichó con el West Bromwich Albion de la Championship.