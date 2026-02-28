Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Los dos equipos más poderosos de Alemania vuelven a verse las caras este sábado 28 de febrero en un duelo que podría acabar siendo decisivo para el desenlace de la Bundesliga. El Bayern Múnich ,puntero del campeonato y vigente campeón, visita a un golpeado Borussia Dortmund, necesitado de hacerse con los tres puntos para no dar por terminada la pelea por el título.

Ocho puntos los separan en la tabla de posiciones, aunque en lo anímico la diferencia es todavía aún mayor. El Bayern llega en plena forma, con cuatro triunfos al hilo entre certamen local y Copa de Alemania. En cambio, el Dortmund viene de dilapidar una ventaja de dos goles y de quedar eliminado en la serie de playoffs de Champions League ante Atalanta.

A continuación, toda la previa y la información necesaria para disfrutar de este gran partido.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga | Kevin Voigt/GettyImages

¿A qué hora se juega el Borussia Dortmund vs Bayern Múnich?

Ciudad : Dortmund, Alemania

: Dortmund, Alemania Estadio : Signal Iduna Park

: Signal Iduna Park Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora : 12:30 ET (USA), 1130 CDMX, 18:30 España

: 12:30 ET (USA), 1130 CDMX, 18:30 España Árbitro: Sven Jablonski

Historial de enfrentamientos directos

Partidos jugados: 138

138 Borussia Dortmund: 35

35 Empate : 33

: 33 Bayern Múnich: 70

Último enfrentamiento: Bayern Múnich 2 - 1 Borussia Dortmund (18/10/25)

Últimos 5 partidos

Borussia Dortmund Bayern Múnich Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25/02/26) Bayern 3-2 Eintracht Frankfurt (21/02/26) Leipzig 2-2 Borussia Dortmund (21/02/26) Werder Bremen 0-3 Bayern (14/02/26) Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17/02/26) Bayern 2-0 RB Leipzig (11/02/26) Borussia Dortmund 4-0 Mainz (13/02/26) Bayern 5-1 Hoffenheim (08/02/26) Wolfsburgo 1-2 Borussia Dortmund (07/02/26) Hamburgo 2-2 Bayern (31/01/26)

¿Cómo ver el Borussia Dortmund vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN

Últimas noticias del Borussia Dortmund

La dolorosa eliminación sufrida en Bérgamo no solo significó un golpe fuerte para la plantilla, sino que ahora también las chances de retener a Nico Schlotterbeck se reducen teniendo en cuenta los pocos desafíos que quedan por delante para el equipo.

Otro que podría partir es el delantero Fábio Silva. Al portugués lo sigue muy de cerca el Atlético de Madrid ante la inminente salida de Antoine Griezmann al fútbol de los Estados Unidos. Por el lado de las incorporaciones, en las últimas horas ha cobrado fuerza el nombre de Benjamín Pavard como posible fichaje.

Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Antonino Lagana/GettyImages

Posible alineación del Dortmund contra el Bayern (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Sabitzer, Brandt; Guirassy.

Últimas noticias del Bayern Múnich

"El Klassiker es como un título en sí mismo", aseguró en rueda de prensa Vincent Kompany, dejando en claro que el Bayern no se relaja pese a la ventaja con la que iniciará el clásico.

Sin Manuel Neuer, Alphonso Davies ni Hiroki Ito (sufrió una lesión muscular este viernes), el conjunto bávaro visitará a un rival ante el cual le ha ido muy bien en los últimos tiempos. De los últimos 15 enfrentamientos, ganó once, empató tres y solo cayó en uno.

Posible alineación del Bayern contra el Dortmund (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Díaz; Kane.

FC Bayern München Training Session | S. Mellar/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

"Los clásicos son partidos aparte" se suele decir en el fútbol. Y aunque sea verdadera esta frase, imaginamos un partido en el que que el Bayern Múnich acabará haciendo sentir su innegable superioridad futbolística.

Borussia Dortmund 1-3 Bayen Múnich